细支气管炎是一种病毒感染，会影响 24 个月以下婴幼儿的下呼吸道。

细支气管炎通常由病毒引起。

症状包括流涕、发热、咳嗽、喘鸣及呼吸困难。

诊断基于临床表现以及体格检查。

治疗主要包括输液支持治疗以及间断给氧。

多数患儿几天后病情会好转，但有些需要入院。

气道类似于倒置的树。树的躯干是气管，其分叉进入称为支气管的较大气道。支气管自身多次分叉成较小的气道，最后形成最小的气道（称为细支气管）。细支气管的直径小至 1/2 毫米。其壁上有一层薄而圆形的平滑肌，可以放松或收缩，从而改变气道大小。

细支气管炎通常会影响不到 24 月龄的儿童，最常见于 2 至 6 月龄的婴儿。全球每年有 1.5 亿儿童被诊断为细支气管炎。其中一些儿童需要住院治疗。

细支气管炎通常发生在流行病期间，常发生在冬季。在北半球，大多数病例发生在 12 月至次年 2 月。在南半球，大多数病例发生在 5 月至 7 月。

细支气管炎的病因 引起细支气管炎的最常见原因为以下感染 呼吸道合胞病毒(RSV)

普通感冒病毒（鼻病毒）

副流感病毒和其他病毒 其中任一病毒感染均可能引起气道炎症。炎症导致气道变窄，从而阻塞空气进出肺部。在严重情况下，儿童血流中的氧含量降低。 在母亲吸烟（特别是在妊娠期间吸烟）的婴儿中，感染可能更常见或更严重。 父母及兄弟姐妹可被相同病毒感染，却仅表现为轻度感冒。

细支气管炎的症状 细支气管炎始于感冒症状——流鼻涕、打喷嚏、轻度发热和一些咳嗽。几天后，一些儿童出现呼吸困难，伴有呼吸急促和咳嗽加重。通常，儿童在呼气时会发出尖锐高音（喘鸣）。在多数婴儿中，此症状较轻微。即使婴儿可能呼吸稍快且阻塞较重，他们仍意识清醒、快乐且饮食良好。 受到更严重影响的婴儿呼吸浅快，用力使用呼吸肌进行呼吸，且出现鼻孔扩张。他们会显得不安、烦躁，同时可能因呕吐或饮水困难导致脱水。通常会伴发热，但不是所有患儿都发热。超过一半的 3 至 18 月龄儿童也会出现耳部感染。 早产儿和 2 月龄以下的婴儿有时会出现短暂呼吸停止的现象（呼吸暂停）。在非常严重和少见的情况下，这些群体中的儿童可能会由于缺氧而出现嘴巴周围发青或发灰（发绀）。

细支气管炎的诊断 医师的评估

脉搏血氧测定法

有时进行粘液拭子或胸部 X 线检查 医生根据症状和体格检查来诊断细支气管炎。医生通过将传感器套在手指上来测量血液中的氧气含量（脉搏血氧仪）。 对于严重病例，医生有时会从鼻子深部取粘液拭子，以尝试在实验室中鉴定病毒。可以进行胸部 X 线或其他实验室检查。

细支气管炎的治疗 在家中，经口给予液体

在医院，使用氧气疗法和静脉输液 家庭治疗 多数患儿可在家中通过休息及饮水治愈。 患病期间，可能会多次少量喂澄清液体。一旦出现进行性呼吸困难、皮肤发青或发灰、疲乏、脱水等情况，应立即让患儿住院治疗。有先天性心脏病或肺部疾病、或免疫系统受损的儿童可能需要尽快住院，并且更有可能因细支气管炎而病重。 医院治疗 在医院中，通过连接在手指或脚趾上的传感器监测氧气水平，并通过氧幕、鼻导管（插管）或面罩提供氧气（请参见吸氧治疗）。很少需要使用呼吸机（帮助空气进出肺部的呼吸机器）来辅助呼吸。 如果患儿饮水不足，应建立静脉通道。 可以尝试使用打开呼吸道的吸入药物（支气管扩张剂）。尽管这些药物可缓解哮喘引起的喘息和气道狭窄，但它们在治疗细支气管炎方面的有效性存疑。皮质类固醇（抑制炎症）可能对某些儿童有益。 除了免疫系统极弱且重度感染的儿童外，医生不再使用抗病毒药利巴韦林（用喷雾器给药）。除非儿童还出现细菌感染，否则抗生素没有帮助。 预防 尼塞韦单抗和 Palivizumab 是含有抗 RSV 抗体的两种药物。在美国，这些药物可用于预防婴幼儿 RSV。