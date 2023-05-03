疫苗是让身体准备好抵抗某些感染的一种方法。人体生病后它们不会像药物一样抵抗感染。相反，疫苗可以帮助您避免因某些感染而引起的疾病。

疫苗有时被称为“免疫接种”，因为疫苗可以教会您的免疫系统如何抵抗某些疾病。如果您已经通过疫苗预防疾病，就说您对这种疾病“免疫”了。

每种疫苗只能预防一种感染。例如，流感疫苗只能帮助预防流感。你可能需要多次接种疫苗才能完全有效。由于疫苗通常通过打针（注射）给药，因此通常将几种疫苗合并为一剂，以便减少注射次数。

医生按照标准时间表给婴儿和儿童接种疫苗

医生根据儿童存在不同感染风险的年龄制定接种时间表

不遵守时间表和延误接种会使您的孩子有可能受到严重感染

美国疾病控制和预防中心提供最新的疫苗接种时间表和其他有用信息，可在此处获取：