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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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腹壁疝

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

腹壁疝是指腹壁内有开口或薄弱区域，导致腹腔内容物从中突出。

  • 腹壁疝会出现明显膨隆，但几乎无不适。

  • 通过体格检查或有时通过超声检查可做出诊断。

  • 手术可修复疝。

（也可参见胃肠道急症概述。）

腹壁疝非常常见，尤其是男性。美国每年大约进行 700,000 万例疝修补手术。疝通常根据发生部位命名。

疝气常见部位

多数部位的腹壁厚且坚硬，故疝多出现在腹腔先前有开口后关闭的薄弱部位。提重物或用力会使疝更加明显，但这不是引起疝形成的原因。

腹股沟疝气

腹股沟疝气包括

  • 腹股沟疝

  • 股疝

腹股沟疝出现于腹股沟三角区或阴囊内。在男性中更常见。有两种类型——直疝及斜疝，这完全取决于疝出现的部位。儿童也会发生腹股沟疝。

腹股沟疝（右腹股沟）
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此照片显示右腹股沟的腹股沟疝（表现为凸起）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

股疝可能形成于腹股沟韧带正下方大腿中间之处，股动静脉由此进入大腿。这种疝更常见于女性。

腹壁疝

腹壁疝（也称为腹疝）包括

  • 脐疝

  • 上腹疝

  • 切口疝

脐疝出现在肚脐附近。脐疝出现在肚脐附近，很多新生儿有小脐疝，因为脐带血管并未完全闭合。在幼儿中，医生有时会监测脐疝，观察其是否自行闭合。

脐疝
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这张照片显示婴儿脐疝。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

有些成人出现脐疝是因为肥胖、怀孕或腹腔大量积液（腹水）。

上腹疝通过上腹壁中线（脐上方）的自然小缺陷形成。

有时腹壁手术切口处会形成切口疝。这种疝可在术后多年出现。

切口疝
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此图显示先前切口部位的腹疝。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

嵌顿和绞窄

有时，疝中的一段肠道或一块脂肪会被卡住，称为嵌顿。嵌顿疝可堵塞（梗阻）肠道。

很少见的情况是疝口很紧，以至肠道血供中断，称为绞窄。对于绞窄，受累的肠道部位在 6 小时内即可形成坏疽。坏疽可使肠壁坏死，常引起肠穿孔，从而导致腹膜炎（腹腔炎症、多伴有感染），若不治疗可造成死亡。

引起肠绞窄的原因?

肠绞窄（对肠道的供血阻断）通常由以下三种情况之一引起：绞窄疝肠扭转肠套叠

运动疝

运动疝不是真正的疝，这是因为他在腹壁上没有开口或薄弱点。也不存在腹腔内容物突出。相反的，该病包括下腹部或腹股沟处一条或多条肌肉、肌腱或韧带撕伤，尤其附着在耻骨的部位。运动疝一词可能因为疼痛出现的部位与腹股沟疝相同而得名。

你知道吗……

  • 运动疝气不是真正的疝气。这是一种在疝气常见部位发生的腹腔部分肌肉、肌腱或韧带的撕裂。

腹壁疝的症状

大多数人通常只注意到疝部位膨胀。有时疝仅会在提重物、咳嗽或用力时出现。通常患者没有或几乎没有不适，且膨隆可被医生或患者推回入腹腔。

嵌顿疝通常更疼痛，并且其疝囊无法推回。

绞窄疝会出现持续、逐渐增强的疼痛，典型的还伴随恶心、呕吐，疼痛常无法减轻，且触痛明显。

腹壁疝的诊断

  • 医生的检查

  • 有时进行超声检查

医生主要根据检查结果进行疝气诊断。腹股沟肿块有时看起来像疝，而可能是肿大淋巴结或隐睾阴囊肿胀可能是精索静脉曲张（源自睾丸的静脉变宽）、精液囊肿（附睾 [贮存精子直至其成熟的盘管] 旁形成的囊内发生囊肿）或睾丸肿瘤。

有时医生会进行超声检查来帮助诊断。

腹壁疝的治疗

  • 手术修复

婴幼儿脐疝很少发生绞窄，不需治疗。大多数可在数年后自然消除。非常大的脐疝可能需在婴幼儿两岁后进行修补。

成人出现脐疝会引起美容问题，可在患者方便的时候进行修补（称为择期手术）。虽然成人的脐疝通常不会发生绞窄和嵌顿，但可能会出现这些并发症。

其他几种疝更可能发生绞窄，诊断确立时，医生通常手术修复。如是嵌顿疝或绞窄疝，需急诊手术。否则，可进行择期手术。手术修补旨在封闭或覆盖疝口以阻止腹部内容物向外滑出。手术通常能缓解疝气症状，这取决于它的大小和它引起的不适感。

有时，用胶带、绷带或其他方法固定疝可能使患者感觉更舒适，但这不能降低绞窄风险，也不能使疝口闭合。因此不推荐这些治疗方法。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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