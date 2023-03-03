眼痛的病因是什么？

眼痛的病因是什么？

眼痛最常见的病因是角膜问题。角膜即眼前部的透明层。它对疼痛很敏感。

眼痛的最常见病因是：

角膜划伤或感染

眼睛里有异物

其他导致眼痛的眼部疾病包括：

您身体其他部位的疾病也可能会导致眼痛，例如：