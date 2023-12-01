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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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眼睛发红

作者：Christopher J. Brady, MD, Wilmer Eye Institute, Retina Division, Johns Hopkins University School of Medicine
已审核/已修订 12月 2023
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小知识

眼睛发红指通常的眼白部分出现红色。眼睛红色或充血是因为眼睛表面的血管扩大（膨胀），将过多血液带入眼睛。红眼病通常指由某种病毒感染引起的眼睛发红。

导致血管扩张的原因

  • 感染

  • 过敏

  • 非感染引起的炎症

  • 突发的闭角型青光眼——眼前房内液体压力增大造成的眼内压升高。

可能影响眼的一些部分，最普遍的是结膜（连结眼睑和覆盖眼睛前部的薄膜），但也影响虹膜（眼睛的有色部分）、巩膜（覆盖眼睛的坚韧白色纤维层）和巩膜外层（巩膜和结膜之间的结缔组织层）。

眼球内部结构

罕见地，眼睛发红是唯一的眼睛症状。人们可能流泪、瘙痒、眼中有异物的感觉（异物感）、对光敏感、疼痛甚至视力变化。有时人们有影响人体其他部位的症状，如流鼻涕或咳嗽，或恶心和呕吐。

眼睛发红的病因

很多疾病能导致眼睛发红。有些是急症，但有些很温和，无需治疗就消失。发红的程度不代表疾病的严重程度。出现眼痛或视力问题更可能表明严重的病因。

眼睛发红的最常见病因

角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层）刮伤眼中异物也是眼睛发红的常见病因。在这些情况中，患者更可能考虑的问题是眼外伤、眼痛或二者。角膜刮伤可能由隐形眼镜、异物或落入眼睑下的微粒所致。偶然地，非常干燥的空气会造成眼睛发红和刺激。

眼睛发红的严重病因较不常见。包括角膜溃疡单纯疱疹病毒性角膜炎（角膜内疱疹感染）、眼部带状疱疹（眼内或眼周带状疱疹）、急性闭角型青光眼前葡萄膜炎巩膜炎（一种巩膜深部疼痛性炎症）。

表格
表格

眼睛发红的一些病因和特征

病因

临床特征*

诊断方法

结膜疾病和巩膜外层炎†

过敏性或季节性结膜炎（结膜——即衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜——发炎）

影响双眼

瘙痒或刮伤感和流泪

在已知过敏或其他过敏特征（如特定季节反复流鼻涕）者中

有时在使用眼药水（尤其是新霉素）的人中

医生的检查

化学性（刺激性）结膜炎

瘙痒或刮伤感和流泪

暴露于可能的刺激物（如灰尘、烟、氨或氯）

医生的检查

巩膜外层炎（巩膜（即眼白）和其上覆盖的结膜之间的组织发炎）

仅影响单眼

眼白上一个发红的斑点

眼睛轻微的刺激

医生的检查

传染性结膜炎（红眼病）

瘙痒或刮伤感，流泪，对光敏感

有时眼睛分泌物和眼睑肿胀

有时耳朵前部淋巴结肿大

医生的检查

结膜下出血（结膜下方出血）

仅影响单眼

一个红色斑片或大面积发红（看起来像血液或番茄酱）

无流泪、刺激、瘙痒、视力变化、疼痛及眼睛分泌物

有时在有眼外伤者中，猛烈地打喷嚏者，或不让空气逸出地呼气的人中，可能发生在排便或举起重物时（被称为瓦氏动作）

通常发生在已知使用抗凝血药物（如阿司匹林或华法林）的人中

医生的检查

角膜疾病‡

隐形眼镜角膜炎（角膜（即虹膜）和瞳孔前的透明层发炎）

眼睛疼痛、发红、流泪，对光敏感

见于长时间佩戴接触镜的人

医生的检查

角膜刮伤（擦伤）或异物（物体）

眼外伤（在婴儿和幼儿中可能不被注意到）后开始症状

眨眼时疼痛及异物感

医生的检查

角膜溃疡

有时角膜上浅灰色斑点，随后变为开放性、疼痛的溃疡

有时在有眼外伤或佩戴隐形眼镜睡觉的人中

医生的检查

溃疡样本培养（由眼科医生进行）

流行性角膜结膜炎（红眼病——因腺病毒所致的结膜（衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜）和角膜发炎）

