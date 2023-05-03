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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肺炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是肺炎？

肺炎是指肺部深处出现感染。感染累及肺部的小气囊（肺泡）。肺炎不同于肺部气道（支气管）感染。气道感染被称为支气管炎

肺和气道内部结构图

患有肺炎时：

  • 您通常会咳出粘液并发烧

  • 可能出现胸痛、寒战或呼吸困难

  • 您的症状可能非常轻微（有时称为“游走性肺炎”）或非常严重

  • 幼童、老年人以及 COPD（慢性阻塞性肺疾病）等其他肺部疾病患者的症状往往更为严重

  • 大多数人会康复，但肺炎可能会致死

在美国，每年大约有 55,000 人死于肺炎。

什么会导致肺炎？

肺炎可由许多不同种类的病菌引起，包括：

  • 病毒（最常见）

  • 细菌

通常，病菌会由一个人传播给另一个人。如果您触摸到有病菌的物体，病菌就会进入您的口腔、鼻子或喉咙。通常，您的身体会抵抗病菌。但有时病菌会进入肺部并引起感染。

肺炎的风险因素有哪些？

任何人都可能患有肺炎，但如果您因为以下原因导致免疫系统低下，则更可能患肺炎：

其他的肺炎危险因素包括：

  • 在医院待了很长时间（在那里接触了很多病菌）

  • 正在使用呼吸器（呼吸机）

  • 患有严重的肺部疾病，尤其是慢性阻塞性肺疾病

  • 吸烟

肺炎有哪些症状？

  • 感觉无力

  • 发热和寒战（冷得牙齿直打颤）

  • 咳嗽可能会，也可能不会产生痰黏液

  • 呼吸困难（感觉您无法吸入足够的空气）

  • 胸部疼痛

老年人的症状可能有点不同：

  • 他们可能不会发热

  • 老年人可能会意识模糊，思维不清晰

医生如何判断我是否患有肺炎？

要查明您是否患有肺炎，您的医生将会：

  • 在您呼吸时听诊您的肺

  • 通常给您进行胸部 X 光片检查

如果您的肺炎严重到需要住院，医生通常会进行血液检查，并将痰液样本（您咳出来的东西）送到实验室。

医生如何治疗肺炎？

医生通过以下方法治疗肺炎：

  • 抗生素对引起肺炎的病菌最有效（但并不是所有引起肺炎的病菌都能被抗生素杀死）

  • 缓解发热或疼痛的药物

  • 有时额外补液或补氧

治疗后约 6 周，您可能需要进行胸部 X 光片检查，以确保肺炎痊愈，尤其是如果您吸烟或年纪较大。

大多数患者在治疗期间可以待在家里。有些患者可能会留在医院，包括：

  • 患者非常年幼或年龄很大

  • 患有其他严重疾病，例如癌症

  • 有非常严重的肺炎症状

我如何能避免患上肺炎？

如果您吸烟，请戒烟

每年接种流感疫苗（针剂），因为患有流感可能会导致肺炎。

询问您的医生，您是否还需要接种肺炎疫苗，肺炎疫苗建议以下人群接种：

  • 2 岁以下的所有儿童

  • 65 岁或以上的成人

  • 任何年龄段有某些健康问题者或吸烟者

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