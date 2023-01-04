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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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腹股沟疝

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是疝？

疝是器官从将其固定在合适位置的肌肉或组织内的开口处凸起。

疝有许多不同类型。最常见的疝是腹壁内凸起，称为腹壁疝。引起这种疝的器官是小肠。

什么是腹股沟疝？

腹股沟疝是一种常见的腹壁疝。它出现在腹股沟韧带内，或者如果您是男性，有时会发生在阴囊（容纳您睾丸的囊）中。

  • 腹股沟疝在男性中更常见

  • 腹股沟内有凸起，可能疼痛，也可能不疼痛

  • 提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝的原因

  • 如果一部分肠道陷入腹股沟或阴囊内，则会阻断肠道血供，导致那部分肠道坏死

  • 有时，医生通过手术治疗腹股沟疝

腹股沟疝
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该图显示了通过腹壁中开口推入腹股沟管的肠，这导致皮下形成凸起。

腹股沟疝的症状有哪些？

通常，腹股沟疝的唯一症状是：

  • 腹股沟或阴囊无痛性凸起

站立时凸起变大，躺下时凸起变小。您或您的医生通常可将凸起推回腹腔内。

嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这可能导致肠阻塞

绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会坏死，若不治疗可致命。绞窄疝可引起以下症状：

  • 平稳的疼痛，会随时间而加重

  • 感觉胃部不适，呕吐

  • 触及凸起时疼痛

  • 有时，凸起周围皮肤发红

医生如何判断我是否有腹股沟疝？

医生使用以下方法检查腹股沟疝：

当您站立时，医生会检查腹股沟并让您咳嗽。如果您有腹股沟疝，咳嗽会使疝凸起得更为明显。在男性中，医生会将手指放在阴囊上部的一个皱褶内，然后向上推动以便发现疝。

医生如何治疗腹股沟疝？

如果您是男性且腹股沟疝未引起症状，则不需治疗。

如果您符合以下条件，医生会做手术修补腹股沟疝：

  • 女性，有或无症状 

  • 有症状的男性

如果您有绞窄疝或嵌顿疝，则需紧急手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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