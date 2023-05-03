什么是疫苗接种（疫苗）？
疫苗是让身体准备好抵抗某些感染的一种方法。人体生病后它们不会像药物一样抵抗感染。相反，疫苗可以帮助您避免因某些感染而引起的疾病。
疫苗有时被称为“免疫接种”，因为疫苗可以教会您的免疫系统如何抵抗某些疾病。如果您已经通过疫苗预防疾病，就说您对这种疾病“免疫”了。
每种疫苗只能预防一种感染。例如，流感疫苗只能帮助预防流感。你可能需要多次接种疫苗才能完全有效。由于疫苗通常通过打针（注射）给药，因此通常将几种疫苗合并为一剂，以便减少注射次数。
医生按照标准时间表给婴儿和儿童接种疫苗
医生根据儿童存在不同感染风险的年龄制定接种时间表
不遵守时间表和延误接种会使您的孩子有可能受到严重感染
美国疾病控制和预防中心提供最新的疫苗接种时间表和其他有用信息，可在此处获取：
儿童疫苗：根据您孩子的年龄，找出建议他们接种的疫苗
疫苗有效吗？
如果感染罕见，我的孩子为什么要接种疫苗？
许多疫苗可预防的感染在美国仍然存在，在世界的其他地方也还很常见。它们可以迅速传播给尚未接种疫苗的儿童。例如，麻疹爆发在美国仍然存在。这些爆发发生在未接种麻疹疫苗的儿童中。这就是为什么对所有儿童来说接种疫苗很重要。
通过疫苗能预防哪些疾病？
疫苗可用于下列可能影响儿童的感染。许多传染性很强，这意味着它们可以轻松快速地传播给其他人。这意味着当您的孩子接受疫苗接种时，它也有助于保护其他人。
水痘
COVID-19
白喉
B 型流感嗜血杆菌（可引起脑膜炎和肺炎）
甲型肝炎
乙型肝炎
人乳头状瘤病毒（可导致女孩子宫颈癌和女孩和男孩的生殖器疣）
流行性感冒（“流感”）
麻疹
脑膜炎球菌感染（可导致脑膜炎）
流行性腮腺炎
百日咳
肺炎球菌感染（可能导致耳部感染、鼻窦感染、肺炎和脑膜炎）
脊髓灰质炎
轮状病毒
风疹（德国麻疹）
破伤风
疫苗安全吗？
是的，疫苗被认为是非常安全的。少数儿童会出现副作用，但副作用很少严重。对您的孩子来说，疫苗预防的疾病比疫苗的副作用更危险。
在使用疫苗之前，它已经过安全性测试
通常情况下，副作用较小，如给予注射的部位疼痛、皮疹或轻度发热
极少数情况下，疫苗副作用更严重
如果您的小孩在接种疫苗后有任何问题，请立即告诉您的小孩的医生
疫苗会使我的孩子患上孤独症吗？
不，疫苗和自闭症之间没有已知的联系。
全世界的医生已经进行了很多研究来寻找疫苗与孤独症之间的联系，但并没有发现任何联系
医生发现，已接种疫苗的孩子患上孤独症的可能性并不高于未接种的孩子