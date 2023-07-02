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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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大肠埃希杆菌大肠杆菌）感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是大肠杆菌

大肠埃希杆菌通常简称为大肠杆菌，是一组细菌。有不同类型的大肠杆菌。某些类型正常情况下生活在肠道内。如果这些大肠杆菌进入身体其它部位，可能会致病。如果其它类型的大肠杆菌进入肠道，也可能会致病。

  • 肠道感染可能导致腹泻（频繁、稀松或水样便）和腹部疼痛

  • 大肠杆菌是女性膀胱感染最常见的原因

  • 大多数大肠杆菌感染可使用抗生素进行治疗

如果您有血性腹泻或发热，请马上看医生

什么会导致大肠杆菌感染？

如果有以下行为，则可以出现肠道大肠杆菌感染：

  • 进食含大肠杆菌的食物

  • 触摸有大肠杆菌感染的动物

  • 饮用含大肠杆菌的水，特别是在湖泊、池塘、溪流或水池中的水

如果烹饪的食物未正确煮熟，则可能含大肠杆菌。新鲜的食物（如沙拉）如果在脏水中洗涤可能含大肠杆菌

抚摸宠物动物园的动物有时会传播大肠杆菌

不同国家有不同类型的大肠杆菌。如果到另一个国家旅行，可能会因感染在那个国家常见的大肠杆菌而生病（参见旅行者腹泻）。

大肠杆菌O157:H7

大肠杆菌O157:H7 是一种可以感染结肠（大肠）从而引起结肠炎的大肠杆菌类型。结肠炎表现为结肠刺激和出血。

大肠杆菌O157:H7感染方式与其它大肠杆菌感染方式相同。

大肠杆菌感染的症状是什么？

大肠杆菌感染的症状因感染部位和大肠杆菌的菌种而异。

肠道感染可以引起：

  • 短暂的、水样腹泻

  • 腹部绞痛

  • 感觉胃部不适，呕吐

肠道大肠杆菌O157:H7感染也会导致大便（粪便）中有血。

泌尿道和膀胱感染可以引起：

  • 频繁排尿（小便）

  • 排尿时疼痛和烧灼感

医生如何诊断大肠杆菌感染？

医生通过采集血液、尿液、粪便或其它感染材料的样本做检测以寻找大肠杆菌。医生将样本送到实验室进行检测。实验室将检测样本以查看大肠杆菌的类型和其对哪些抗生素敏感。

医生如何治疗大肠杆菌感染？

对于大肠杆菌肠道感染引起的旅行者腹泻，医生可能会让患者：

  • 喝大量的液体

  • 服用减缓腹泻的药物

  • 如果腹泻频繁，服用抗生素

如果血性腹泻，不要服用抗生素。

如果大肠杆菌感染膀胱、尿道或身体其它部位，医生会让患者：

  • 服用抗生素

如何预防大肠杆菌感染？

  • 如厕或更换尿布后要洗手

  • 触碰生肉后，请务必清洗手、柜台、砧板和餐具

  • 在进食之前，将牛肉煮至160°F(71°C)或更高的温度——内部通常是灰色或棕色，而不是粉红色或红色

  • 避免食用未经巴氏消毒（可杀死细菌的热处理）的生乳、其它乳制品和果汁

  • 避免吞入湖泊、池塘、溪流或水池中的水

  • 女性应从前向后擦拭，避免穿紧身内裤，以帮助预防泌尿道和膀胱感染

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