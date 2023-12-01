吐奶是宝宝刚刚吞下的配方奶或母乳向上返流，并从宝宝嘴或鼻子中流出。流出程度通常是温和的，不会像呕吐那样剧烈。

婴儿吐奶是正常现象。

几乎所有婴儿都会吐奶，并且几乎总是在 12 个月龄后停止

吐奶是因为婴儿进食后无法坐起来，并且将食物保留在胃中的瓣膜力量很弱导致

如吐奶导致宝宝疼痛、无法消退或使宝宝无法进食或体重增加，则被称为返酸（胃食管反流）——您的宝宝可能需要药物治疗

如果您的宝宝吐奶呈绿色或血性或使宝宝咳嗽或窒息，请立即去看医生。