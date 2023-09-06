呕吐是指吐出食物，是不舒适和被迫的。这绝非正常情况。有关更全面的讨论，请参阅婴儿和儿童呕吐。

婴儿呕吐通常是急性病毒性胃肠炎导致。病毒性胃肠炎是一种消化道感染，可引起恶心、呕吐、腹泻和痉挛。呕吐也可能是由身体其他部位感染引起的，例如耳部感染或尿路感染。

因严重疾病发生呕吐的情况不太常见。罕见情况下，2 周至 4 个月龄之间的婴儿在喂养后可能会因胃出口堵塞（肥厚性幽门狭窄）出现强力（喷射性）呕吐。呕吐也可能由危及生命的疾病引起，例如脑膜炎（脑和脊髓周围感染）、肠梗阻、代谢紊乱、颅内压增加（由于脑部积液或脑部肿块引起）和阑尾炎。

由胃肠炎引起的呕吐多数可以自行停止。从商店或药房购买的溶液可补充儿童体内的液体和电解质（例如钠和氯化物），可防止或治疗脱水（液体流失）。对于频繁呕吐的孩子来说，少量多次地给予溶液的耐受性好于大量少次地给予溶液。

医生应接诊出现以下情况且呕吐的孩子

重度腹痛

无法喝水并保留液体

发高烧

嗜睡或病情极重或行为与平时大不相同

呕吐超过 12 小时

呕吐物为血性或绿色物质（胆汁）

8 小时内不排尿

这些症状可能是脱水或更严重疾病的信号。