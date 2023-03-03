您的身体会将您所吃的食物分解成简单的化学组成成分。然后，您的身体使用这些组成成分来制造身体生长和修复自身所需的其他物质。这个全过程称为代谢。

代谢通过称为酶的化学物质来实现。酶由您体内的细胞产生。您的身体产生数千种不同的酶。每种酶仅执行一种特定的化学反应——分解或构建某种物质。