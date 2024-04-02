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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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神经纤维瘤病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是神经纤维瘤病？

在神经纤维瘤病中，皮肤或皮肤下和身体其他部位会形成许多小的肉质神经组织赘生物（称为神经纤维瘤）。神经纤维瘤病有几种类型。有些类型在婴儿和儿童中诊断，而另一些类型在成人中更常见。

  • 皮肤上的神经纤维瘤可能会影响外表

  • 神经纤维瘤有时会通过对神经施加压力引起症状

  • 大多数神经纤维瘤不是癌性的，但有些是

  • 医生可以看到并摸到皮肤上的神经纤维瘤

  • 医生可进行脑部 CT（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像）

  • 该病无法治愈，但医生有时会做手术或使用激光切除一些神经纤维瘤

  • 医生对癌性神经纤维瘤使用化疗

什么原因导致神经纤维瘤病？

神经纤维瘤病是由异常基因引起的。神经纤维瘤病的不同类型是由不同的异常基因引起的。有时，婴儿会从父母那里遗传到异常基因。在其他时候，婴儿是家族中第一个有异常基因的人。

神经纤维瘤病的症状是什么？

症状取决于神经纤维瘤的位置。

皮肤症状：

  • 牛奶咖啡色的大雀斑状皮肤斑点（“牛奶咖啡”斑）

  • 皮肤上的小肿块或隆起（有些人有几个，有些人有几千个）

神经或脊髓症状：

  • 刺痛

  • 疼痛

  • 肌无力

当赘生物压迫手臂或腿部神经时，就会出现神经症状。

脑部症状：

  • 失明

  • 头晕

  • 虚弱

  • 抽搐和动作不稳定

  • 听力损失

  • 耳内有铃声

  • 头痛

这种赘生物很少会引起颅骨、脊柱、肋骨、手臂和腿骨的结构性问题。如果眼球周围的骨受到影响，则眼球可能会凸出。

医生如何知道我孩子是否患有神经纤维瘤病？

大多数人没有注意到孩子有什么异常。而是医生在常规检查时发现孩子皮肤下的牛奶咖啡斑或肿块。他们可能会问您，其他家庭成员是否也有类似症状。

您的孩子的医生将检查赘生物和斑点。医生可能会进行 CTMRI 扫描（该检查显示体内的详细图片），以检查孩子大脑和脊髓内及其周围的赘生物。

医生如何治疗神经纤维瘤病？

神经纤维瘤病无法治愈。

可以通过手术或激光治疗去除赘生物，但它们可以长回来。医生使用化疗治疗癌性赘生物。

我该如何预防神经纤维瘤病？

如果您的家人患有神经纤维瘤病，并且您计划生孩子，则可以进行基因检测。这些检测可以告诉您是否携带该基因。如果是，遗传咨询可以帮助您了解将基因遗传（或不遗传）给孩子的几率。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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