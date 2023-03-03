视网膜是眼睛后部的细胞层，对光敏感，并将信号发送到大脑，产生视觉。
视网膜由许多小血管供给营养。对于糖尿病患者，这些血管可能会损伤 这些血管会渗血并损害视网膜 有时受损的血管会异常重新生长，从而导致问题恶化。
什么是糖尿病性视网膜病变？
糖尿病性视网膜病变是糖尿病导致的视网膜损伤。糖尿病患者的血糖水平较高。高血糖会损伤血管。肾脏和眼睛的小血管尤其存在损伤风险。
每位糖尿病患者的视网膜都会发生一些变化
您可能患有糖尿病性视网膜病变但自己不知道
如果糖尿病性视网膜病变恶化，您的视力会受到影响
医生采用激光或眼内注射治疗重度糖尿病性视网膜病变
糖尿病性视网膜病变的病因是什么？
糖尿病性视网膜病变有什么症状？
起初可能没有症状，但糖尿病性视网膜病变通常会导致：
缓慢、持续的视力损失
盲点
中心视觉模糊
之后，您可能会出现以下症状：
眼前漂浮物（视野中似乎有移动的暗点)
闪光
突发严重无痛性视力损失
有些患者即使在糖尿病性视网膜病变非常严重时，也没有视力损失的症状，这具体取决于受损的视网膜区域。
医生如何判断我是否患有糖尿病性视网膜病变？
要判断您是否患有糖尿病性视网膜病变，医生会：
使用检眼镜（一个带灯的仪器，用于观察眼睛内部）查看是否存在血管渗漏及异常新血管生长
向静脉注射一种特殊染料，以便医生看到您眼中的血管（此过程称为荧光素血管造影）
对视网膜进行拍摄
医生如何治疗糖尿病性视网膜病变？
控制血糖和血压水平非常重要。医生会给您开药，并告知您良好的饮食习惯如何帮助控制您的血糖和血压。您还必须：
经常检查您的血糖和血压
定期让眼科医生检查眼睛
不要吸烟，如抽烟的话就戒烟
医生也可能向您提供以下治疗：
激光手术以阻止血管渗漏
向眼内注射药物，以减缓异常新血管的生长
如果视网膜病变引起大量出血或视网膜脱离，则需要进行其他外科手术