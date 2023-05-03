肺炎可由许多不同种类的病菌引起，包括：

病毒（最常见）

细菌

通常，病菌会由一个人传播给另一个人。如果您触摸到有病菌的物体，病菌就会进入您的口腔、鼻子或喉咙。通常，您的身体会抵抗病菌。但有时病菌会进入肺部并引起感染。