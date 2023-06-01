旅行者腹泻是一种以腹泻、恶心和呕吐为典型表现的感染，常见于到自来水净化差的地区旅行的人中。

旅行者腹泻可由细菌、寄生虫以及病毒引起。

引起这种疾病的物质多来自水或食物，尤其是水供不卫生的国家/地区。

会有各种程度的恶心呕吐、腹部绞痛以及腹泻。

诊断依据通常是医生的评估，但有时需检测大便中有无病原微生物。

治疗包括饮用足够的安全液体，有时需服用止泻药或抗生素。

有效预防措施包括仅饮用瓶装充气饮料、避免食用未烹饪的菜、不用冰块以及用瓶装饮用水刷牙。

（另见胃肠炎概述。）

如果旅行者暴露于以前很少接触并因此尚无免疫力的细菌、病毒或寄生虫（较少见），则会发生旅行者腹泻。病原微生物通常来自食物或水（包括用于洗手的水）。

旅行者腹泻大多见于供水处理不充分的国家。

最有可能引起旅行者腹泻的病原微生物是大肠埃希杆菌（大肠杆菌，尤其是产生特定毒索的大肠杆菌亚型）以及一些病毒（例如，诺如病毒，在某些邮轮上会造成特定问题）。

不饮用当地水的旅行者也可能因刷牙时随意冲洗牙刷、饮用瓶装水时，加入当地水做成的冰块或用当地水随意洗过的食物而感染。服用减少胃酸药物（如抗酸剂、H2 受体阻滞剂和质子泵抑制剂）的人存在发生更严重疾病的风险。

旅行者腹泻的症状 旅行者腹泻可出现以下任意组合的症状，程度可轻可重： 恶心

呕吐

肠鸣音增强

腹部绞痛

腹泻

发热 在摄入受污染的食物或水12到72小时后开始表现出这些症状。诺瓦克病毒感染患者常常出现呕吐、头痛和肌肉疼痛。罕见情况下，会发生血性腹泻。 大多数患者病情轻微，无须治疗，3～5天内可自愈，也几乎不需进一步检査。

旅行者腹泻的诊断 医师的评估

很少进行便检 很少需要进行诊断性检查，但有时需要检测粪便样本中的细菌、病毒或寄生虫，通常在发热、严重腹痛和血性腹泻患者中。

旅行者腹泻的治疗 液体

止泻药物（止泻药）

有时服用抗生素或抗寄生虫药物 当出现症状时，治疗包括饮用大量液体和使用止泻药（如洛哌丁胺）。 这些药物不用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。 对轻度旅行者腹泻不需使用抗生素。 但是，如果腹泻更严重（8 小时内 3 次或更多次稀便），通常给予抗生素。可给予成人环丙沙星、左氧氟沙星、阿奇霉素或利福昔明。可给予儿童阿奇霉素。如果是由病毒引起的，不给予抗生素。 如果在粪便中发现寄生虫，给予抗寄生虫药物。 如果患者出现发热或大便中有血应立即到医院就诊。

旅行者腹泻的预防 安全摄入食物和水 旅行者应去卫生条件好的餐馆就餐，不要在沿街摊点进食和喝饮料。烹饪过且端上来热的食物通常是卫生的。应避免食用生蔬菜所做的沙拉，且所有的水果应削皮食用。旅行者应削皮食用所有水果。 旅行者应只饮用瓶装碳酸饮料或由冷开水制作的饮料。饮料中所加冰块也应是冷开水制成。 自助餐以及快餐会增加感染风险。 建议预防性抗生素仅用于特别容易出现旅行者腹泻不良后果的患者，如免疫系统受损者、炎症性肠病患者、HIV 感染者、器官移植受者以及有重度心脏或肾脏疾病的患者。最常推荐使用的抗生素是利福昔明。一些旅行者会服用次水杨酸铋（而非抗生素）来预防。