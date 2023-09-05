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小知识
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细支气管炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是细支气管炎？

毛细支气管炎是婴儿和 2 岁以下儿童肺部小气道的炎症。炎症使婴儿和儿童难以呼吸。

  • 细支气管炎是由病毒感染引起的

  • 您的孩子可能会流鼻涕、发热、咳嗽、喘息，有时呼吸困难

  • 大多数孩子在 3-5 天内在家中会好转，但有些需要住院

  • 细支气管炎最常见于 6 个月以下的婴儿

什么原因导致细支气管炎？

几种不同的病毒可以引起细支气管炎。RSV（呼吸道合胞病毒）是最常见的原因。细支气管炎最常见于冬天，此时病毒容易传播。

医生认为，对于其母亲抽烟的婴儿，细支气管炎可能更常见，更严重，特别是如果母亲在妊娠期间抽烟。

细支气管炎的症状是什么？

首先，您的宝宝有感冒症状，例如：

  • 流鼻涕

  • 打喷嚏

  • 咳嗽

  • 轻微发热（100° 至 101°F 或 37.8° 至 38.3°C）

咳嗽可能持续 2 至 3 周或更长时间。

3 至 5 天后，您的宝宝可能出现：

  • 呼吸困难——婴儿或孩子呼吸急促并可能在呼气时发出高音（喘息

许多患细支气管炎的婴儿只有轻度症状。

如患重度细支气管炎，您的宝宝或孩子可能会有严重呼吸困难和如下症状：

  • 哮鸣

  • 快速和急促呼吸

  • 发绀

  • 呕吐并脱水（体内水分太少）

医生如何分辨我的孩子是否患有细支气管炎？

医生通常可以根据症状判断您的孩子是否患有细支气管炎。医生也可以：

  • 使用套在孩子手指上的传感器测量孩子血液中的氧气水平（脉搏血氧仪）

  • 使用棉签从鼻子上取粘液样本以检测病毒

  • 有时候做胸部 X 线检查

医生如何治疗细支气管炎？

医生会要求您在家治疗患有轻度症状的孩子：

  • 白天经常喝少量澄清液体，例如水或果汁

如果您的孩子出现严重呼吸困难，则可能要住院。通常医生会：

  • 通过面罩给孩子补充吸氧

  • 通过静脉输液（进入静脉）

抗生素对细支气管炎没有效果。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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