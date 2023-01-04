什么是旅行者腹泻？
旅行者腹泻是指在世界上由于生活用水处理（净化）不当而存在病菌的地区旅行时出现腹泻（稀松、水样大便）。在这些地区，您在喝水或者吃未煮熟的食物或用自来水清洗或制作的食物后可能会生病。
大肠埃希菌（大肠杆菌）等存在于水中的细菌是引起旅行者腹泻的常见原因。但病毒（如诺如病毒，尤其是在大型游轮上）以及其他细菌、病毒和寄生虫也会引起该病。
您会因饮用水中或吃的食物上有细菌、寄生虫或病毒而患上旅行者腹泻
症状通常在食用受污染食物或水后 12 至 72 小时后出现，并持续 3 至 5 天
到访自来水净化处理不达标的国家时，更有可能患上旅行者腹泻
为了防止旅行者腹泻，只能喝瓶装饮料，使用瓶装水刷牙，不要使用冰块或生吃果蔬
如果发热或有血性腹泻，请就医。
旅行者腹泻的症状有哪些？
胃部不适
腹泻
呕吐
如果您大量呕吐和腹泻，会脱水并感到虚弱。
医生如何判断我是否患有旅行者腹泻？
医生首先会询问症状。医生通常不会针对旅行者腹泻做检查。在有些情况下，医生可能会采集您的大便（粪便）样本，检测有无细菌、病毒或寄生虫。
医生如何治疗旅行者腹泻？
医生会告诉您：
多喝水
有时服用止泻药，如洛哌丁胺
有时使用抗生素
两岁以下儿童和出现发热或血性腹泻的成人不应服用止泻药。
如果 8 小时内排出 3 次或更多次稀便，医生可能会给您使用一种抗生素。
如果检测发现大便内有寄生虫，医生会用药驱虫。
我如何预防旅行性腹泻？
仅在已知达到食品安全标准的餐馆饮食，熟食和热食通常是安全的
如果想吃水果，请自己削皮
只喝瓶装饮料或开水
不在街头小贩、自助餐厅和快餐店就餐
不吃用生的蔬菜或水果制成的沙拉或者较长时间放置在餐台上用敞口容器盛放的沙拉
饮料中不要加冰块，或确保冰块是用凉开水制成的
使用瓶装水刷牙，不要使用当地自来水
如果你的免疫系统功能低下，医生可能会给你使用一种抗生素，以预防旅行者腹泻。