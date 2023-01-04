旅行者腹泻是指在世界上由于生活用水处理（净化）不当而存在病菌的地区旅行时出现腹泻（稀松、水样大便）。在这些地区，您在喝水或者吃未煮熟的食物或用自来水清洗或制作的食物后可能会生病。

大肠埃希菌（大肠杆菌）等存在于水中的细菌是引起旅行者腹泻的常见原因。但病毒（如诺如病毒，尤其是在大型游轮上）以及其他细菌、病毒和寄生虫也会引起该病。

您会因饮用水中或吃的食物上有细菌、寄生虫或病毒而患上旅行者腹泻

症状通常在食用受污染食物或水后 12 至 72 小时后出现，并持续 3 至 5 天

到访自来水净化处理不达标的国家时，更有可能患上旅行者腹泻

为了防止旅行者腹泻，只能喝瓶装饮料，使用瓶装水刷牙，不要使用冰块或生吃果蔬

如果发热或有血性腹泻，请就医。