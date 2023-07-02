链锁状球菌（简称链球菌）是一组常见的细菌。不同类型的链球菌引起不同的疾病。它们最常引起咽喉痛（脓毒性咽喉炎）或皮肤感染。但它们可能导致身体其它部位危及生命的感染。

链球菌 可以在身体内和身体上生存而不引起症状

这些感染可发生在咽喉、中耳、鼻窦、肺、皮肤、皮下组织、心脏瓣膜，和血液中。

感染会导致组织发红和痛性肿胀、疮痂形成、咽喉痛和皮疹

医生用抗生素治疗链球菌感染