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小知识
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儿童哮喘

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是哮喘？

哮喘是一种肺部疾病，可使气道变窄，导致呼吸困难。哮喘常常在儿童时期开始，尤其是在 5 岁以前。

  • 许多常见的事情可能会引发哮喘发作，如感冒、过敏或吸入粉尘

  • 哮喘发作期间，您的孩子可能会喘息、咳嗽或感到呼吸不畅

  • 医生建议您的孩子在哮喘发作期间服用药物，有时候药物可以帮助预防发作

  • 有些儿童在成年时就停止哮喘

  • 并非所有儿童喘息都是哮喘

哮喘发作时有两件事发生：

  • 气道周围的肌肉收紧

  • 气道肿胀并充满粘稠的液体（粘液）

由于这些原因，您的孩子的气道变得狭窄，很难呼吸。

什么引起儿童哮喘？

本病通常呈家族性发病。您的孩子的哮喘发作可能是由以下原因引起：

  • 感冒支气管炎

  • 灰尘、霉菌和动物皮屑

  • 周围的香烟烟雾或香水

  • 运动，特别是在寒冷或干燥空气中

  • 恐惧、愤怒或兴奋的感觉

儿童哮喘的症状是什么？

常见症状包括：

  • 喘息（呼气时发出高音）

  • 胸部紧缩感

  • 咳嗽，尤其是在冷空气中或运动时

  • 气短

有时咳嗽是唯一的症状。

如果您的孩子有以下任何警示信号，请立即去医院急诊科或致电紧急医学救助（美国为 911）

  • 呼吸困难，可能包括大声喘息、呼吸急促或喘气

  • 皮肤出汗而苍白

  • 血液中低氧导致嘴唇或手指发青（发绀）

医生如何分辨我的孩子是否患有哮喘？

医生通常会根据您的孩子的症状怀疑哮喘，尤其是如果您的家人患有哮喘或过敏。有时医生会做检查：

  • 如果医生怀疑其他呼吸问题（例如肺炎），则需要进行胸部 X 线检查

  • 过敏检查，以寻找可能导致孩子哮喘的诱因

  • 如果您的孩子足够大，可以进行肺功能检查以确认是否患有哮喘

医生如何治疗儿童哮喘？

为治疗轻度哮喘发作，医生将让您的孩子：

  • 使用吸入器接受速效（急救）药物以打开呼吸道

急救药被称为支气管扩张剂。必要时，您的孩子可以使用支气管扩张剂吸入器 1 至 3 次，间隔 20 分钟。

如要治疗重度哮喘发作，请立即去医院急诊科或致电紧急医学救助（在美国为 911）。 医生将会：

  • 通过吸入器或（有时候）注射来提供急救药物

  • 经常给予皮质类固醇以减少孩子气道肿胀

  • 必要时给孩子吸氧

  • 有时，让您的孩子住院

  • 较少情况下，在孩子气管中放一个呼吸管道

我如何帮助我的孩子预防哮喘发作？

用峰值流量计检查孩子的呼吸气流。峰值流量计是一种手持设备，可测量您的孩子呼出空气的速度。它可以帮助您知道您的孩子何时需要吃药。

有些孩子每天需要服用长效（维持）药物。有许多不同的维持药物。有些是吸入器，有些是药丸。您的孩子可能需要多种药物。

帮助您的孩子避免引发哮喘发作的事情：

  • 屋内不得有香烟烟雾、强烈的气味和烟尘

  • 帮助您的孩子避免冷空气

  • 如果需要，让孩子在运动前使用吸入器

  • 让您的孩子使用人造材料制成的枕头和床垫套，以防止尘螨侵害

  • 用热水洗床单和毯子

  • 保持房屋清洁，避免尘螨和蟑螂

  • 使用除湿机干燥地下室等潮湿地方的空气

儿童如何服用哮喘药物？

过度使用哮喘药物是很危险的。如果您的孩子必须比处方剂量更频繁地使用药物，请告诉医生。

许多哮喘药物是使用吸入器或雾化器给予的。

吸入器

吸入器（也称为定量吸入器）是小型手持设备。它们是给予哮喘药物的最常用方法。它们将药物变成您的孩子可以呼吸的细喷雾剂。带储雾罐或固定储药腔的吸入器更易于使用。

雾化器

雾化器是电动或电池驱动的机器，可将液体药物变成细小的喷雾剂，您的孩子可以通过面罩轻松呼吸。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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