细支气管炎是一种病毒感染，会影响 24 个月以下婴幼儿的下呼吸道。
细支气管炎通常由病毒引起。
症状包括流涕、发热、咳嗽、喘鸣及呼吸困难。
诊断基于临床表现以及体格检查。
治疗主要包括输液支持治疗以及间断给氧。
多数患儿几天后病情会好转，但有些需要入院。
气道类似于倒置的树。树的躯干是气管，其分叉进入称为支气管的较大气道。支气管自身多次分叉成较小的气道，最后形成最小的气道（称为细支气管）。细支气管的直径小至 1/2 毫米。其壁上有一层薄而圆形的平滑肌，可以放松或收缩，从而改变气道大小。
细支气管炎通常会影响不到 24 月龄的儿童，最常见于 2 至 6 月龄的婴儿。全球每年有 1.5 亿儿童被诊断为细支气管炎。其中一些儿童需要住院治疗。
细支气管炎通常发生在流行病期间，常发生在冬季。在北半球，大多数病例发生在 12 月至次年 2 月。在南半球，大多数病例发生在 5 月至 7 月。
细支气管炎的病因
细支气管炎的症状
细支气管炎始于感冒症状——流鼻涕、打喷嚏、轻度发热和一些咳嗽。几天后，一些儿童出现呼吸困难，伴有呼吸急促和咳嗽加重。通常，儿童在呼气时会发出尖锐高音（喘鸣）。在多数婴儿中，此症状较轻微。即使婴儿可能呼吸稍快且阻塞较重，他们仍意识清醒、快乐且饮食良好。
受到更严重影响的婴儿呼吸浅快，用力使用呼吸肌进行呼吸，且出现鼻孔扩张。他们会显得不安、烦躁，同时可能因呕吐或饮水困难导致脱水。通常会伴发热，但不是所有患儿都发热。超过一半的 3 至 18 月龄儿童也会出现耳部感染。
早产儿和 2 月龄以下的婴儿有时会出现短暂呼吸停止的现象（呼吸暂停）。在非常严重和少见的情况下，这些群体中的儿童可能会由于缺氧而出现嘴巴周围发青或发灰（发绀）。
细支气管炎的诊断
细支气管炎的治疗
在家中，经口给予液体
在医院，使用氧气疗法和静脉输液
家庭治疗
多数患儿可在家中通过休息及饮水治愈。
患病期间，可能会多次少量喂澄清液体。一旦出现进行性呼吸困难、皮肤发青或发灰、疲乏、脱水等情况，应立即让患儿住院治疗。有先天性心脏病或肺部疾病、或免疫系统受损的儿童可能需要尽快住院，并且更有可能因细支气管炎而病重。
医院治疗
预防
尼塞韦单抗和 Palivizumab 是含有抗 RSV 抗体的两种药物。在美国，这些药物可用于预防婴幼儿 RSV。
细支气管炎的预后
大多数患儿无需治疗即可在 3～5 天内恢复，病程中应频繁饮水。但是，喘鸣和咳嗽可能会持续 2 到 4 周。经过正规的治疗和护理，即使是需要入院的患儿，死亡率也非常低。
一些患儿会在幼年期患细支气管炎后，出现反复发作的喘息。