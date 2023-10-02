坏死性小肠结肠炎 (NEC)

坏死性小肠结肠炎是肠内表面的受损。这种疾病最常见于早产和／或患重病的新生儿。
可能有腹部肿胀、便中带血，新生儿可能呕吐绿黄色或者锈色的液体、有病态表现、呆滞。
诊断需要腹部的 X 光片。
治疗方法包括停止喂养，将抽吸管通入胃中以清除胃中物质以缓解压力，并通过静脉（静脉内）给予抗生素和液体。
在重度病例中，需要手术切除受损肠道。
患有这种疾病的新生儿中约有 70% 至 80% 可存活。
坏死性小肠结肠炎病例中超过 90% 发生在提前分娩（早产）婴儿中。坏死性小肠结肠炎可能会聚集性发病，也可能在新生儿重症监护病房 (NICU) 中爆发。有时，这些爆发可能与特定细菌（例如大肠杆菌）有关，但原因通常未知。
坏死性小肠结肠炎的病因尚不完全清楚，但部分原因与肠发育不成熟以及血液中的低氧水平和/或流向肠的血流减少相关。在生病的早产儿中，流向肠道的血液减少可能会导致肠内表面损伤。这种损伤可使通常存在于肠道中的细菌侵入受损肠壁，然后进入新生儿的血液，从而引起感染（脓毒症），有时导致死亡。如果损伤进展，遍及整个肠壁厚度且肠壁撕裂（穿孔），则肠内容物会渗入腹腔并引起炎症，通常会感染腹腔及其内膜（腹膜炎）。
坏死性小肠结肠炎的风险因素
除早产外，其他危险因素还包括
胎膜破裂时间延长（母亲的羊水在分娩开始前超过 12 小时破裂）：羊水泄漏会导致胎儿感染。
消化系统中生存细菌紊乱：抗生素或抑酸药治疗可以促进潜在有害细菌的生长，这些细菌可能会穿透肠道。
围产期窒息：这种疾病涉及在分娩前、分娩期间或分娩后流向新生儿组织的血流减少或新生儿血液中的氧气含量减少。
出生时患有心脏病（先天性心脏病）：心脏的出生缺陷可能会影响血液流动或影响血液中的氧水平。
贫血（红细胞数量低） 在贫血中，新生儿的血液可能难以携带足够的氧。
交换输血：在此过程中，新生儿的血液将被取出并代替，这可能会影响流向器官的血流。
小于胎龄儿 (SGA)：
配方奶喂养：母乳中含有配方奶所没有的，有助于保护消化道壁的物质。
坏死性小肠结肠炎的症状
患坏死性小肠结肠炎的新生儿可能会出现腹部肿胀并且可能喂养困难。他们可能会吐出带血或绿色或黄色的液体，并且粪便中可能可看见血液。
这些患儿很快就会出现病重、嗜睡（昏昏欲睡）、体温不升以及反复呼吸暂停发作（呼吸暂停）。
肠狭窄（肠狭窄）是最常见的坏死性小肠结肠炎长期并发症。
坏死性小肠结肠炎的诊断
坏死性小肠结肠炎的治疗
停止喂养
静脉给予营养、补液与抗生素
有时需要进行手术
患坏死性小肠结肠炎的新生儿留在医院，并在新生儿重症监护病房 (NICU) 接受治疗。
患坏死性小肠结肠炎的新生儿应立即停止喂养。使抽吸管进入新生儿胃中以去除其内容物，从而降低压力，并有助于防止呕吐。通过静脉给予营养和液体，以维持水分和营养并让肠道愈合。静脉给予抗生素以治疗感染。
超过 75% 的患坏死性小肠结肠炎的新生儿不需要手术。但是，如果有肠穿孔或部分肠道受重度影响，则需要手术。手术包括切除未得到足够血液供应的肠道部分。将健康肠道末端伸出皮肤表面，以形成一个临时开口，以便让肠道内容物引流（造口术）。之后，当婴儿恢复健康时，将肠末端重新连接，并将肠放回腹腔。
在可能无法在更广泛的手术中存活下来的极小（约 1 磅或更少，或少于 600 克）或重病婴儿中，医生可能会将腹腔引流管放入腹腔中。腹膜引流可使腹腔内感染物质引流出体外，并可能减轻症状。该操作有助于稳定这些婴儿的病情，以便在其病情不太严重时在以后的时间手术。在某些情况下，婴儿无需进行其他手术即可康复。
坏死性小肠结肠炎的预后
当前的内科和外科治疗已经改善了患坏死性小肠结肠炎的婴儿的预后。患病新生儿中约 70% 至 80% 可存活。
在最初坏死性小肠结肠炎发作后幸存的婴儿中，有 10% 到 36% 会出现狭窄，并通常在发作后 2 至 3 个月引起症状。有时需要手术纠正狭窄。
大约 10% 的坏死性小肠结肠炎婴儿会出现短肠综合征（该病会导致腹泻和营养吸收不良 [吸收不良])。
坏死性小肠结肠炎的预防
用母乳喂养早产儿，而不是用配方奶喂养，似乎可以防止坏死性小肠结肠炎。此外，医院工作人员避免给婴儿高浓度配方奶并采取措施防止婴儿血液中的氧含量低。如果可能的话，也不应给婴儿使用抗生素和抑酸药物。
有证据表明，益生菌（有益细菌）可能有助于预防，但是这种疗法仍处于试验阶段。
可能有早产风险的孕妇可以服用皮质类固醇，以帮助预防坏死性小肠结肠炎。