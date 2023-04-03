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小知识
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心绞痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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心绞痛是什么？

心绞痛是在心脏没有获得充足氧气时出现的胸部疼痛、不适或压力感。缺氧是由于给心脏供血的动脉狭窄或阻塞（冠状动脉疾病）所致。心绞痛通常是心脏病发作的警示征象。

心脏供血

像肌体其他组织一样，心肌必须接受富氧血供并且通过血压排出代谢废物。主动脉在离开心脏后发出左右冠脉分支向心肌提供富氧血液。右冠发出缘支和位于心脏后方的后间隔动脉。左冠状动脉分为旋支和前降支动脉。冠状静脉从心肌收集含有代谢废物的血液并将其排入位于心脏后方称为冠状窦的大静脉中，冠状静脉再将这部分血液排入右心房。

是什么原因导致了心绞痛？

心绞痛的最常见病因是将血液运送到心脏的动脉（冠状动脉）狭窄。引起狭窄的最常见原因是动脉粥样硬化，常称为动脉硬化。脂肪沉积物会积聚，并可缓慢阻塞动脉，使血流减慢或停止。心肌得不到充足供血时会疼痛。

心绞痛也可能由冠状动脉痉挛（动脉突然收紧）而引起。某些违禁药物（如可卡因）可能引发痉挛。

重度贫血（血细胞计数低）会增加发生心绞痛的风险。贫血时，体内能够携带氧气的红细胞会变少。

动脉粥样硬化
正常血管和部分阻塞的血管
正常血管和部分阻塞的血管

在动脉粥样硬化患者中，中等大小的动脉和大动脉的动脉壁上会有脂肪物质呈斑片状沉积物（粥样瘤或动脉粥样硬化斑块），从而导致血流减少或受阻。

粥样硬化斑块
粥样硬化斑块

此图显示在动脉内可见的一个动脉粥样硬化斑块（粥瘤；见箭头）。

BSIP VEM/科学图片库

冠状动脉的脂质沉积
冠状动脉的脂质沉积
通常，冠状动脉为心脏供应富氧血。在冠状动脉疾病中，脂质沉积物沿冠状动脉壁堆积，阻塞血流。这种不充足的血液供应削弱了心肌的氧气供应，并损害心脏组织（灰色）。
正常血管和部分阻塞的血管
正常血管和部分阻塞的血管

在动脉粥样硬化患者中，中等大小的动脉和大动脉的动脉壁上会有脂肪物质呈斑片状沉积物（粥样瘤或动脉粥样硬化斑块），从而导致血流减少或受阻。

粥样硬化斑块
粥样硬化斑块

此图显示在动脉内可见的一个动脉粥样硬化斑块（粥瘤；见箭头）。

BSIP VEM/科学图片库

冠状动脉的脂质沉积
冠状动脉的脂质沉积
通常，冠状动脉为心脏供应富氧血。在冠状动脉疾病中，脂质沉积物沿冠状动脉壁堆积，阻塞血流。这种不充足的血液供应削弱了心肌的氧气供应，并损害心脏组织（灰色）。

心绞痛的症状有哪些？

患者可能会感觉：

  • 胸部中间出现不适、压力感或疼痛

  • 这种不适可能会蔓延至肩部、沿着手臂向下或扩散至喉咙、下巴或牙齿

心绞痛通常在劳累时（如爬楼梯或爬山时）出现。休息几分钟后就会消失。每次做相等数量的运动时，通常都会出现心绞痛。例如，每次爬到山坡某个位置时，您都会发生心绞痛。随着冠状动脉越来越狭窄，引起心绞痛的运动量也越来越小。例如，如果一开始您爬两段楼梯后出现心绞痛，那么后来您可能只爬一段楼梯就会发生心绞痛。

