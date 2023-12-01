生长迟滞是指婴儿或儿童没有达到预期的生长目标或体重增长。生长迟滞的婴儿和儿童出现体重不足、体重减轻或停止预期速率的生长。

生长迟滞可能会导致长期的学习、行为和生长问题，尤其是在婴儿出生后第一年内发生的情况下。