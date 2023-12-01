眼睛发红指通常的眼白部分出现红色。眼睛红色或充血是因为眼睛表面的血管扩大（膨胀），将过多血液带入眼睛。红眼病通常指由某种病毒感染引起的眼睛发红。

导致血管扩张的原因

感染

过敏

非感染引起的炎症

突发的闭角型青光眼——眼前房内液体压力增大造成的眼内压升高。

可能影响眼的一些部分，最普遍的是结膜（连结眼睑和覆盖眼睛前部的薄膜），但也影响虹膜（眼睛的有色部分）、巩膜（覆盖眼睛的坚韧白色纤维层）和巩膜外层（巩膜和结膜之间的结缔组织层）。

眼球内部结构

罕见地，眼睛发红是唯一的眼睛症状。人们可能流泪、瘙痒、眼中有异物的感觉（异物感）、对光敏感、疼痛甚至视力变化。有时人们有影响人体其他部位的症状，如流鼻涕或咳嗽，或恶心和呕吐。

眼睛发红的病因 很多疾病能导致眼睛发红。有些是急症，但有些很温和，无需治疗就消失。发红的程度不代表疾病的严重程度。出现眼痛或视力问题更可能表明严重的病因。 眼睛发红的最常见病因是 感染导致的结膜发炎（传染性结膜炎，或红眼病）

过敏反应导致的结膜炎症（过敏性结膜炎） 角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层）刮伤和眼中异物也是眼睛发红的常见病因。在这些情况中，患者更可能考虑的问题是眼外伤、眼痛或二者。角膜刮伤可能由隐形眼镜、异物或落入眼睑下的微粒所致。偶然地，非常干燥的空气会造成眼睛发红和刺激。 眼睛发红的严重病因较不常见。包括角膜溃疡、单纯疱疹病毒性角膜炎（角膜内疱疹感染）、眼部带状疱疹（眼内或眼周带状疱疹）、急性闭角型青光眼、前葡萄膜炎和巩膜炎（一种巩膜深部疼痛性炎症）。 表格 眼睛发红的一些病因和特征 表格

眼睛发红的评估 并非每个眼睛发红病例都需要医生评估。以下信息能帮助人们决定何时就医，并了解检查中的预期。在大多数病例中，眼睛发红者可由一般的健康护理人员评估，而非眼科医生（专门进行眼睛评估和治疗——外科和非外科——的医生）。 警示体征 在眼睛发红者中，特定的症状和特点要引起注意。它们包括 突然的、严重疼痛和呕吐

面部皮疹尤其是眼睛周围和鼻尖

视觉锐度（视敏度）下降

角膜上开放性溃疡 何时就医 深部眼痛应与刺激相区别。有警示症状，尤其是深层疼痛或视力改变者应立即就医。如果没有警示症状，可等待几天，但患者可能想要迅速就诊，以便可以快速开始治疗。 医生会怎么做 医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼睛发红的病因和可能需要进行的检查（参见表眼睛发红的一些病因和特征）。 医生问诊 发红已经出现多久了

以前是否出现过发红

是否疼痛或瘙痒

是否有分泌物或眼睛是否正在流泪

视力是否有变化

是否有过眼外伤

患者是否佩戴隐形眼镜及是否过度佩戴

患者是否暴露于可能刺激眼睛的物质（如灰尘或眼药水）

是否有其他症状（如头痛、光晕、流鼻涕、咳嗽或咽喉痛）

患者是否有过敏 疼痛伴随恶心、呕吐或光晕可能是严重的症状组合。这些症状常出现于急性闭角型青光眼中。见光疼痛和敏感可能表明角膜疾病，如刮伤或异物。出现疼痛和对光敏感可能表明结膜疾病。 体格检查中医生就可能导致眼睛发红的疾病迹象检查头和颈部，如可能表明上呼吸道感染或过敏的流鼻涕和咳嗽，或可能表明带状疱疹的皮疹（带状疱疹感染）。 眼睛检查是体格检查最重要的部分。医生检查人眼和周围区域是否有外伤或肿胀。他们检查人的视力（戴眼镜或隐形眼镜，如果患者佩戴它们）、瞳孔大小和对光的反应、眼睛运动。 医生使用裂隙灯（一种高倍放大的仪器）检查眼睛。医生向眼中滴入一滴麻醉剂，然后滴一滴荧光染色剂，以诊断角膜疾病。当眼睛被麻醉时，通常会测量眼睛内部压力（眼内压）（称为眼压测量法）。 如果在光线射入未受累眼中时，受累眼产生疼痛（尤其当眼睛闭合时），可能是前葡萄膜炎或角膜疾病。麻醉剂的使用使得检查更容易，人对麻醉剂的反应可能是诊断的一条线索。麻醉剂眼药水不缓解青光眼、葡萄膜炎或巩膜炎导致的疼痛。 检查 检查通常是不必要的。 如果医生怀疑病毒感染（单纯疱疹病毒或水痘带状疱疹病毒），他们或将分泌物或水疱液样本送往实验室。样本置于培养基（一种允许细菌或病毒生长的物质）中。当患者有角膜溃疡时也将用于培养的样本送往实验室，让医生能使用可能最有效的抗生素。有青光眼的人进行前房角镜检查（使用一种特殊透镜检查眼中的排水通道）。有时葡萄膜炎患者会接受自身免疫性疾病检查，尤其是无明显葡萄膜炎病因（如外伤）时。 巩膜炎患者通常被转给眼科医生，以进行更多检查。

眼睛发红的治疗 治疗病因。眼睛发红本身不需要治疗。随着病因退去（例如，传染性结膜炎经过几天或结膜下出血经过几周），眼睛发红通常自己好转。如果瘙痒特别麻烦，可使用凉毛巾或人工泪液。不推荐旨在消除发红的眼药水（非处方药有售）。