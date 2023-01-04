什么是疝？
疝是器官从将其固定在合适位置的肌肉或组织内的开口处凸起。
疝有许多不同类型。最常见的疝是腹壁内凸起，称为腹壁疝。引起这种疝的器官是小肠。
什么是腹股沟疝？
腹股沟疝是一种常见的腹壁疝。它出现在腹股沟韧带内，或者如果您是男性，有时会发生在阴囊（容纳您睾丸的囊）中。
腹股沟疝在男性中更常见
腹股沟内有凸起，可能疼痛，也可能不疼痛
提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝的原因
如果一部分肠道陷入腹股沟或阴囊内，则会阻断肠道血供，导致那部分肠道坏死
有时，医生通过手术治疗腹股沟疝
腹股沟疝
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该图显示了通过腹壁中开口推入腹股沟管的肠，这导致皮下形成凸起。
腹股沟疝的症状有哪些？
通常，腹股沟疝的唯一症状是：
腹股沟或阴囊无痛性凸起
站立时凸起变大，躺下时凸起变小。您或您的医生通常可将凸起推回腹腔内。
嵌顿疝是指肠袢被卡在疝内。这可能导致肠阻塞。
绞窄疝是指肠道被困得太紧以致血液供应被切断。得不到充足血液的肠段会坏死，若不治疗可致命。绞窄疝可引起以下症状：
平稳的疼痛，会随时间而加重
感觉胃部不适，呕吐
触及凸起时疼痛
有时，凸起周围皮肤发红
医生如何判断我是否有腹股沟疝？
医生使用以下方法检查腹股沟疝：
一项检查
有时进行影像学检查，例如超声检查或 CT（计算机断层）扫描
当您站立时，医生会检查腹股沟并让您咳嗽。如果您有腹股沟疝，咳嗽会使疝凸起得更为明显。在男性中，医生会将手指放在阴囊上部的一个皱褶内，然后向上推动以便发现疝。
医生如何治疗腹股沟疝？
如果您是男性且腹股沟疝未引起症状，则不需治疗。
如果您符合以下条件，医生会做手术修补腹股沟疝：
女性，有或无症状
有症状的男性
如果您有绞窄疝或嵌顿疝，则需紧急手术。