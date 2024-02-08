导致屈光不正的原因有多种。

眼球过大，超出了角膜和晶状体的屈光能力，此种情况称为近视。由于角膜曲度和相对较长尺寸，光线聚焦在视网膜之前（而非之上），因此人们看不清远处的物体。在儿童中，近视程度会在儿童停止生长前不断加深。

眼球过小，达不到角膜和晶状体的屈光能力，此种情况称为远视。由于相对较短，光线聚焦在视网膜之后。对于轻度远视的儿童和青少年，如果晶状体足够灵活，使光线能够在视网膜上正确重新聚焦，他们或许能够清楚看见。但是，随着年龄增加，晶状体僵硬。因此，随着远视成人患者年龄增加，要看清楚近处的物体变得越来越困难，要看清楚远处的物体也变得越来越困难。在光线昏暗时，近处物体更加模糊。

近视和远视 视频

散光是指角膜或晶状体形状不完整（不完全是圆形或球形的），导致任何距离的物体看起来都很模糊。

屈光参差的患者，双眼之间的屈光不正存在明显差异。

老花眼随年龄增长而出现。当人们接近 40 或 45 岁时，晶状体变得越来越僵硬。晶状体无法轻松改变形状，因此无法在近处的物体上聚焦。因此，随着成人年龄增加，他们经常会发现自己在看近处物体时存在困难。

老花眼 图片

无晶状体是指由于出生缺陷、眼部损伤或白内障治疗手术而造成的晶状体缺失。如果为了治疗白内障而摘除晶状体，但又没有进行晶状体植入术，则任何距离的物体看起来都是模糊的。