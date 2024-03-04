哮喘的发生是由于某种刺激原引起的气道炎症，使其暂时性狭窄，可反复发生，并导致呼吸困难。

哮喘的触发因素包括病毒感染、宠物、烟雾、香水、花粉、霉菌和尘螨。

哮喘症状包括喘息、咳嗽、呼吸急促、胸闷以及呼吸困难。

诊断基于儿童反复喘息发作、哮喘家族史，有时基于肺功能状态测量检查结果。

治疗包括支气管扩张剂以及皮质类固醇。

许多在儿童期出现喘息的儿童在以后的生活中并不会出现哮喘。

通常可通过避免触发因素来预防哮喘症状。

（另见成人哮喘。)

虽然任何年龄都可能发生哮喘，不过大多数情况下都开始于儿童时期，特别是 5 岁之前。有些儿童在进入成年后，继续存在哮喘。而在其他儿童中，哮喘消退。有时，医生认为患有哮喘的儿童实际上患有另一种引起相似症状的疾病（参见婴幼儿中的喘息）。

哮喘是儿童期最常见的慢性疾病之一，在美国约 600 万儿童患病。它在青春期前男孩和青春期后的女孩中更频繁地发生。哮喘是儿童住院的主要原因，也是导致缺课的第一大慢性病。

大多数患儿在非发作期，可参加正常的日常活动。有少部分儿童患中重度哮喘，需要每日使用预防性药物才能参加体育活动和游戏。

哮喘 视频

儿童哮喘的触发因素 哮喘患儿对特定刺激原的反应不同于正常儿童，其机制仍不明确。哮喘患儿可能携带某些基因，使他们更易于对某些触发因素作出反应。大多数哮喘患儿的父母和兄弟姐妹或其他亲戚也患有哮喘，这可证明基因在哮喘中起一定作用。 潜在的刺激原很多，大多数儿童仅对其中一些有反应。在某些儿童中，无法确定导致突然发作的具体触发因素。 这些触发因素均会导致类似反应。引起呼吸道特定细胞释放化学物质。这些物质 导致气道发炎和肿胀

刺激气道壁的肌肉细胞收缩

增加呼吸道粘液产生 其中每个反应都会导致气道突然变窄（哮喘发作）。大多数患儿在发作间期，气道恢复正常。反复的化学刺激使得气道黏液分泌增加，细胞脱落，气管壁平滑肌细胞肥大。 表格 常见哮喘刺激原 表格

儿童哮喘的风险因素 虽然目前哮喘的发病机制尚未完全明确，研究表明该病有许多危险因素： 遗传和产前因素

过敏原暴露

病毒感染

饮食 如果父母一方或双方都有哮喘，儿童患哮喘的风险会增加。母亲曾在妊娠期间吸烟的儿童可能更易患哮喘。哮喘同样与其他与母亲相关的因素有关，比如怀孕年龄过早、孕期营养差、以及缺乏母乳喂养等。早产儿以及出生体重低也是危险因素。 在美国，城市儿童更易患哮喘，尤其是来自社会经济低层者。尽管未被完全证实，但是可以确信贫困的生活环境、更严重的潜在刺激原、以及缺乏保健措施会增加这些人群哮喘的发病率。在美国，受哮喘影响的非西班牙裔黑人和波多黎各儿童比例更高。 经常暴露于高浓度的某些过敏原（如尘螨、蟑螂粪便）的儿童更易在年龄较小时患哮喘。然而，医生们注意到，哮喘在生活在非常干净、卫生的环境中的儿童中更常见，在这些环境中，他们接触的传染病要少于生活在接触更多传染病的环境中的儿童。因此，医生认为，也许儿童时期暴露于某些物质以及发生感染可能实际上有助于儿童的免疫系统学会不对触发因素产生过度反应。 多数出现哮喘发作的儿童以及因哮喘而住院的儿童存在病毒感染（通常是鼻病毒或普通感冒）。幼年患有细支气管炎的儿童经常会出现喘息，后续会感染病毒。这种喘息起初容易被认为是哮喘，但这些患儿成年后哮喘的发病率并无增高。 饮食可能是一个危险因素。对于没有摄入足够维生素 C 和 E 以及 ω-3 脂肪酸的儿童或者肥胖症儿童，可能存在更高的哮喘风险。

儿童哮喘的症状 由于哮喘发作时气道狭窄，儿童会出现呼吸困难、胸闷和咳嗽，通常伴有喘息。喘鸣是孩子呼气时听到的尖锐声音。 不过，并非所有哮喘发作均会引起喘鸣。轻微哮喘，尤其是在低龄儿童中，可能仅仅会引起咳嗽。有些轻症年长患儿仅在活动后或接触冷空气时才出现咳嗽。 重症发作时，出现明显的呼吸困难和喘鸣，患儿气促明显，吸气时肋骨突出。极重症发作时，患儿呈喘息样呼吸，身体直坐前倾。皮肤多汗，呈苍白或淡蓝色。存在频繁严重哮喘发作的儿童有时会出现生长迟缓，不过到成年以后其生长通常与其他儿童相同。 在极其严重的哮喘发作中，儿童实际上可能不会喘息，因为空气流动太少而无法发出声音。

