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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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眼睛发红

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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有时眼白会变成红色。通常发生这种情况是因为眼表的小血管扩张充血。有时是因为部分小血管破裂而出血。

  • 眼红通常由感染或过敏所致

  • 除了眼红，您可能还有其他眼部症状，如流泪、眼睛发痒、眼痛、异物感，或者对光敏感

  • 有时还会伴有身体其他部位的症状，如流鼻涕、咳嗽、恶心、呕吐等。

红眼的病因是什么？

最常见原因是：

很多有疼痛感的眼部问题也会导致眼红。这些问题包括：

  • 角膜划伤（眼睛前部的透明层）

  • 眼睛里有异物（如一只小虫或一粒沙子）

  • 青光眼（眼内压高）

但是，由于这些问题，您最有可能因为眼痛而去看医生。

应何时就医？

如果出现红眼以及以下任何警示迹象，马上去看医生

  • 突发剧烈眼痛和呕吐

  • 面部皮疹，尤其是眼睛周围和鼻尖上出现皮疹

  • 视物不如往常清晰

  • 眼睛前部出现开放性溃疡

如果仅仅有眼红，但没有任何上述警示迹象，您可以等待几天再去看医生。通常您可以去看普通的医生，而不用去看眼科医生。

医师访视会发生什么？

医生会询问您的症状和病史。他们会给您做检查，检查您的头部和颈部是否有感染或过敏迹象。医生可能会：

  • 用视力表检查视力

  • 给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）

  • 用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内

  • 测量眼内压（测量眼内压有不同的方法，都不疼）

如果医生认为您的眼睛里有异物，他们可能会短暂地翻看您的眼睑，以便更仔细地看到您的眼内情况。这可能会感到有点奇怪或不舒服，但并不痛。如果医生认为您的眼球后部可能受到感染，您可能需要进行血液检查或 X 射线检查。

医生如何治疗红眼？

医生会针对导致红眼的病因进行治疗，如过敏或感染。

  • 医生针对病因治疗后，眼红通常会自行消失

  • 如果眼睛发痒，可在眼睛上放一块冰冷的毛巾或点用人工泪液（模拟人的眼泪制作的滴眼液，可使眼睛湿润）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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