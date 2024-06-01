你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。
耳内
何为慢性耳部感染？
慢性耳部感染是指持续 3 个月以上的中耳感染。
未痊愈的急性耳部感染可能变为慢性耳部感染
你的耳朵不会疼痛，但会有粘稠液体或脓液从耳内流出
你有听力损失，可能是永久性的
医生会清洁你的耳道，并向你提供抗生素滴耳液
什么可引起慢性耳部感染？
慢性耳部感染通常是从以下急性耳部感染开始的：
在鼓膜上留下一个一直不愈合的洞（鼓膜穿孔）
慢性耳部感染可在发生以下情况后突然发作：
感冒
在沐浴或游泳时水经过鼓膜穿孔进入中耳
有面部出生缺陷的儿童发生慢性耳部感染的风险增高。
慢性耳部感染的症状是什么？
最常见的症状包括：
耳内流出粘稠液体或脓液
听力损失
慢性耳部感染的并发症是什么？
鼓膜的孔可能引入会导致更严重感染的危险细菌。这些感染可能破坏中耳内的微小骨骼，或播散到临近颅骨。
一些慢性耳部感染患者可在中耳形成胆脂瘤。胆脂瘤是看起来像皮肤的肿物，不是癌性的。胆脂瘤增加你发生严重并发症的风险，包括：
不会好转的听力损失
耳内其它部位、颅骨骨骼或脑部的感染
控制面部运动的神经受损
医生如何分辨我是否有慢性耳部感染？
医生会进行听力测试，并使用耳镜检查你的耳内有无：
脓液（粘稠液体）
胆脂瘤（中耳内的皮肤样肿物）
如果医生认为你患有胆脂瘤，他们可能会进行 CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）检查。
医生如何治疗慢性耳部感染？
如果慢性耳部感染反复，医生会：
清洁你的耳道和中耳
给你抗生素滴耳液
给你抗生素口服（如需要）
如果你鼓膜上有个洞，他们会告诉你不要沾水。
如有以下情况，医生还可能建议手术：
胆脂瘤（中耳内的皮肤样肿物）