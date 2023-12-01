什么是喂养问题？
婴幼儿喂养问题包括吃进食物、咽下食物或所吃食物数量错误（太少或太多）方面的问题。
常见的喂养问题包括：
吐奶
呕吐
喂养过度
喂养不足
喂养问题很常见，通常很轻微，但是有时您的宝宝或幼儿可能需要看医生或在医院接受治疗。
什么是吐奶？
吐奶是宝宝刚刚吞下的配方奶或母乳向上返流，并从宝宝嘴或鼻子中流出。流出程度通常是温和的，不会像呕吐那样剧烈。
婴儿吐奶是正常现象。
几乎所有婴儿都会吐奶，并且几乎总是在 12 个月龄后停止
吐奶是因为婴儿进食后无法坐起来，并且将食物保留在胃中的瓣膜力量很弱导致
如吐奶导致宝宝疼痛、无法消退或使宝宝无法进食或体重增加，则被称为返酸（胃食管反流）——您的宝宝可能需要药物治疗
如果您的宝宝吐奶呈绿色或血性或使宝宝咳嗽或窒息，请立即去看医生。
我应如何防止吐奶？
为防止婴儿吐奶：
在婴儿真正感到饿之前给他们喂奶
喂奶时每 4 至 5 分钟拍背打嗝一次
喂奶期间和喂奶后将婴儿保持直立
确保奶嘴在挤压或倒置时只能滴出几滴
什么是呕吐？
呕吐是指胃中食物被迫向婴儿或孩子的喉咙倒流。婴儿和儿童中大多数呕吐是由胃病毒引起的。
呕吐是疾病或问题的征兆——2 周至 4 个月之间的婴儿很少无原因地呕吐
大多数呕吐未经治疗就自行消失
如果您的孩子呕吐，请经常多喝些液体
呕吐得太多会导致脱水，即体内水分不足。
如果您的孩子呕吐并且有以下任何警示征象，请立即去看医生：
严重腹痛
不能喝下液体而不吐出
高烧
感觉无力和全身疲惫不堪
呕吐超过 12 小时
绿色或血性呕吐物
8 小时未排尿
什么是过度喂养？
过度喂养孩子是指所提供的食物超过孩子健康和成长所需的食物量。这可能导致儿童吐奶、腹泻(频繁的水样稀便)或超重或肥胖。
为防止过度喂养：
不要仅仅因为宝宝在哭就去喂宝宝-看看是否还有其他原因导致哭泣
不要将奶瓶给宝宝作为娱乐活动，也不要一直让宝宝抱着奶瓶
不要用食物奖励良好的行为
孩子不饿时，不要让孩子吃光食物
什么是喂养不足？
喂养不足是不能给孩子足够的食物以使其健康和成长。如果婴儿过于挑剔而无法喂养，或吮吸或吞咽困难，通常会发生这种情况。
喂养不足的孩子可能生长发育停滞。
为确保宝宝获得适当的营养，请始终按说明混合配方奶
社区社会机构，例如妇女、婴儿和儿童 (WIC) 计划可以帮助您购买食物和配方奶，并学习混合配方奶和喂养宝宝的最佳方法
如果您的宝宝体重过轻，医生可能会在医院护理宝宝，以确保您的宝宝体重增加