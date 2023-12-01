什么是生长迟滞？
生长迟滞是指婴儿或儿童没有达到预期的生长目标或体重增长。生长迟滞的婴儿和儿童出现体重不足、体重减轻或停止预期速率的生长。
生长迟滞可能会导致长期的学习、行为和生长问题，尤其是在婴儿出生后第一年内发生的情况下。
是什么导致了生长迟滞？
生长迟滞的症状是什么？
生长迟滞的儿童可能：
生长速度慢于应有的速度
减轻体重
少言寡语和退缩
出生后第一年对于大脑发育很重要。如果在此期间未能治疗生长迟滞，儿童之后可能会有以下情况：
在学校的学习问题
行为和情绪问题
医生如何判断我的孩子是否患有生长迟滞？
您的孩子的医生将在每次就诊时保存身高和体重史。他们将比较您的孩子的身高和体重：
对比上次就诊时记录的身高和体重
对比同龄儿童的常规身高和体重
如果您的孩子没有按预期生长，他们会怀疑生长迟滞。医生会检查您的孩子，并询问您的孩子的饮食习惯和症状。
如果您的孩子获得足够的食物，医生会进行检测，以确定是否有医学问题导致生长迟滞。他们通常会进行：
尿液和粪便检测
血液化验
X 射线检查
医生如何治疗生长迟滞？
为了治疗生长迟滞，医生将：
治疗导致生长迟滞的任何医学问题
让您为孩子提供足够的健康食物，以及足够的热量来确保生长和增加体重
为您提供喂养时间表，并帮助您找到资源，以便您能购买足够的食物
对于严重生长迟滞，在医院诊疗您的孩子
因忽视或虐待而生长迟滞的儿童可能需要寄养。