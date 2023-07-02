大肠埃希杆菌通常简称为大肠杆菌，是一组细菌。有不同类型的大肠杆菌。某些类型正常情况下生活在肠道内。如果这些大肠杆菌进入身体其它部位，可能会致病。如果其它类型的大肠杆菌进入肠道，也可能会致病。

肠道感染可能导致腹泻（频繁、稀松或水样便）和腹部疼痛

大肠杆菌 是女性膀胱感染最常见的原因

大多数大肠杆菌感染可使用抗生素进行治疗

如果您有血性腹泻或发热，请马上看医生。