未进行任何运动时出现的心绞痛或者恶化速度非常快的心绞痛是：

不稳定型心绞痛可提示您即将心脏病发作

医生如何判断我是否有心绞痛？

如果您有症状提示心绞痛，医生会做一些检查，例如：

如果心绞痛严重或恶化，医生可能会做：

  • 心导管检查术——允许医生查看冠状动脉有无阻塞及具体位置的一种有创检查

在心导管检查术中，医生将一根细长导管（小软管）插入手臂或腿部的动脉，上行到达心脏，然后进入每条冠状动脉，然后注射 X 线照射下能显现的造影剂。

医生如何治疗心绞痛？

医生会进行以下治疗：

  • 如果您有心绞痛

  • 预防心绞痛

  • 治疗引起心绞痛的疾病

发生心绞痛时，医生会让您使用：

  • 在舌下含服硝酸甘油片或喷洒硝酸甘油喷雾

硝酸甘油应在几分钟内起效。

为了预防心绞痛，医生可能会给您使用：

  • 长效硝酸甘油片或皮肤贴剂

  • 防止心脏工作负荷过重的药物

为了治疗引起心绞痛的疾病，医生通常会给您使用：

医生也会让您改变任何伤害心脏的行为，例如吸烟、不锻炼、饮食不良。

根据冠状动脉的阻塞范围，医生可能会采取一种医疗操作清除动脉内的阻塞物。医生可能做血管成形术或搭桥手术（也称为冠状动脉旁路移植术或冠状动脉搭桥手术）。

血管成形术中：

  • 医生将一根小软管（导管）插入大腿上部（腹股沟）或手腕内的动脉

  • 使导管在动脉内上行到达心脏，然后进入一条冠状动脉

  • 给导管尖端的小球囊充气

  • 球囊推开阻塞物

  • 然后，医生将金属丝网管（支架）从导管末端滑入阻塞区域

  • 金属丝网管有助于使阻塞区域保持开放状态

搭桥手术中：

  • 医生会从身体其他部位取一小段健康的动脉或静脉

  • 然后将这段动脉或静脉的一端缝合至主动脉（从心脏运送血液到身体其他部位的大动脉）

  • 接着将另一端缝合至经过阻塞点后的受阻动脉处

  • 此后血液按照这条新路线流动，从而可以绕过阻塞部位

治疗心绞痛
血管成形术支架
血管成形术支架
血管成形术
血管成形术
心脏是一团不断跳动的肌肉，持续将血液泵送到身体的其它部位。冠状动脉为心脏自身提供有效运作所需的氧和营养物质。 随着时间推移，称为斑块的脂肪沉积物会在动脉内部积聚，堵塞血流通道并减少血液流速。如果冠状动脉斑块形成，则可能会减少流向心脏的血液... 阅读更多
冠状动脉旁路移植术 (CABG)
冠状动脉旁路移植术 (CABG)

在冠状动脉旁路移植术（CABG）中，医生取身体其它部位的动脉或静脉来连接主动脉（主要的动脉，接受心脏泵出的血液并传递到身体其它部位）和冠状动脉堵塞部位的远段血管。血流因此改变流经路线，越过狭窄或堵塞的区域。

血管成形术支架
血管成形术支架
血管成形术
血管成形术
心脏是一团不断跳动的肌肉，持续将血液泵送到身体的其它部位。冠状动脉为心脏自身提供有效运作所需的氧和营养物质。 随着时间推移，称为斑块的脂肪沉积物会在动脉内部积聚，堵塞血流通道并减少血液流速。如果冠状动脉斑块形成，则可能会减少流向心脏的血液... 阅读更多
冠状动脉旁路移植术 (CABG)
冠状动脉旁路移植术 (CABG)

在冠状动脉旁路移植术（CABG）中，医生取身体其它部位的动脉或静脉来连接主动脉（主要的动脉，接受心脏泵出的血液并传递到身体其它部位）和冠状动脉堵塞部位的远段血管。血流因此改变流经路线，越过狭窄或堵塞的区域。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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