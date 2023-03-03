眼痛可以很严重，可以是钝痛或刺痛。您可能觉得眼睛有异物。
除了眼痛，您可能还会有眼红或其他症状，例如视物模糊或眼球突出。当您处在强光下时，疼痛可能会加重。
眼痛的病因是什么？
如果有眼痛，我应何时就医？
如果眼痛剧烈，或眼痛伴随以下任何警示迹象，马上去看医生：
呕吐
红眼
看灯光时周围有光晕
发热、寒战、疲劳或肌肉痛
视物不如往常清晰（清晰度降低）
眼睛肿胀
无法全方位转动眼睛（右、左、上和下）
眼痛剧烈可导致视力下降。马上去看医生—切勿等待.
如果只有轻微眼痛，没有上述警示迹象，或者您觉得眼睛有异物，则通常情况不是很严重。您可以等待一两天，观察疼痛是否会自行消失。如果未自行消失，则去看医生。
医师访视会发生什么？
医生会询问症状，并对双眼和眼睑进行检查。通常他们会：
用视力表检查视力
给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）
用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内
测量眼内压（测量眼内压有不同的方法，都不疼）
如果医生认为您的眼睛里有异物，他们可能会短暂地翻看您的眼睑，以便更仔细地看到您的眼内情况。这可能会感到有点奇怪或不舒服，但并不痛。如果医生认为您的眼球后部可能受到感染，您可能需要进行血液检查或 X 射线检查。
医生如何治疗眼痛？
医生会针对引发眼痛的病因进行治疗。例如，如果存在感染，他们会进行药物治疗。
您可能需要服用处方或非处方止痛药，直至疼痛停止。尽管有一些药物可能会在短时间内麻痹眼睛，但医生不希望您在家使用这些药物。那是因为，如果您的眼睛麻痹了，您将无法判断自己的病情是否正在恶化。