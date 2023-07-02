提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

链球菌感染

（链球菌感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是链锁状球菌（链球菌）感染？

链锁状球菌（简称链球菌）是一组常见的细菌。不同类型的链球菌引起不同的疾病。它们最常引起咽喉痛（脓毒性咽喉炎）或皮肤感染。但它们可能导致身体其它部位危及生命的感染。

  • 链球菌可以在身体内和身体上生存而不引起症状

  • 这些感染可发生在咽喉、中耳、鼻窦、肺、皮肤、皮下组织、心脏瓣膜，和血液中。

  • 感染会导致组织发红和痛性肿胀、疮痂形成、咽喉痛和皮疹

  • 医生用抗生素治疗链球菌感染

什么导致链球菌感染？

链球菌可以在人与人之间通过下列途径传播：

  • 吸入某人打喷嚏或咳嗽产生的感染飞沫

  • 触摸感染的疮

  • 分娩时，可从母亲传播到婴儿

链球菌感染的症状是什么？

症状因感染发生部位而异：

  • 咽喉感染（脓毒性咽喉炎）： 咽喉痛、颈部肿块、发热、扁桃体上有脓液

  • 皮肤感染： 皮肤上一个痛性的红色区域（蜂窝织炎）或黄色疮痂（脓疱病

  • 皮下感染（坏死性筋膜炎）： 寒战、发热，以及被感染的身体部位有剧烈疼痛和压痛

坏死性筋膜炎非常严重。可以发生坏疽并失去手臂或腿部，甚至死亡。

什么是链球菌感染的并发症？

风湿热可引起关节疼痛和肿胀。患风湿热的儿童的手臂和腿部可能出现无法控制的抖动。风湿热有时会损害心脏瓣膜。但是心脏瓣膜损伤通常很多年内不会出现。

猩红热会导致在脸上出现皮疹，然后身体其他部位出现皮疹。皮疹感觉像粗糙的砂纸。随着皮疹消失，出现蜕皮。舌头出现红色肿块，看起来像草莓（称为草莓舌）。

如何诊断链球菌感染？

医生检测咽喉或其它感染组织的拭子。

医生如何治疗链球菌感染？

医生用抗生素治疗链球菌感染。

坏死性筋膜炎需要住院并进行手术以取出死亡的感染组织。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。