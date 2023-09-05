我的孩子需要什么检查？

我的孩子需要什么检查？

您的孩子第一次喘息时，医生可能会做一项或多项检查：

进行胸部 X 线检查以查找是否有吸入肺部的异物、肺炎或心力衰竭

将传感器放在孩子手指上，可无痛测量血液中的氧气水平（脉搏血氧仪）

如果医生确定您的孩子的喘息是由哮喘引起的，则通常不会在您的孩子每次喘息时都进行检查。

如果喘息持续发作，并且哮喘药物没有帮助，医生可能会做其他检查：