有时眼白会变成红色。通常发生这种情况是因为眼表的小血管扩张充血。有时是因为部分小血管破裂而出血。
眼红通常由感染或过敏所致
除了眼红，您可能还有其他眼部症状，如流泪、眼睛发痒、眼痛、异物感，或者对光敏感
有时还会伴有身体其他部位的症状，如流鼻涕、咳嗽、恶心、呕吐等。
红眼的病因是什么？
应何时就医？
如果出现红眼以及以下任何警示迹象，马上去看医生：
突发剧烈眼痛和呕吐
面部皮疹，尤其是眼睛周围和鼻尖上出现皮疹
视物不如往常清晰
眼睛前部出现开放性溃疡
如果仅仅有眼红，但没有任何上述警示迹象，您可以等待几天再去看医生。通常您可以去看普通的医生，而不用去看眼科医生。
医师访视会发生什么？
医生会询问您的症状和病史。他们会给您做检查，检查您的头部和颈部是否有感染或过敏迹象。医生可能会：
用视力表检查视力
给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）
用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内
测量眼内压（测量眼内压有不同的方法，都不疼）
如果医生认为您的眼睛里有异物，他们可能会短暂地翻看您的眼睑，以便更仔细地看到您的眼内情况。这可能会感到有点奇怪或不舒服，但并不痛。如果医生认为您的眼球后部可能受到感染，您可能需要进行血液检查或 X 射线检查。
医生如何治疗红眼？
医生会针对导致红眼的病因进行治疗，如过敏或感染。
医生针对病因治疗后，眼红通常会自行消失
如果眼睛发痒，可在眼睛上放一块冰冷的毛巾或点用人工泪液（模拟人的眼泪制作的滴眼液，可使眼睛湿润）