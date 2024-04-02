大多数人没有注意到孩子有什么异常。而是医生在常规检查时发现孩子皮肤下的牛奶咖啡斑或肿块。他们可能会问您，其他家庭成员是否也有类似症状。

您的孩子的医生将检查赘生物和斑点。医生可能会进行 CT 或 MRI 扫描（该检查显示体内的详细图片），以检查孩子大脑和脊髓内及其周围的赘生物。