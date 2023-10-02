坏死性小肠结肠炎 (NEC)

停止喂养

静脉给予营养、补液与抗生素

有时需要进行手术

患坏死性小肠结肠炎的新生儿留在医院，并在新生儿重症监护病房 (NICU) 接受治疗。

患坏死性小肠结肠炎的新生儿应立即停止喂养。使抽吸管进入新生儿胃中以去除其内容物，从而降低压力，并有助于防止呕吐。通过静脉给予营养和液体，以维持水分和营养并让肠道愈合。静脉给予抗生素以治疗感染。

超过 75% 的患坏死性小肠结肠炎的新生儿不需要手术。但是，如果有肠穿孔或部分肠道受重度影响，则需要手术。手术包括切除未得到足够血液供应的肠道部分。将健康肠道末端伸出皮肤表面，以形成一个临时开口，以便让肠道内容物引流（造口术）。之后，当婴儿恢复健康时，将肠末端重新连接，并将肠放回腹腔。

在可能无法在更广泛的手术中存活下来的极小（约 1 磅或更少，或少于 600 克）或重病婴儿中，医生可能会将腹腔引流管放入腹腔中。腹膜引流可使腹腔内感染物质引流出体外，并可能减轻症状。该操作有助于稳定这些婴儿的病情，以便在其病情不太严重时在以后的时间手术。在某些情况下，婴儿无需进行其他手术即可康复。