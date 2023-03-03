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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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眼痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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眼痛可以很严重，可以是钝痛或刺痛。您可能觉得眼睛有异物。

除了眼痛，您可能还会有眼红或其他症状，例如视物模糊眼球突出。当您处在强光下时，疼痛可能会加重。

眼痛的病因是什么？

眼痛最常见的病因是角膜问题。角膜即眼前部的透明层。它对疼痛很敏感。

眼痛的最常见病因是：

  • 角膜划伤或感染

  • 眼睛里有异物

其他导致眼痛的眼部疾病包括：

  • 青光眼——眼内压高

  • 隐形眼镜所致的角膜炎——佩戴隐形眼镜时间过长所致的疾病

  • 红眼病

  • 眼部带状疱疹——累及眼部的带状疱疹感染

  • 眼内感染——在近期眼部手术后或眼外伤后最为常见

  • 视神经发炎（视神经炎）——轻度眼球转动疼痛

您身体其他部位的疾病也可能会导致眼痛，例如：

如果有眼痛，我应何时就医？

如果眼痛剧烈，或眼痛伴随以下任何警示迹象，马上去看医生

  • 呕吐

  • 红眼

  • 看灯光时周围有光晕

  • 发热、寒战、疲劳或肌肉痛

  • 视物不如往常清晰（清晰度降低）

  • 眼睛肿胀

  • 无法全方位转动眼睛（右、左、上和下）

眼痛剧烈可导致视力下降。马上去看医生—切勿等待.

如果只有轻微眼痛，没有上述警示迹象，或者您觉得眼睛有异物，则通常情况不是很严重。您可以等待一两天，观察疼痛是否会自行消失。如果未自行消失，则去看医生。

医师访视会发生什么？

医生会询问症状，并对双眼和眼睑进行检查。通常他们会：

  • 用视力表检查视力

  • 给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）

  • 用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内

  • 测量眼内压（测量眼内压有不同的方法，都不疼）

如果医生认为您的眼睛里有异物，他们可能会短暂地翻看您的眼睑，以便更仔细地看到您的眼内情况。这可能会感到有点奇怪或不舒服，但并不痛。如果医生认为您的眼球后部可能受到感染，您可能需要进行血液检查或 X 射线检查。

医生如何治疗眼痛？

医生会针对引发眼痛的病因进行治疗。例如，如果存在感染，他们会进行药物治疗。

您可能需要服用处方或非处方止痛药，直至疼痛停止。尽管有一些药物可能会在短时间内麻痹眼睛，但医生不希望您在家使用这些药物。那是因为，如果您的眼睛麻痹了，您将无法判断自己的病情是否正在恶化。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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