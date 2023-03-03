控制血糖和血压水平非常重要。医生会给您开药，并告知您良好的饮食习惯如何帮助控制您的血糖和血压。您还必须：

经常检查您的血糖和血压

定期让眼科医生检查眼睛

不要吸烟，如抽烟的话就戒烟

医生也可能向您提供以下治疗：