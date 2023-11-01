什么是小于胎龄儿 (SGA)？
小于胎龄儿 (SGA) 一词用于描述比大多数婴儿小的婴儿。胎龄是指母亲怀孕的持续时间，按周数来计算。按胎龄比较体重很重要，因为婴儿越早出生，其正常的体重越小。比较同性别的婴儿也很重要，因为女孩往往比男孩要小一些。因此，体重低于同胎龄 10 名同性别婴儿中 9 名婴儿的婴儿则为 SGA。
有些婴儿成为 SGA 是因为它在家族中遗传
其他婴儿成为 SGA 是因为某些问题使他们无法达到宫内应有的生长程度（生长受限）
可能导致婴儿发生 SGA 的问题包括胎盘问题、妊娠期间使用药物、母亲或胎儿的健康问题以及妊娠期间缺乏医疗保健
大多数 SGA 婴儿看起来像其他相同胎龄的婴儿，但只是身体较小
大多数 SGA 婴儿到 1 岁就能追上正常生长速度，并在成年达到通常应达到的身高
由于严重问题而在宫内生长受限的婴儿以后更可能出现问题
是什么导致了小于胎龄儿？
小于胎龄儿的症状是什么？
足月时（在怀孕 39 或 40 周时出生），SGA 男孩体重不足 6 磅 9 盎司（3000 克），而 SGA 女孩体重不足 6 磅 3 盎司（2800 克）。
除此之外，除非其生长受到严重限制，否则 SGA 婴儿往往看起来与相同胎龄的其他婴儿相同。然后他们可能：
看起来很瘦
肌肉和脂肪偏少
面部凹陷
脐带小而细
小于胎龄儿有哪些并发症？
根据潜在问题，SGA 婴儿发生并发症的风险更高，例如：
流产或死胎
呼吸困难和低氧
低血糖
无法保持恒定体温
感染
医生如何判断我的宝宝是否为小于胎龄儿？
医生为您的宝宝称重并测量，并且：
使用标准生长图将您的婴儿的体重和身长与相同胎龄和性别的其他婴儿进行比较
医生如何治疗小于胎龄儿的婴儿？
健康的小婴儿不需要任何治疗。
医生将治疗宝宝出现的任何并发症。您的宝宝可能需要：
通过您宝宝的静脉给予输液
通过静脉或频繁喂养摄入糖，来治疗低血糖
有时，如果您的孩子在 2 至 4 岁时还很小，可能会注射生长激素