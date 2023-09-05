细支气管炎的症状是什么？

细支气管炎的症状是什么？

首先，您的宝宝有感冒症状，例如：

流鼻涕

打喷嚏

咳嗽

轻微发热（100° 至 101°F 或 37.8° 至 38.3°C）

咳嗽可能持续 2 至 3 周或更长时间。

3 至 5 天后，您的宝宝可能出现：

许多患细支气管炎的婴儿只有轻度症状。

如患重度细支气管炎，您的宝宝或孩子可能会有严重呼吸困难和如下症状：