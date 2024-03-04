耳道感染是耳道（将耳朵外部连接到鼓膜的管道）感染。它不同于中耳感染（中耳炎），后者是鼓膜后的感染。

游泳后耳道感染尤其常见，这就是为什么它通常被称为“游泳耳”。但大多数耳道感染不发生在游泳人群中。

耳道感染通常是由细菌引起的

你会有耳朵疼痛，并有白色或黄色的液体从你的耳朵里流出

医生可以通过检查您的耳朵来判断您是否有耳道感染

医生会清理你的耳朵，并给你抗生素滴耳剂和止痛药

在感染清除之前，耳朵不要接触水