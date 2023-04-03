心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。

大多数心脏病发作由于一条冠状动脉突然被血栓阻塞所致。

如果您有动脉粥样硬化，通常会出现冠状动脉血栓：

动脉粥样硬化常被称为动脉硬化

动脉粥样硬化是指胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内

这种堆积物被称为粥样斑或斑块

斑块可能突然破裂，形成血栓导致动脉阻塞

动脉阻塞使血液无法流入心肌某部分。如果血流中断几分钟以上，受累的那部分心肌就会坏死。坏死的心肌无法泵血，导致心脏衰弱。心脏的节律也可能受到影响，导致其搏动太快或太慢。有时，心脏完全停止搏动（心脏骤停），这会造成死亡。

心脏病发作 图片

坏死的心肌无法恢复。它会被瘢痕组织取代。