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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肠梗阻

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是肠梗阻（肠道阻塞）？

人有一条小肠和一条大肠。小肠是一根很长的盘管，连接胃与大肠。大肠短而宽，从小肠末端通向直肠。肠道从胃中接受食物和液体，并对其中大部分进行消化和吸收。剩余的废物作为粪便（大便）从直肠和肛门排出体外。

小肠和大肠都会阻塞。

  • 成人发生肠阻塞的最常见原因是手术后形成的瘢痕组织、疝和肿瘤

  • 食物和液体不能通过阻塞的肠道

  • 肠道充满食物、液体和气体，导致其肿胀

  • 您会感到腹部绞痛、恶心，并可能会呕吐

  • 医生通过 X 光检查发现阻塞部位

  • 为了消除阻塞，您可能需要接受外科手术

  • 如果不治疗，肠道可能会裂开，导致腹部肿胀和感染

  • 如果阻塞的肠道破裂（穿孔）并感染腹部内部，可能会有非常严重的症状并致命

消化系统

是什么原因导致了肠道阻塞？

婴儿中，肠道阻塞归因于：

  • 某些出生缺陷

  • 坚硬胎粪（出生前在胎儿肠道内产生的深绿色粪便）

  • 肠袢扭转

  • 肠道狭窄或某处缺失

  • 肠道的一段滑入另一段中（称为肠套叠

  • 婴儿吞咽的物体

成人中，肠道阻塞归因于：

  • 既往腹部手术后形成的瘢痕组织

  • 癌症

  • 硬粪块

肠道阻塞的症状有哪些？

肠道阻塞的症状通常包括：

  • 腹部绞痛

  • 胃气胀

  • 无饥饿感

  • 呕吐

  • 不排便、不排气

有时，部分阻塞肠道的血供会被切断。如果发生这种情况，一些肠道会坏死，您可能会出现：

  • 重度持续性疼痛

  • 感染引起的发热

  • 低血压和器官停止工作（脓毒症

医生怎么判断我是否患有肠道阻塞？

如果医生怀疑肠道阻塞，通常会做：

医生如何治疗肠道阻塞？

医生会让您住院，并且：

  • 禁食禁饮

  • 将一根导管经鼻腔置入肠道（鼻胃管），吸出阻塞部位后面的所有物质

  • 将液体直接注入静脉 (IV)

有时，用抽吸管抽吸后，肠道阻塞会消除。如果仍存在阻塞，则可能需要手术来消除阻塞。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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