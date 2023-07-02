什么是大肠杆菌？
什么会导致大肠杆菌感染？
如果有以下行为，则可以出现肠道大肠杆菌感染：
进食含大肠杆菌的食物
触摸有大肠杆菌感染的动物
饮用含大肠杆菌的水，特别是在湖泊、池塘、溪流或水池中的水
如果烹饪的食物未正确煮熟，则可能含大肠杆菌。新鲜的食物（如沙拉）如果在脏水中洗涤可能含大肠杆菌。
抚摸宠物动物园的动物有时会传播大肠杆菌。
不同国家有不同类型的大肠杆菌。如果到另一个国家旅行，可能会因感染在那个国家常见的大肠杆菌而生病（参见旅行者腹泻）。
大肠杆菌O157:H7
大肠杆菌O157:H7 是一种可以感染结肠（大肠）从而引起结肠炎的大肠杆菌类型。结肠炎表现为结肠刺激和出血。
大肠杆菌O157:H7感染方式与其它大肠杆菌感染方式相同。
大肠杆菌感染的症状是什么？
大肠杆菌感染的症状因感染部位和大肠杆菌的菌种而异。
肠道感染可以引起：
短暂的、水样腹泻
腹部绞痛
感觉胃部不适，呕吐
肠道大肠杆菌O157:H7感染也会导致大便（粪便）中有血。
泌尿道和膀胱感染可以引起：
频繁排尿（小便）
排尿时疼痛和烧灼感
医生如何诊断大肠杆菌感染？
医生通过采集血液、尿液、粪便或其它感染材料的样本做检测以寻找大肠杆菌。医生将样本送到实验室进行检测。实验室将检测样本以查看大肠杆菌的类型和其对哪些抗生素敏感。
医生如何治疗大肠杆菌感染？
对于大肠杆菌肠道感染引起的旅行者腹泻，医生可能会让患者：
喝大量的液体
服用减缓腹泻的药物
如果腹泻频繁，服用抗生素
如果血性腹泻，不要服用抗生素。
如果大肠杆菌感染膀胱、尿道或身体其它部位，医生会让患者：
服用抗生素
如何预防大肠杆菌感染？
如厕或更换尿布后要洗手
触碰生肉后，请务必清洗手、柜台、砧板和餐具
在进食之前，将牛肉煮至160°F(71°C)或更高的温度——内部通常是灰色或棕色，而不是粉红色或红色
避免食用未经巴氏消毒（可杀死细菌的热处理）的生乳、其它乳制品和果汁
避免吞入湖泊、池塘、溪流或水池中的水
女性应从前向后擦拭，避免穿紧身内裤，以帮助预防泌尿道和膀胱感染