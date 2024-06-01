慢性耳部感染的并发症是什么？

慢性耳部感染的并发症是什么？

鼓膜的孔可能引入会导致更严重感染的危险细菌。这些感染可能破坏中耳内的微小骨骼，或播散到临近颅骨。

一些慢性耳部感染患者可在中耳形成胆脂瘤。胆脂瘤是看起来像皮肤的肿物，不是癌性的。胆脂瘤增加你发生严重并发症的风险，包括：