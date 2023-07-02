医生可以通过查看你的咽喉并查看它是否为红色来判断你的咽喉是否受感染。有时他们会擦拭你的咽喉，并做一个链球菌测试，看是否是链球菌性咽喉炎正在引起感染。

扁桃体肿大、发红，且有白色斑块，可能是由链球菌性咽喉炎引起的，不过也可能存在其他原因。各种喉部感染看起来都可以是这样的，而不仅仅是链球菌。