腹壁疝是指腹壁内有开口或薄弱区域，导致腹腔内容物从中突出。
腹壁疝会出现明显膨隆，但几乎无不适。
通过体格检查或有时通过超声检查可做出诊断。
手术可修复疝。
（也可参见胃肠道急症概述。）
腹壁疝非常常见，尤其是男性。美国每年大约进行 700,000 万例疝修补手术。疝通常根据发生部位命名。
多数部位的腹壁厚且坚硬，故疝多出现在腹腔先前有开口后关闭的薄弱部位。提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝形成的原因。
腹股沟疝气
腹壁疝
嵌顿和绞窄
运动疝
运动疝不是真正的疝，这是因为他在腹壁上没有开口或薄弱点。也不存在腹腔内容物突出。相反的，该病包括下腹部或腹股沟处一条或多条肌肉、肌腱或韧带撕伤，尤其附着在耻骨的部位。运动疝一词可能因为疼痛出现的部位与腹股沟疝相同而得名。
你知道吗……
腹壁疝的症状
大多数人通常只注意到疝部位膨胀。有时疝仅会在提重物、咳嗽或用力时出现。通常患者没有或几乎没有不适，且膨隆可被医生或患者推回入腹腔。
嵌顿疝通常更疼痛，并且其疝囊无法推回。
绞窄疝会出现持续、逐渐增强的疼痛，典型的还伴随恶心、呕吐，疼痛常无法减轻，且触痛明显。
腹壁疝的诊断
腹壁疝的治疗
手术修复
婴幼儿脐疝很少发生绞窄，不需治疗。大多数可在数年后自然消除。非常大的脐疝可能需在婴幼儿两岁后进行修补。
成人出现脐疝会引起美容问题，可在患者方便的时候进行修补（称为择期手术）。虽然成人的脐疝通常不会发生绞窄和嵌顿，但可能会出现这些并发症。
其他几种疝更可能发生绞窄，诊断确立时，医生通常手术修复。如是嵌顿疝或绞窄疝，需急诊手术。否则，可进行择期手术。手术修补旨在封闭或覆盖疝口以阻止腹部内容物向外滑出。手术通常能缓解疝气症状，这取决于它的大小和它引起的不适感。
有时，用胶带、绷带或其他方法固定疝可能使患者感觉更舒适，但这不能降低绞窄风险，也不能使疝口闭合。因此不推荐这些治疗方法。