疝根据其发病部位命名。腹壁疝可以发生在许多不同部位：

这些地方都是腹壁的薄弱点。开口可自然形成，也可在您用力时形成。

疝气常见部位 图片

嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这会阻塞肠道。

绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会破裂并坏死，若不治疗可致命。

“运动疝”并不是真正的疝。这是指下腹部有一处肌肉撕裂，导致与发生真实疝的相同部位疼痛。