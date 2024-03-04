什么是耳道感染？
耳道感染是耳道（将耳朵外部连接到鼓膜的管道）感染。它不同于中耳感染（中耳炎），后者是鼓膜后的感染。
游泳后耳道感染尤其常见，这就是为什么它通常被称为“游泳耳”。但大多数耳道感染不发生在游泳人群中。
耳道感染通常是由细菌引起的
你会有耳朵疼痛，并有白色或黄色的液体从你的耳朵里流出
医生可以通过检查您的耳朵来判断您是否有耳道感染
医生会清理你的耳朵，并给你抗生素滴耳剂和止痛药
在感染清除之前，耳朵不要接触水
外耳
什么导致耳道感染？
耳道感染的症状是什么？
症状包括：
瘙痒
疼痛
从耳朵排出白色或黄色液体
如果感染不好，你的耳道可能会肿胀，且听力可能会有问题。
有时，感染只会影响耳道中的一个部位，并形成一个令人疼痛的脓包。当脓包破溃时有血和脓液流出。
在极少数情况下，你的耳朵感染可能会蔓延到头颅的骨骼（恶性外耳道炎)。
医生如何分辨我是否有耳道感染？
医生通过观察您的耳朵来判断您是否患有耳道感染。
医生如何治疗耳道感染？
医生可能会：
用抽吸器或干棉球清洁你的耳朵
让你每天多次使用滴耳剂长达一周的时间
如果你的感染严重，他们可能会在你的耳朵里放一条纱布长达一两天，以帮助药物进入你的耳朵
切开任何脓包让脓液流出
告诉你一段时间内不要游泳或飞行，且耳朵不要沾水
我如何能预防耳道感染？
为了降低您患耳道感染的机会：
游泳后，将用一半白醋和一半医用酒精溶液制成滴耳液滴入你的耳朵中 - 但如果你的鼓膜有任何问题请不要这样做
请勿将棉签或其他物品戳入耳朵以尝试清洁它们 - 这会将污垢进一步推入耳朵并损伤耳道
耳朵避免接触发胶、染发剂或其他化学品
在使用前请清洁耳塞或助听器