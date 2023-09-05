什么是细支气管炎？
毛细支气管炎是婴儿和 2 岁以下儿童肺部小气道的炎症。炎症使婴儿和儿童难以呼吸。
细支气管炎是由病毒感染引起的
您的孩子可能会流鼻涕、发热、咳嗽、喘息，有时呼吸困难
大多数孩子在 3-5 天内在家中会好转，但有些需要住院
细支气管炎最常见于 6 个月以下的婴儿
什么原因导致细支气管炎？
几种不同的病毒可以引起细支气管炎。RSV（呼吸道合胞病毒）是最常见的原因。细支气管炎最常见于冬天，此时病毒容易传播。
医生认为，对于其母亲抽烟的婴儿，细支气管炎可能更常见，更严重，特别是如果母亲在妊娠期间抽烟。
细支气管炎的症状是什么？
医生如何分辨我的孩子是否患有细支气管炎？
医生通常可以根据症状判断您的孩子是否患有细支气管炎。医生也可以：
使用套在孩子手指上的传感器测量孩子血液中的氧气水平（脉搏血氧仪）
使用棉签从鼻子上取粘液样本以检测病毒
有时候做胸部 X 线检查
医生如何治疗细支气管炎？
医生会要求您在家治疗患有轻度症状的孩子：
白天经常喝少量澄清液体，例如水或果汁
如果您的孩子出现严重呼吸困难，则可能要住院。通常医生会：
通过面罩给孩子补充吸氧
通过静脉输液（进入静脉）
抗生素对细支气管炎没有效果。