什么是哮喘？
哮喘是一种肺部疾病，可使气道变窄，导致呼吸困难。哮喘常常在儿童时期开始，尤其是在 5 岁以前。
许多常见的事情可能会引发哮喘发作，如感冒、过敏或吸入粉尘
哮喘发作期间，您的孩子可能会喘息、咳嗽或感到呼吸不畅
医生建议您的孩子在哮喘发作期间服用药物，有时候药物可以帮助预防发作
有些儿童在成年时就停止哮喘
并非所有儿童喘息都是哮喘
哮喘发作时有两件事发生：
气道周围的肌肉收紧
气道肿胀并充满粘稠的液体（粘液）
由于这些原因，您的孩子的气道变得狭窄，很难呼吸。
什么引起儿童哮喘？
儿童哮喘的症状是什么？
常见症状包括：
喘息（呼气时发出高音）
胸部紧缩感
咳嗽，尤其是在冷空气中或运动时
气短
有时咳嗽是唯一的症状。
如果您的孩子有以下任何警示信号，请立即去医院急诊科或致电紧急医学救助（美国为 911）：
呼吸困难，可能包括大声喘息、呼吸急促或喘气
皮肤出汗而苍白
血液中低氧导致嘴唇或手指发青（发绀）
医生如何分辨我的孩子是否患有哮喘？
医生如何治疗儿童哮喘？
为治疗轻度哮喘发作，医生将让您的孩子：
使用吸入器接受速效（急救）药物以打开呼吸道
急救药被称为支气管扩张剂。必要时，您的孩子可以使用支气管扩张剂吸入器 1 至 3 次，间隔 20 分钟。
如要治疗重度哮喘发作，请立即去医院急诊科或致电紧急医学救助（在美国为 911）。 医生将会：
通过吸入器或（有时候）注射来提供急救药物
经常给予皮质类固醇以减少孩子气道肿胀
必要时给孩子吸氧
有时，让您的孩子住院
较少情况下，在孩子气管中放一个呼吸管道
我如何帮助我的孩子预防哮喘发作？
用峰值流量计检查孩子的呼吸气流。峰值流量计是一种手持设备，可测量您的孩子呼出空气的速度。它可以帮助您知道您的孩子何时需要吃药。
有些孩子每天需要服用长效（维持）药物。有许多不同的维持药物。有些是吸入器，有些是药丸。您的孩子可能需要多种药物。
帮助您的孩子避免引发哮喘发作的事情：
屋内不得有香烟烟雾、强烈的气味和烟尘
帮助您的孩子避免冷空气
如果需要，让孩子在运动前使用吸入器
让您的孩子使用人造材料制成的枕头和床垫套，以防止尘螨侵害
用热水洗床单和毯子
保持房屋清洁，避免尘螨和蟑螂
使用除湿机干燥地下室等潮湿地方的空气
儿童如何服用哮喘药物？
过度使用哮喘药物是很危险的。如果您的孩子必须比处方剂量更频繁地使用药物，请告诉医生。
许多哮喘药物是使用吸入器或雾化器给予的。
吸入器
吸入器（也称为定量吸入器）是小型手持设备。它们是给予哮喘药物的最常用方法。它们将药物变成您的孩子可以呼吸的细喷雾剂。带储雾罐或固定储药腔的吸入器更易于使用。
雾化器
雾化器是电动或电池驱动的机器，可将液体药物变成细小的喷雾剂，您的孩子可以通过面罩轻松呼吸。