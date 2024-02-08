出现屈光不正时，因进入眼内的光线无法聚焦在视网膜上而导致视物模糊。
眼球或角膜的形态异常或年龄相关性晶状体僵硬度增加都可能降低眼球的聚焦能力。
可能出现看远不清、看近不清，或看远看近都不清楚。
眼科医生或验光师确定矫正视力的最佳方式。
视力可采用框架眼镜、接触镜或屈光手术进行矫正。
了解屈光
正常情况下，角膜和晶状体具有折光能力，能将进入眼内的光线折射后聚焦在视网膜上。正视眼的角膜和晶状体能将光线聚焦于视网膜，而在屈光不正者，角膜和晶状体则不能将光线正确地聚焦在视网膜上。屈光不正可以通过框架眼镜、隐形眼镜或眼科手术来矫正。
角膜和晶状体具有折光能力，能将进入眼内的光线折射后聚焦在视网膜上，因而人眼能产生清晰的物像。在具有屈光能力的两个眼球结构中，角膜的形态是固定的，但晶状体的形状可以改变，因而能使不同距离的物体聚焦在视网膜上。变为圆形时，晶状体可以使近处的物体聚焦。变得扁平时，晶状体可以使远处的物体聚焦。当角膜和晶状体不能使物体投射在视网膜上形成清晰的物像时，即为屈光不正。
你知道吗……
屈光不正的原因
导致屈光不正的原因有多种。
眼球过大，超出了角膜和晶状体的屈光能力，此种情况称为近视。由于角膜曲度和相对较长尺寸，光线聚焦在视网膜之前（而非之上），因此人们看不清远处的物体。在儿童中，近视程度会在儿童停止生长前不断加深。
眼球过小，达不到角膜和晶状体的屈光能力，此种情况称为远视。由于相对较短，光线聚焦在视网膜之后。对于轻度远视的儿童和青少年，如果晶状体足够灵活，使光线能够在视网膜上正确重新聚焦，他们或许能够清楚看见。但是，随着年龄增加，晶状体僵硬。因此，随着远视成人患者年龄增加，要看清楚近处的物体变得越来越困难，要看清楚远处的物体也变得越来越困难。在光线昏暗时，近处物体更加模糊。
散光是指角膜或晶状体形状不完整（不完全是圆形或球形的），导致任何距离的物体看起来都很模糊。
屈光参差的患者，双眼之间的屈光不正存在明显差异。
老花眼随年龄增长而出现。当人们接近 40 或 45 岁时，晶状体变得越来越僵硬。晶状体无法轻松改变形状，因此无法在近处的物体上聚焦。因此，随着成人年龄增加，他们经常会发现自己在看近处物体时存在困难。
无晶状体是指由于出生缺陷、眼部损伤或白内障治疗手术而造成的晶状体缺失。如果为了治疗白内障而摘除晶状体，但又没有进行晶状体植入术，则任何距离的物体看起来都是模糊的。
屈光不正的症状
屈光不正的患者可能会注意到，看远处物体、近处物体或无论远近时，视力模糊。例如，近视的儿童可能难以看清学校的黑板。有时患者因眯眼或皱眉而出现头痛。儿童阅读时皱眉和眯眼以及过度眨眼或揉眼睛都可能表示儿童有屈光不正。屈光不正会导致眼疲劳（眼不适和疲劳），当一个人长时间凝视并试图阅读或在电脑前工作时，会发生这种情况；眼睛会变干、发痒、发红或发炎，视力似乎暂时模糊。
屈光不正的诊断
眼科检查，包括视敏度的测量
所有人都应该定期让眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和[外科和非外科]治疗的医生）或验光师（专门诊断和治疗屈光不正的健康照护从业人员）进行眼科检查。眼科检查应该每 1 至 2 年进行一次。儿童筛查帮助检查屈光不正，以使其不会影响学习。
检查时，使用视力表确定视觉锐度（视敏度）。根据视力正常（未受损）者所看到的状态，测量视敏度。例如，视力为 20/60 的人在 20 英尺（约 6 米）处能看清的事物与视力正常者在 60 英尺（约 18 米）处能看清的事物相同。换言之，对于视力正常者在 60 英尺开外的地方能够看清的事物，患者必须在 20 英尺以外的地方才能看清。
虽然屈光不正通常出现在其他方面都健康的眼睛中，但检测一般也包括与屈光不正无关的评估，如视野、眼压和眼球运动检测。