什么是喘息？
我的孩子什么时候应该去看医生？
如果您的孩子有喘息和以下任何警示信号，请立即去医院急诊室：
吸气时发出喘息声，而不仅仅是呼气时
呼吸加快
动用许多胸部肌肉来呼吸
呼吸时鼻翼扩大（鼻翼扇动）
嘴唇周围呈青紫色
如果您的孩子有喘息和进食或饮水困难，但没有警示征象，请致电医生。
什么引起儿童喘息？
我的孩子去看医生会发生什么？
您的医生会问您有关孩子喘息以及其他家庭成员是否有过敏或哮喘的问题。医生也进行体格检查。
我的孩子需要什么检查？
您的孩子第一次喘息时，医生可能会做一项或多项检查：
如果医生确定您的孩子的喘息是由哮喘引起的，则通常不会在您的孩子每次喘息时都进行检查。
如果喘息持续发作，并且哮喘药物没有帮助，医生可能会做其他检查：
吞咽检查，医生为您的孩子拍摄吞咽食物或液体时的视频
支气管镜检查，医生将带有摄像头的细小软管穿过您的孩子的鼻子和喉咙，以观察肺部
医生如何治疗儿童喘息？
医生可能会让您的孩子使用吸入器来吸入可开放呼吸道的药物。这些是用于哮喘的药物，但它们也可用于非哮喘引起的喘息。如果您的孩子的喘息很厉害，医生可能还会通过静脉注射或口服给予皮质类固醇。
吸入器
带呼吸储雾罐的吸入器
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吸入器（也称为定量吸入器）是小型手持设备。它们是给予哮喘药物的最常用方法。它们将药物变成您的孩子可以呼吸的细喷雾剂。带储雾罐或固定储药腔的吸入器更易于使用。