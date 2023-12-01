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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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生长迟滞

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是生长迟滞？

生长迟滞是指婴儿或儿童没有达到预期的生长目标或体重增长。生长迟滞的婴儿和儿童出现体重不足、体重减轻或停止预期速率的生长。

生长迟滞可能会导致长期的学习、行为和生长问题，尤其是在婴儿出生后第一年内发生的情况下。

是什么导致了生长迟滞？

儿童没有获得足够的食物通常会导致生长迟滞。或者他们正在摄入的食物没有健康生长所需的足够蛋白质、脂肪、维生素和矿物质（营养素）。这可能是因为家庭问题或儿童的疾病导致。

家庭问题：

  • 忽视或虐待

  • 贫穷

  • 父母抑郁、焦虑或有精神问题

  • 父母不了解如何混合配方奶或喂养婴儿

  • 复杂的家庭状况，如无稳定住所

医学疾病：

生长迟滞的症状是什么？

生长迟滞的儿童可能：

  • 生长速度慢于应有的速度

  • 减轻体重

  • 少言寡语和退缩

出生后第一年对于大脑发育很重要。如果在此期间未能治疗生长迟滞，儿童之后可能会有以下情况：

  • 在学校的学习问题

  • 行为和情绪问题

医生如何判断我的孩子是否患有生长迟滞？

您的孩子的医生将在每次就诊时保存身高和体重史。他们将比较您的孩子的身高和体重：

  • 对比上次就诊时记录的身高和体重

  • 对比同龄儿童的常规身高和体重

如果您的孩子没有按预期生长，他们会怀疑生长迟滞。医生会检查您的孩子，并询问您的孩子的饮食习惯和症状。

如果您的孩子获得足够的食物，医生会进行检测，以确定是否有医学问题导致生长迟滞。他们通常会进行：

  • 尿液和粪便检测

  • 血液化验

  • X 射线检查

医生如何治疗生长迟滞？

为了治疗生长迟滞，医生将：

  • 治疗导致生长迟滞的任何医学问题

  • 让您为孩子提供足够的健康食物，以及足够的热量来确保生长和增加体重

  • 为您提供喂养时间表，并帮助您找到资源，以便您能购买足够的食物

  • 对于严重生长迟滞，在医院诊疗您的孩子

因忽视或虐待而生长迟滞的儿童可能需要寄养。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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