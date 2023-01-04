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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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腹壁疝

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是疝？

疝是器官从将其固定在合适位置的肌肉或组织中凸起。

疝有许多不同类型。最常见的疝发生在腹壁内。

腹股沟疝
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该图显示了通过腹壁中开口推入腹股沟管的肠，这导致皮下形成凸起。

什么是腹壁疝？

腹壁疝就是腹部有隆起。当小肠穿过腹壁上的小孔或薄弱区域时，会形成凸起。

  • 腹壁疝有时会形成您可以看到的凸起，可能引起、也可能不引起疼痛

  • 腹壁疝比较常见，尤其是男性

  • 提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝的原因

  • 医生通常对疝进行手术治疗

腹壁疝有哪些类型？

疝根据其发病部位命名。腹壁疝可以发生在许多不同部位：

  • 腹股沟疝：发生于腹股沟韧带或阴囊（睾丸周围的囊）内

  • 脐疝：发生在肚脐周围，这在婴儿中更常见

  • 上腹疝：发生在腹部中央、肚脐上方和肋架下面

  • 股疝：发生于腹股沟韧带正下方的大腿中间

  • 切口疝：发生于以前接受手术时被切开的腹壁位置（这可能会在术后多年发生）

这些地方都是腹壁的薄弱点。开口可自然形成，也可在您用力时形成。

嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这会阻塞肠道。

绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会破裂并坏死，若不治疗可致命。

“运动疝”并不是真正的疝。这是指下腹部有一处肌肉撕裂，导致与发生真实疝的相同部位疼痛。

腹壁疝的症状有哪些？

通常，疝的唯一症状是发病部位凸起。只有抬举物品或用力时，才能看到凸起。您或您的医生通常可以将凸起推回原位。

嵌顿疝不能被推回原位，并且会更加疼痛。

绞窄疝不能被推回原位，并引起以下症状：

  • 平稳的疼痛，会随时间而加重

  • 感觉胃部不适，呕吐

  • 触及凸起时疼痛

  • 有时，凸起周围皮肤发红

嵌顿疝和绞窄疝会阻塞肠道，使食物和液体无法通过。这种阻塞称为肠梗阻。肠梗阻会引起恶心和腹胀。这是一种急症。

医生如何判断我是否患有腹壁疝？

医生通常根据检查结果诊断腹壁疝。如果医生想排除引起症状的其他原因，则也可能做超声检查CT（计算机断层）扫描

医生如何治疗腹壁疝？

医生会根据形成疝的部位和出现的症状来治疗疝。有些疝不做治疗。而另一些疝则需在引起症状之前进行手术治疗。但如果形成嵌顿疝或绞窄疝，医生会立即做手术。

婴儿肚脐周围的疝通常无需治疗就会消失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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