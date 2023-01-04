什么是肠梗阻（肠道阻塞）？
人有一条小肠和一条大肠。小肠是一根很长的盘管，连接胃与大肠。大肠短而宽，从小肠末端通向直肠。肠道从胃中接受食物和液体，并对其中大部分进行消化和吸收。剩余的废物作为粪便（大便）从直肠和肛门排出体外。
小肠和大肠都会阻塞。
成人发生肠阻塞的最常见原因是手术后形成的瘢痕组织、疝和肿瘤
食物和液体不能通过阻塞的肠道
肠道充满食物、液体和气体，导致其肿胀
您会感到腹部绞痛、恶心，并可能会呕吐
医生通过 X 光检查发现阻塞部位
为了消除阻塞，您可能需要接受外科手术
如果不治疗，肠道可能会裂开，导致腹部肿胀和感染
如果阻塞的肠道破裂（穿孔）并感染腹部内部，可能会有非常严重的症状并致命
消化系统
是什么原因导致了肠道阻塞？
肠道阻塞的症状有哪些？
肠道阻塞的症状通常包括：
腹部绞痛
胃气胀
无饥饿感
呕吐
不排便、不排气
有时，部分阻塞肠道的血供会被切断。如果发生这种情况，一些肠道会坏死，您可能会出现：
重度持续性疼痛
感染引起的发热
低血压和器官停止工作（脓毒症）
医生怎么判断我是否患有肠道阻塞？
如果医生怀疑肠道阻塞，通常会做：
X 线检查和/或 CT（计算机断层）扫描
医生如何治疗肠道阻塞？
医生会让您住院，并且：
禁食禁饮
将一根导管经鼻腔置入肠道（鼻胃管），吸出阻塞部位后面的所有物质
将液体直接注入静脉 (IV)
有时，用抽吸管抽吸后，肠道阻塞会消除。如果仍存在阻塞，则可能需要手术来消除阻塞。