什么是疝？
疝是器官从将其固定在合适位置的肌肉或组织中凸起。
疝有许多不同类型。最常见的疝发生在腹壁内。
什么是腹壁疝？
腹壁疝就是腹部有隆起。当小肠穿过腹壁上的小孔或薄弱区域时，会形成凸起。
腹壁疝有时会形成您可以看到的凸起，可能引起、也可能不引起疼痛
腹壁疝比较常见，尤其是男性
提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝的原因
医生通常对疝进行手术治疗
腹壁疝有哪些类型？
疝根据其发病部位命名。腹壁疝可以发生在许多不同部位：
腹股沟疝：发生于腹股沟韧带或阴囊（睾丸周围的囊）内
脐疝：发生在肚脐周围，这在婴儿中更常见
上腹疝：发生在腹部中央、肚脐上方和肋架下面
股疝：发生于腹股沟韧带正下方的大腿中间
切口疝：发生于以前接受手术时被切开的腹壁位置（这可能会在术后多年发生）
这些地方都是腹壁的薄弱点。开口可自然形成，也可在您用力时形成。
嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这会阻塞肠道。
绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会破裂并坏死，若不治疗可致命。
“运动疝”并不是真正的疝。这是指下腹部有一处肌肉撕裂，导致与发生真实疝的相同部位疼痛。
腹壁疝的症状有哪些？
通常，疝的唯一症状是发病部位凸起。只有抬举物品或用力时，才能看到凸起。您或您的医生通常可以将凸起推回原位。
嵌顿疝不能被推回原位，并且会更加疼痛。
绞窄疝不能被推回原位，并引起以下症状：
平稳的疼痛，会随时间而加重
感觉胃部不适，呕吐
触及凸起时疼痛
有时，凸起周围皮肤发红
嵌顿疝和绞窄疝会阻塞肠道，使食物和液体无法通过。这种阻塞称为肠梗阻。肠梗阻会引起恶心和腹胀。这是一种急症。
医生如何判断我是否患有腹壁疝？
医生通常根据检查结果诊断腹壁疝。如果医生想排除引起症状的其他原因，则也可能做超声检查或 CT（计算机断层）扫描。
医生如何治疗腹壁疝？
医生会根据形成疝的部位和出现的症状来治疗疝。有些疝不做治疗。而另一些疝则需在引起症状之前进行手术治疗。但如果形成嵌顿疝或绞窄疝，医生会立即做手术。
婴儿肚脐周围的疝通常无需治疗就会消失。