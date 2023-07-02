什么是咽喉感染？
咽喉感染可累及咽喉的整个后部或只是扁桃体。扁桃体是位于咽喉后部的小块组织。扁桃体有助于抵抗感染，但有时自己会被感染。扁桃体感染称为扁桃体炎。
每个人都会患咽喉感染，但扁桃体炎主要发生于儿童
咽喉感染通常由病毒引起，但也可能由细菌引起
症状包含吞咽时非常疼痛，并伴有扁桃体红肿
如果不治疗，细菌性扁桃体炎可能变成扁桃体脓肿 （扁桃体后面的脓液聚集），但很罕见
如果你经常患扁桃体炎，你的医生可能会做手术来切除你的扁桃体（扁桃体切除术）
正常和异常的扁桃体和咽喉
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咽喉感染有哪些原因？
咽喉感染的症状是什么？
常见症状有：
咽喉痛，且吞咽或讲话时加重
咽喉和扁桃体发红充血
颈部出现肿胀的触痛性淋巴结
淋巴结是帮助身体抵抗感染的微小豆状组织。有些人错误地称它们为“腺体”，当他们的咽喉疼痛的时候，他们说他们有“肿胀的腺体”。
有时候，你也可能会发生：
耳内疼痛
发热
扁桃体上有白色斑块
口臭
医生如何分辨我是否有咽喉感染？
医生可以通过查看你的咽喉并查看它是否为红色来判断你的咽喉是否受感染。有时他们会擦拭你的咽喉，并做一个链球菌测试，看是否是链球菌性咽喉炎正在引起感染。
扁桃体肿大、发红，且有白色斑块，可能是由链球菌性咽喉炎引起的，不过也可能存在其他原因。各种喉部感染看起来都可以是这样的，而不仅仅是链球菌。
医生如何治疗咽喉感染？
医生们通过以下方法治疗咽喉感染：
非处方止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬
有时使用皮质类固醇帮助更快消退症状
抗生素，但只限于你有细菌感染，如链球菌性咽喉炎时
如果你经常因链球菌性咽喉炎发生严重的扁桃体炎，你的医生可能会建议手术切除扁桃体（扁桃体切除术）。