水样分泌物

眼睑肿胀、淋巴结肿大和结膜突出

有时会暂时丧失视力

医生的检查

单纯疱疹性角膜炎（由单纯疱疹病毒造成的角膜感染）

仅影响单眼

早期：眼睑上水疱和/或结痂

晚期或复发：眼睛发红和流泪、眼痛、视觉损伤及对光敏感

医生的检查

有时会对从角膜表面或眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测

眼部带状疱疹（带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的，累及面部和眼睛）

仅影响单眼

早期：皮疹联合充满液体的水疱和/或面部一侧、眼睛周围、额头上和/或鼻尖上结痂，有时疼痛

眼睛发红、流泪和眼睑肿胀

晚期：眼睛发红，通常对光敏感，和通常严重疼痛

医生的检查

有时会对从眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测

其他疾病

闭角型青光眼

严重眼痛和发红

头痛、恶心、呕吐，暴露于光时疼痛

视觉干扰如看见光晕和/或视力减退

测量眼睛内部压力（眼压测量）和用一种特殊透镜检查眼睛排水通道（前房角镜检查法），由眼科医生进行

前葡萄膜炎（前房——虹膜和角膜之间充满液体的空腔——发炎）

眼痛和对光敏感

眼睛发红（尤其是角膜周围）

模糊或视力丧失

经常在患自身免疫疾病或近期有眼外伤的人中

医生的检查

巩膜炎（称为巩膜的眼白的炎症）

疼痛，通常被描述为钻孔般，严重到足以让人从良好的睡眠中醒来

对光敏感

流泪

眼白上红或紫色斑点

通常在有自身免疫疾病的人中

医生的检查

有时行眼眶超声或 CT 检查

偶尔活检

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 结膜疾病通常会导致瘙痒或发痒感、流泪、大面积眼睛发红和经常对光敏感。它们通常不导致疼痛和视力变化。

‡ 角膜疾病通常会导致疼痛（尤其当眼睛暴露于光线时）、流泪和偶尔视力受损。

眼睛发红的评估

并非每个眼睛发红病例都需要医生评估。以下信息能帮助人们决定何时就医，并了解检查中的预期。在大多数病例中，眼睛发红者可由一般的健康护理人员评估，而非眼科医生（专门进行眼睛评估和治疗——外科和非外科——的医生）。

警示体征

在眼睛发红者中，特定的症状和特点要引起注意。它们包括

  • 突然的、严重疼痛和呕吐

  • 面部皮疹尤其是眼睛周围和鼻尖

  • 视觉锐度（视敏度）下降

  • 角膜上开放性溃疡

何时就医

深部眼痛应与刺激相区别。有警示症状，尤其是深层疼痛或视力改变者应立即就医。如果没有警示症状，可等待几天，但患者可能想要迅速就诊，以便可以快速开始治疗。

医生会怎么做

医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睛发红的病因和可能需要进行的检查（参见表眼睛发红的一些病因和特征）。

医生问诊

  • 发红已经出现多久了

  • 以前是否出现过发红

  • 是否疼痛或瘙痒

  • 是否有分泌物或眼睛是否正在流泪

  • 视力是否有变化

  • 是否有过眼外伤

  • 患者是否佩戴隐形眼镜及是否过度佩戴

  • 患者是否暴露于可能刺激眼睛的物质（如灰尘或眼药水）

  • 是否有其他症状（如头痛、光晕、流鼻涕、咳嗽或咽喉痛）

  • 患者是否有过敏

疼痛伴随恶心、呕吐或光晕可能是严重的症状组合。这些症状常出现于急性闭角型青光眼中。见光疼痛和敏感可能表明角膜疾病，如刮伤或异物。出现疼痛和对光敏感可能表明结膜疾病。

体格检查中医生就可能导致眼睛发红的疾病迹象检查头和颈部，如可能表明上呼吸道感染或过敏的流鼻涕和咳嗽，或可能表明带状疱疹的皮疹（带状疱疹感染）。

眼睛检查是体格检查最重要的部分。医生检查人眼和周围区域是否有外伤或肿胀。他们检查人的视力（戴眼镜或隐形眼镜，如果患者佩戴它们）、瞳孔大小和对光的反应、眼睛运动。

医生使用裂隙灯（一种高倍放大的仪器）检查眼睛。医生向眼中滴入一滴麻醉剂，然后滴一滴荧光染色剂，以诊断角膜疾病。当眼睛被麻醉时，通常会测量眼睛内部压力（眼内压）（称为眼压测量法）。

如果在光线射入未受累眼中时，受累眼产生疼痛（尤其当眼睛闭合时），可能是前葡萄膜炎或角膜疾病。麻醉剂的使用使得检查更容易，人对麻醉剂的反应可能是诊断的一条线索。麻醉剂眼药水不缓解青光眼、葡萄膜炎或巩膜炎导致的疼痛。

检查

检查通常是不必要的。

如果医生怀疑病毒感染（单纯疱疹病毒或水痘带状疱疹病毒），他们或将分泌物或水疱液样本送往实验室。样本置于培养基（一种允许细菌或病毒生长的物质）中。当患者有角膜溃疡时也将用于培养的样本送往实验室，让医生能使用可能最有效的抗生素。有青光眼的人进行前房角镜检查（使用一种特殊透镜检查眼中的排水通道）。有时葡萄膜炎患者会接受自身免疫性疾病检查，尤其是无明显葡萄膜炎病因（如外伤）时。

巩膜炎患者通常被转给眼科医生，以进行更多检查。

眼睛发红的治疗

治疗病因。眼睛发红本身不需要治疗。随着病因退去（例如，传染性结膜炎经过几天或结膜下出血经过几周），眼睛发红通常自己好转。如果瘙痒特别麻烦，可使用凉毛巾或人工泪液。不推荐旨在消除发红的眼药水（非处方药有售）。

关键点

  • 通常，眼睛发红由结膜炎导致。

  • 疼痛、眼或鼻子周围的皮疹及视力变化表明可能的严重病因。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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