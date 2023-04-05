手术修复

婴幼儿脐疝很少发生绞窄，不需治疗。大多数可在数年后自然消除。非常大的脐疝可能需在婴幼儿两岁后进行修补。

成人出现脐疝会引起美容问题，可在患者方便的时候进行修补（称为择期手术）。虽然成人的脐疝通常不会发生绞窄和嵌顿，但可能会出现这些并发症。

其他几种疝更可能发生绞窄，诊断确立时，医生通常手术修复。如是嵌顿疝或绞窄疝，需急诊手术。否则，可进行择期手术。手术修补旨在封闭或覆盖疝口以阻止腹部内容物向外滑出。手术通常能缓解疝气症状，这取决于它的大小和它引起的不适感。

有时，用胶带、绷带或其他方法固定疝可能使患者感觉更舒适，但这不能降低绞窄风险，也不能使疝口闭合。因此不推荐这些治疗方法。