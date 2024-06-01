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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性耳部感染（慢性中耳炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。

耳内

何为慢性耳部感染？

慢性耳部感染是指持续 3 个月以上的中耳感染。

  • 未痊愈的急性耳部感染可能变为慢性耳部感染

  • 你的耳朵不会疼痛，但会有粘稠液体或脓液从耳内流出

  • 你有听力损失，可能是永久性的

  • 医生会清洁你的耳道，并向你提供抗生素滴耳液

什么可引起慢性耳部感染？

慢性耳部感染通常是从以下急性耳部感染开始的：

  • 在鼓膜上留下一个一直不愈合的洞（鼓膜穿孔

慢性耳部感染可在发生以下情况后突然发作：

  • 感冒

  • 在沐浴或游泳时水经过鼓膜穿孔进入中耳

有面部出生缺陷的儿童发生慢性耳部感染的风险增高。

慢性耳部感染的症状是什么？

最常见的症状包括：

  • 耳内流出粘稠液体或脓液

  • 听力损失

慢性耳部感染的并发症是什么？

鼓膜的孔可能引入会导致更严重感染的危险细菌。这些感染可能破坏中耳内的微小骨骼，或播散到临近颅骨。

一些慢性耳部感染患者可在中耳形成胆脂瘤。胆脂瘤是看起来像皮肤的肿物，不是癌性的。胆脂瘤增加你发生严重并发症的风险，包括：

  • 不会好转的听力损失

  • 耳内其它部位、颅骨骨骼或脑部的感染

  • 控制面部运动的神经受损

医生如何分辨我是否有慢性耳部感染？

医生会进行听力测试，并使用耳镜检查你的耳内有无：

  • 脓液（粘稠液体）

  • 胆脂瘤（中耳内的皮肤样肿物）

如果医生认为你患有胆脂瘤，他们可能会进行 CT（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像）检查。

医生如何治疗慢性耳部感染？

如果慢性耳部感染反复，医生会：

  • 清洁你的耳道和中耳

  • 给你抗生素滴耳液

  • 给你抗生素口服（如需要）

如果你鼓膜上有个洞，他们会告诉你不要沾水。

如有以下情况，医生还可能建议手术：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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