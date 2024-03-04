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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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耳道感染（游泳耳）

（急性外耳道炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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什么是耳道感染？

耳道感染是耳道（将耳朵外部连接到鼓膜的管道）感染。它不同于中耳感染（中耳炎），后者是鼓膜后的感染。

游泳后耳道感染尤其常见，这就是为什么它通常被称为“游泳耳”。但大多数耳道感染不发生在游泳人群中。

  • 耳道感染通常是由细菌引起的

  • 你会有耳朵疼痛，并有白色或黄色的液体从你的耳朵里流出

  • 医生可以通过检查您的耳朵来判断您是否有耳道感染

  • 医生会清理你的耳朵，并给你抗生素滴耳剂和止痛药

  • 在感染清除之前，耳朵不要接触水

外耳

什么导致耳道感染？

耳道感染通常是由以下引起的：

  • 细菌感染

有时是由真菌感染引起的。

如果您有以下情况，您更有可能出现耳道感染：

  • 你的耳朵有皮肤问题，比如 银屑病湿疹,或过敏反应（耳朵皮炎)

  • 在湖中而不是在游泳池中游泳

  • 使用助听器或耳塞

  • 用棉签刺激你的耳道

耳道感染的症状是什么？

症状包括：

  • 瘙痒

  • 疼痛

  • 从耳朵排出白色或黄色液体

如果感染不好，你的耳道可能会肿胀，且听力可能会有问题。

有时，感染只会影响耳道中的一个部位，并形成一个令人疼痛的脓包。当脓包破溃时有血和脓液流出。

在极少数情况下，你的耳朵感染可能会蔓延到头颅的骨骼（恶性外耳道炎)。

医生如何分辨我是否有耳道感染？

医生通过观察您的耳朵来判断您是否患有耳道感染。

医生如何治疗耳道感染？

医生可能会：

  • 用抽吸器或干棉球清洁你的耳朵

  • 让你每天多次使用滴耳剂长达一周的时间

  • 如果你的感染严重，他们可能会在你的耳朵里放一条纱布长达一两天，以帮助药物进入你的耳朵

  • 切开任何脓包让脓液流出

  • 告诉你一段时间内不要游泳或飞行，且耳朵不要沾水

我如何能预防耳道感染？

为了降低您患耳道感染的机会：

  • 游泳后，将用一半白醋和一半医用酒精溶液制成滴耳液滴入你的耳朵中 - 但如果你的鼓膜有任何问题请不要这样做

  • 请勿将棉签或其他物品戳入耳朵以尝试清洁它们 - 这会将污垢进一步推入耳朵并损伤耳道

  • 耳朵避免接触发胶、染发剂或其他化学品

  • 在使用前请清洁耳塞或助听器

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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