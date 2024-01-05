出生窒息是指在分娩前、分娩期间或分娩后流向新生儿组织的血流减少或新生儿血液中的氧气含量减少。

婴儿出生后，医生或助产士对新生儿进行检查以查看是否存在明显异常或危险迹象。在出生后立即进行 1 分钟和 5 分钟时的 Apgar 评分以记录新生儿的情况。Apgar 评分用于对心率、呼吸、肌张力、反射和皮肤颜色进行评分。7 至 10 分为正常水平、4 至 6 分为中间水平、0 至 3 分为较低水平。Apgar 评分低，表示新生儿情况差，可能需要额外的呼吸或循环支持。Apgar 评分不能预测婴儿出生后最初几分钟的健康状况。

表格

Apgar 评分低的婴儿可能有呼吸困难或血流问题。出生窒息是指在分娩前、分娩期间或分娩后流向新生儿组织的血流减少或新生儿血液中的氧气含量减少。一些可能原因如下：

分娩前胎盘与子宫分离（胎盘早剥）

脐带血流阻塞

胎儿的不正常发育（比如存在遗传异常）

胎儿重度感染

出生前暴露于某种药物

重度孕产妇出血

重度孕产妇疾病

有时无法确定出生窒息的确切原因。

无论原因如何，受影响的新生儿在出生时都显得苍白，无生命迹象。他们呼吸微弱或根本没有呼吸，心率非常慢。医生和护士提供新生儿复苏护理。复苏可能包括使用复苏袋和面罩将空气推入肺部或将呼吸导管插入新生儿喉咙（气管内插管）。如果窒息由快速失血引起，则新生儿可能处于休克状态。立即给他们静脉输液，有时还需要输血或输血浆。

新生儿可能需要在新生儿重症监护室 (NICU) 接受护理。

新生儿窒息可能会损害一个或多个器官系统，症状包括如下：

心脏：肤色不佳、血压低

肺：呼吸困难和低氧

脑：嗜睡、癫痫发作甚至昏迷

肾：尿量减少

肝脏：难以制造血液正常凝固所需的蛋白质

肠道：乳汁消化困难

造血系统：低血小板计数和出血

新生儿可能需要药物来帮助他们维持心功能，并且需要机械呼吸机来支持他们的呼吸。

出生窒息损伤的多数器官会在一周内恢复，但一些婴儿的脑损伤可能会持续。脑部没有损伤或损伤极小的婴儿可能没有持续的健康问题。大脑受到中度至重度损伤的婴儿可能会有永久性发育问题，从轻度学习障碍到发育迟缓到脑瘫。一些遭受重度窒息的婴儿无法生存。