什么是心脏病发作？
心脏病发作是指流向心脏某部分的血流突然受阻并导致有些心肌坏死。
如果您觉得自己心脏病发作，请去急诊科就医并咀嚼一片阿司匹林
如果您有心脏问题，可能出现胸部压迫感、气短和疲惫感
有时，心脏病发作可能会引起轻微症状，也可能完全无症状（无症状心脏病发作）
如果您有心脏病发作的症状，医生会做血液检查和 ECG/EKG（心电图）检查
医生会给您开药并做一些医疗操作，以尝试使心脏受累区域获得更多血液
是什么原因导致了心脏病发作？
心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。
大多数心脏病发作由于一条冠状动脉突然被血栓阻塞所致。
如果您有动脉粥样硬化，通常会出现冠状动脉血栓：
动脉粥样硬化常被称为动脉硬化
动脉粥样硬化是指胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内
这种堆积物被称为粥样斑或斑块
斑块可能突然破裂，形成血栓导致动脉阻塞
动脉阻塞使血液无法流入心肌某部分。如果血流中断几分钟以上，受累的那部分心肌就会坏死。坏死的心肌无法泵血，导致心脏衰弱。心脏的节律也可能受到影响，导致其搏动太快或太慢。有时，心脏完全停止搏动（心脏骤停），这会造成死亡。
坏死的心肌无法恢复。它会被瘢痕组织取代。
心脏病发作的症状有哪些？
心脏病发作的症状与心绞痛相似，但通常疼痛更严重，持续时间更长，休息后也不会好转。
胸部中间可能会有疼痛感
疼痛可能蔓延到背部、下巴或左臂
少数情况下，疼痛辐射至右臂
疼痛可能出现在这些部位中的一个或多个，也可能完全不在胸部
您可能会出汗、感觉紧张
唇、手或脚轻微发青
医生如何判断我是否心脏病发作？
医生会做一些检查，例如：
心电图 (ECG/EKG) 检查——检测心脏的电活动
做血液检查，检测可提示心脏问题的某些物质
医生如何治疗心脏病发作？
您会被收治入院。医生将尝试：
疏通受阻动脉以尽可能多地挽救心肌
治疗引起心脏病发作的疾病
医生还将：
控制心律和血压
用药预防血栓形成
用药降低心脏的工作负荷
疏通受阻动脉
根据冠状动脉阻塞的位置，医生可能会：
静脉给药以溶解血栓
做血管成形术
做搭桥手术
静脉 (IV) 给予溶栓药可以疏通打开阻塞的冠状动脉。但是，只有在心脏病发作后的最初几小时内给药才能起效。此外，溶栓药并不适用于所有人。近期发生过中风或接受过大手术的患者或者血压非常高的患者使用溶栓药可能不安全。
在血管成形术中：
医生将一根小软管（导管）插入大腿上部（腹股沟）或手腕内的动脉
使导管在动脉内上行到达心脏，然后进入一条冠状动脉
给导管尖端的小球囊充气
球囊推开阻塞物
然后，医生将金属丝网管（支架）从导管末端滑入阻塞区域
金属丝网管有助于使阻塞区域保持开放状态
在搭桥手术中：
医生会从身体其他部位取一小段健康的动脉或静脉
然后将这段动脉或静脉的一端缝合至主动脉（从心脏运送血液到身体其他部位的大动脉）
接着将另一端缝合至经过阻塞点后的受阻动脉处
此后血液按照这条新路线流动，从而可以绕过阻塞部位