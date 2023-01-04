腹股沟疝的症状有哪些？

腹股沟疝的症状有哪些？

通常，腹股沟疝的唯一症状是：

腹股沟或阴囊无痛性凸起

站立时凸起变大，躺下时凸起变小。您或您的医生通常可将凸起推回腹腔内。

嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这可能导致肠阻塞。

绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会坏死，若不治疗可致命。绞窄疝可引起以下症状：