筛查检测是为了发现尚未引起症状的健康状况。很多严重病症在刚出生时不明显，能够通过各种筛查检测查出。早期诊断和及时治疗可以减少或避免很多疾病的发生，这些疾病会干扰婴儿的健康发育。在美国，一些检测为常规检测，一些根据州规定执行。当筛查检测结果为阳性时，经常还要进一步检测。

典型的筛查检测包括

血液化验

氧水平检测

听力检查

通过观察眼白和皮肤，使用皮肤传感器，进行血液检查或联合检查，评估所有新生儿是否有黄疸（血液中胆红素水平升高导致皮肤呈黄色）。

很多政府组织要求对新生儿进行大量的血液检查，以检测某些可以治疗的遗传性代谢疾病。常见检查包括针对苯丙酮尿症、枫糖尿症、半乳糖血症、先天性肾上腺增生、镰状细胞病和甲状腺功能减退的检查。一些组织还要求检查囊性纤维化和重症联合免疫缺陷病。但是在美国，不同州要求进行的检测也不同。有关按州划分的常规新生儿筛查检测列表，请参见按不同州筛查的疾病。

医生将氧传感器（脉搏血氧仪）放在新生儿的右手和右脚以测量氧水平。如果氧水平较低或手和脚之间差异显著，则表明，婴儿可能患有先天性心脏疾病。

进行听力测试以检测可能伴某些出生缺陷或感染的听力丧失。医生使用手持设备发出柔和的咔嗒声，并测量新生儿鼓膜的回声（称为诱发耳声发射试验）。