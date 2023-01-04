人有一条小肠和一条大肠。小肠是一根很长的盘管，连接胃与大肠。大肠短而宽，从小肠末端通向直肠。肠道从胃中接受食物和液体，并对其中大部分进行消化和吸收。剩余的废物作为粪便（大便）从直肠和肛门排出体外。

小肠和大肠都会阻塞。

成人发生肠阻塞的最常见原因是手术后形成的瘢痕组织、疝和肿瘤

食物和液体不能通过阻塞的肠道

肠道充满食物、液体和气体，导致其肿胀

您会感到腹部绞痛、恶心，并可能会呕吐

医生通过 X 光检查发现阻塞部位

为了消除阻塞，您可能需要接受外科手术

如果不治疗，肠道可能会裂开，导致腹部肿胀和感染

如果阻塞的肠道破裂（穿孔）并感染腹部内部，可能会有非常严重的症状并致命