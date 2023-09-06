婴幼儿常见喂养问题包括胃食管反流、胃肠炎、食物过多、食物过少和脱水（液体流失）。
有些喂养问题不经治疗即可解决，但其余的问题则需要就医或住院。
适当的营养和喂养技术可缓解部分喂养问题。
在婴儿和幼儿时期，喂养的问题通常是小问题，但有时会引起严重后果。
吐奶
吐奶（溢乳）是指在喂养后，已吞下的配方奶或母乳从口腔或鼻腔里反流出来。只要不过量，则这是正常现象。几乎所有的婴儿都会吐奶，因为婴儿在吃奶的过程中和吃奶后不会直立而坐。而且，将食管和胃隔开的瓣（括约肌）发育不成熟，不能将所有的胃内容物都保留在胃里。当婴儿吸奶太快或者吞进很多空气时，吐奶会加重。吐奶通常在 7 至 12 个月龄的时候停止。
可以通过以下措施减少吐奶
在婴儿非常饿之前喂养
喂奶时每 4 至 5 分钟拍背打嗝一次
喂养期间和喂养后将婴儿保持直立
确保奶嘴在挤压或倒置时只能滴出几滴
如果吐奶似乎引起婴儿不适、影响喂养和发育，或持续至儿童早期，则被称为胃食管反流，可能需要就医。如果吐出的物质呈绿色（表示胆汁）或血性或引起任何咳嗽或窒息，则需要立即就医。
呕吐
呕吐是指吐出食物，是不舒适和被迫的。这绝非正常情况。有关更全面的讨论，请参阅婴儿和儿童呕吐。
婴儿呕吐通常是急性病毒性胃肠炎导致。病毒性胃肠炎是一种消化道感染，可引起恶心、呕吐、腹泻和痉挛。呕吐也可能是由身体其他部位感染引起的，例如耳部感染或尿路感染。
因严重疾病发生呕吐的情况不太常见。罕见情况下，2 周至 4 个月龄之间的婴儿在喂养后可能会因胃出口堵塞（肥厚性幽门狭窄）出现强力（喷射性）呕吐。呕吐也可能由危及生命的疾病引起，例如脑膜炎（脑和脊髓周围感染）、肠梗阻、代谢紊乱、颅内压增加（由于脑部积液或脑部肿块引起）和阑尾炎。
由胃肠炎引起的呕吐多数可以自行停止。从商店或药房购买的溶液可补充儿童体内的液体和电解质（例如钠和氯化物），可防止或治疗脱水（液体流失）。对于频繁呕吐的孩子来说，少量多次地给予溶液的耐受性好于大量少次地给予溶液。
医生应接诊出现以下情况且呕吐的孩子
重度腹痛
无法喝水并保留液体
发高烧
嗜睡或病情极重或行为与平时大不相同
呕吐超过 12 小时
呕吐物为血性或绿色物质（胆汁）
8 小时内不排尿
这些症状可能是脱水或更严重疾病的信号。
喂养过度
喂养不足
喂养不足是所提供的营养少于儿童健康成长所需的量。
喂养不足是生长迟滞的许多原因之一，可能与儿童或护理人员相关。当一个烦躁或注意力不集中的婴儿没有坐好以便于喂养，或者有吸吮或吞咽困难的时候，可能导致喂养不足。喂养不足也可能是由于喂养技巧不当和配方奶制备错误（参见奶瓶喂养）导致。贫穷和难以得到营养价值高的食物是喂养不足的主要原因。
有时候，有家暴倾向的父母或有精神疾病的父母会故意不给儿童食物。
在婴儿中，喂养不足会导致脱水和皮肤泛黄（黄疸）。
社区社会机构（例如，美国的妇女、婴儿和儿童 [WIC] 计划）可帮助父母购买配方奶，并教给他们正确的配方奶准备和喂养技术。如果一个婴儿的体重远低于理想体重，即需要指导喂养，或让他住院以评估其营养状况。如果父母虐待或忽视儿童，可要求提供儿童保护服务。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
妇女、婴儿和儿童 (WIC) 营养补充计划： 有关美国低收入妇女和幼儿补充性食品、营养资源和医疗保健的信息