儿童哮喘的诊断 喘息以及哮喘或过敏家族史

有时进行过敏检测

有时进行肺功能检查 医生怀疑，喘息反复发作的儿童患有哮喘，特别是在已知有家庭成员患有哮喘或过敏的情况下。然而，哮喘只是喘息发作的几种原因之一。 对于儿童哮喘的诊断，很少需要进行胸部 X 线检查。通常只有在医生认为孩子的症状可能是由其他疾病（例如肺炎）引起时才进行 X 线检查。医生有时会做过敏试验以帮助确定潜在诱因。 患有频繁喘息发作的儿童可能会接受其他疾病的检查，例如囊性纤维化或胃食管反流。年龄较大的孩子有时会接受用于测量肺功能状况的检查（肺功能测试）。在大多数哮喘儿童中，发作之间的肺功能可正常。 已知患哮喘的年龄较大儿童或青少年经常使用峰流速计（一种小型手持设备，记录人呼出空气的速度），以测量气道变窄程度。该器械可在家中使用。这种测量可作为对患儿情况的客观评价。哮喘发作时无需行 X 线检查，除非医师怀疑其他疾病，如肺炎或肺萎缩。 峰流速计 隐藏详情 峰流速计可用于测量呼出空气的速度。

儿童哮喘的治疗 对于急性发作，使用支气管扩张剂，有时使用皮质类固醇

对于慢性哮喘，使用吸入皮质类固醇（有时与支气管扩张药联合使用）以及可能使用白三烯调节剂和／或色甘酸 治疗用于缓解突然（急性）发作，有时也用于防止发作。 轻微且极少发作的儿童通常仅在发作时服用药物。对于存在更频繁或严重哮喘发作的儿童，即使在没有发作时也要服用药物。医生根据不同的发作频率和程度用药。发作频率不高且病情不太严重的患儿通常每日使用低剂量的吸入皮质类固醇或白三烯调节剂（孟鲁司特或扎鲁司特），以帮助预防发作。这些药物可阻断炎性化学物质的释放，从而减轻气道炎症。 急性发作 对急性哮喘发作的治疗包括 扩张气道

阻止炎症的发生 各种吸入药物会打开呼吸道（支气管扩张剂——参见治疗哮喘发作）。典型的例子是沙丁胺醇和异丙托铵。治疗时，不建议仅使用长效支气管扩张剂，如沙美特罗和福莫特罗。 支气管扩张药 视频 儿童和青少年应使用带储雾罐或阀门固定储药腔的定量吸入器（见图如何使用带储雾罐的定量吸入器）。储雾罐优化了药物向肺部的输送，并最大程度地减少副作用的概率。 带呼吸储雾罐的吸入器 如果配有婴儿型面罩，婴儿及年幼患儿有时可以用吸入器和储雾罐。 对于无法使用吸入器的儿童，可在家中通过与雾化器（一种通过压缩空气使药物雾化的小型装置）连接的面罩接受吸入性药物。吸入器和雾化器在递送药物方面同样有效，但是大多数父母发现吸入器和储雾罐更加方便和易于使用。 儿童雾化器面罩 也可通过口服途径服用沙丁胺醇，但这种方法比吸入法效果更差，并且副作用更大，通常仅用于没有雾化器且年龄太小而无法使用吸入器的婴儿。存在中重度哮喘发作的儿童还可能会口服或注射皮质类固醇。 极重症患儿需住院治疗，至少每隔 20 分钟通过雾化器或吸入器吸入支气管扩张剂。如果吸入性药物效果不够迅速，有时医生会向存在极重症发作的儿童注射肾上腺素或特布他林（支气管扩张剂）。医生通常为存在重症发作的儿童静脉注射皮质类固醇。 如何使用带储雾罐的定量吸入器 慢性哮喘 慢性哮喘的治疗包括 每天吸入皮质类固醇并可能使用控制炎症的其他药物

在运动前使用吸入器 对于符合以下条件的婴儿和 5 岁以下儿童，应使用吸入性皮质类固醇进行每日抗炎症治疗：一周需要接受 2 次以上治疗；较多的哮喘持续发作；存在频繁或更严重的哮喘发作的风险。还可以为这些儿童提供其他药物，例如白三烯调节剂（孟鲁司特或扎鲁司特）、长效支气管扩张剂（始终与吸入性皮质类固醇在复方吸入器中混合）或色甘酸。为有效控制儿童哮喘症状或预防重度发作，剂量需适时增减。如果以上药物不能预防重度发作，则需口服皮质类固醇。对 5 岁以上儿童和青少年的哮喘，可以进行与成人相似的治疗（请参见治疗哮喘发作）。 运动期间有哮喘发作的儿童通常会在即将运动前吸入一剂支气管扩张剂。 对于由阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 触发哮喘的儿童，必须避免使用这些药物。不过，这种反应在儿童中非常罕见。 因为哮喘是一种需要多种治疗的长期疾病，所以医生应与父母和儿童共同努力，以确保他们尽可能地了解该疾病。青少年和成熟的年幼儿童应参与制定他们自己的哮喘管理计划，并确定自己的治疗目标，以提高治疗依从性。患儿及其父母应该学会如何判断发作的严重程度，知道何时应该服药和使用最大吸入器流量，何时应该致电医生及去医院。 医生及患儿父母应让学校保育员、照顾者和其他适当成人了解患儿的疾病及所用的药物。如有必要，一些患儿可以在学校使用吸入器，有的甚至需要学校保育员的特别照顾。

儿童哮喘的预后 许多儿童随着成长不再出现哮喘。不过，多达 1/4 的儿童要么继续存在哮喘发作，要么哮喘症状消退，仅当儿童年龄较大时才会再次出现（称为复发）。有严重哮喘的儿童成年后更有可能出现哮喘。持续发作和复发的其他危险因素包括女性性别、吸烟、年龄较小时出现哮喘、以及对屋尘螨过敏。 虽然哮喘每年导致大量患者死亡，但是其中大多数死亡可以通过治疗避免。因此，对于得到治疗的儿童以及能够遵循治疗计划的儿童，预后良好。