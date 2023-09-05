我如何帮助我的孩子预防哮喘发作？

我如何帮助我的孩子预防哮喘发作？

用峰值流量计检查孩子的呼吸气流。峰值流量计是一种手持设备，可测量您的孩子呼出空气的速度。它可以帮助您知道您的孩子何时需要吃药。

有些孩子每天需要服用长效（维持）药物。有许多不同的维持药物。有些是吸入器，有些是药丸。您的孩子可能需要多种药物。

帮助您的孩子避免引发哮喘发作的事情：