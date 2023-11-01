什么是小于胎龄儿 (SGA)？

什么是小于胎龄儿 (SGA)？

小于胎龄儿 (SGA) 一词用于描述比大多数婴儿小的婴儿。胎龄是指母亲怀孕的持续时间，按周数来计算。按胎龄比较体重很重要，因为婴儿越早出生，其正常的体重越小。比较同性别的婴儿也很重要，因为女孩往往比男孩要小一些。因此，体重低于同胎龄 10 名同性别婴儿中 9 名婴儿的婴儿则为 SGA。