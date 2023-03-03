医生会询问您的症状和病史。他们会给您做检查，检查您的头部和颈部是否有感染或过敏迹象。医生可能会：

用视力表检查视力

给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）

用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内

测量眼内压（测量眼内压有不同的方法，都不疼）

如果医生认为您的眼睛里有异物，他们可能会短暂地翻看您的眼睑，以便更仔细地看到您的眼内情况。这可能会感到有点奇怪或不舒服，但并不痛。如果医生认为您的眼球后部可能受到感染，您可能需要进行血液检查或 X 射线检查。