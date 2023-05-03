什么是肺炎？
什么会导致肺炎？
肺炎可由许多不同种类的病菌引起，包括：
病毒（最常见）
细菌
通常，病菌会由一个人传播给另一个人。如果您触摸到有病菌的物体，病菌就会进入您的口腔、鼻子或喉咙。通常，您的身体会抵抗病菌。但有时病菌会进入肺部并引起感染。
肺炎的风险因素有哪些？
任何人都可能患有肺炎，但如果您因为以下原因导致免疫系统低下，则更可能患肺炎：
非常年幼或非常年长
正在服用某些药物（如皮质类固醇或化疗药物）
其他的肺炎危险因素包括：
在医院待了很长时间（在那里接触了很多病菌）
正在使用呼吸器（呼吸机）
患有严重的肺部疾病，尤其是慢性阻塞性肺疾病
吸烟
肺炎有哪些症状？
感觉无力
发热和寒战（冷得牙齿直打颤）
咳嗽可能会，也可能不会产生痰黏液
呼吸困难（感觉您无法吸入足够的空气）
胸部疼痛
老年人的症状可能有点不同：
他们可能不会发热
老年人可能会意识模糊，思维不清晰
医生如何判断我是否患有肺炎？
要查明您是否患有肺炎，您的医生将会：
在您呼吸时听诊您的肺
通常给您进行胸部 X 光片检查
如果您的肺炎严重到需要住院，医生通常会进行血液检查，并将痰液样本（您咳出来的东西）送到实验室。
医生如何治疗肺炎？
医生通过以下方法治疗肺炎：
抗生素对引起肺炎的病菌最有效（但并不是所有引起肺炎的病菌都能被抗生素杀死）
缓解发热或疼痛的药物
有时额外补液或补氧
治疗后约 6 周，您可能需要进行胸部 X 光片检查，以确保肺炎痊愈，尤其是如果您吸烟或年纪较大。
大多数患者在治疗期间可以待在家里。有些患者可能会留在医院，包括：
患者非常年幼或年龄很大
患有其他严重疾病，例如癌症
有非常严重的肺炎症状