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小知识
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糖尿病视网膜病变

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。

视网膜由许多小血管供给营养。对于糖尿病患者，这些血管可能会损伤 这些血管会渗血并损害视网膜 有时受损的血管会异常重新生长，从而导致问题恶化。

什么是糖尿病性视网膜病变？

糖尿病性视网膜病变是糖尿病导致的视网膜损伤。糖尿病患者的血糖水平较高。高血糖会损伤血管。肾脏和眼睛的小血管尤其存在损伤风险。

  • 每位糖尿病患者的视网膜都会发生一些变化

  • 您可能患有糖尿病性视网膜病变但自己不知道

  • 如果糖尿病性视网膜病变恶化，您的视力会受到影响

  • 医生采用激光或眼内注射治疗重度糖尿病性视网膜病变

糖尿病性视网膜病变的病因是什么？

糖尿病会损伤眼内的血管。糖尿病患者往往也伴有高血压。高血压也可能会导致眼内的血管改变，从而损伤视网膜。

如果不接受治疗，您患糖尿病的时间越长，糖尿病性视网膜病变就越会恶化。怀孕也可能会导致糖尿病性视网膜病变加重。

糖尿病性视网膜病变有什么症状？

起初可能没有症状，但糖尿病性视网膜病变通常会导致：

  • 缓慢、持续的视力损失

  • 盲点

  • 中心视觉模糊

之后，您可能会出现以下症状：

  • 眼前漂浮物（视野中似乎有移动的暗点)

  • 闪光

  • 突发严重无痛性视力损失

有些患者即使在糖尿病性视网膜病变非常严重时，也没有视力损失的症状，这具体取决于受损的视网膜区域。

医生如何判断我是否患有糖尿病性视网膜病变？

要判断您是否患有糖尿病性视网膜病变，医生会：

  • 使用检眼镜（一个带灯的仪器，用于观察眼睛内部）查看是否存在血管渗漏及异常新血管生长

  • 向静脉注射一种特殊染料，以便医生看到您眼中的血管（此过程称为荧光素血管造影）

  • 对视网膜进行拍摄

医生如何治疗糖尿病性视网膜病变？

控制血糖和血压水平非常重要。医生会给您开药，并告知您良好的饮食习惯如何帮助控制您的血糖和血压。您还必须：

  • 经常检查您的血糖和血压

  • 定期让眼科医生检查眼睛

  • 不要吸烟，如抽烟的话就戒烟

医生也可能向您提供以下治疗：

  • 激光手术以阻止血管渗漏

  • 向眼内注射药物，以减缓异常新血管的生长

  • 如果视网膜病变引起大量出血或视网膜脱离，则需要进行其他外科手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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