什么是链锁状球菌（链球菌）感染？
链锁状球菌（简称链球菌）是一组常见的细菌。不同类型的链球菌引起不同的疾病。它们最常引起咽喉痛（脓毒性咽喉炎）或皮肤感染。但它们可能导致身体其它部位危及生命的感染。
链球菌可以在身体内和身体上生存而不引起症状
这些感染可发生在咽喉、中耳、鼻窦、肺、皮肤、皮下组织、心脏瓣膜，和血液中。
感染会导致组织发红和痛性肿胀、疮痂形成、咽喉痛和皮疹
医生用抗生素治疗链球菌感染
什么导致链球菌感染？
链球菌可以在人与人之间通过下列途径传播：
吸入某人打喷嚏或咳嗽产生的感染飞沫
触摸感染的疮
分娩时，可从母亲传播到婴儿
链球菌感染的症状是什么？
症状因感染发生部位而异：
咽喉感染（脓毒性咽喉炎）： 咽喉痛、颈部肿块、发热、扁桃体上有脓液
皮下感染（坏死性筋膜炎）： 寒战、发热，以及被感染的身体部位有剧烈疼痛和压痛
坏死性筋膜炎非常严重。可以发生坏疽并失去手臂或腿部，甚至死亡。
什么是链球菌感染的并发症？
猩红热
风湿热可引起关节疼痛和肿胀。患风湿热的儿童的手臂和腿部可能出现无法控制的抖动。风湿热有时会损害心脏瓣膜。但是心脏瓣膜损伤通常很多年内不会出现。
猩红热会导致在脸上出现皮疹，然后身体其他部位出现皮疹。皮疹感觉像粗糙的砂纸。随着皮疹消失，出现蜕皮。舌头出现红色肿块，看起来像草莓（称为草莓舌）。
如何诊断链球菌感染？
医生检测咽喉或其它感染组织的拭子。
医生如何治疗链球菌感染？
医生用抗生素治疗链球菌感染。
坏死性筋膜炎需要住院并进行手术以取出死亡的感染组织。