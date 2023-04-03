是什么原因导致了心绞痛？

是什么原因导致了心绞痛？

心绞痛的最常见病因是将血液运送到心脏的动脉（冠状动脉）狭窄。引起狭窄的最常见原因是动脉粥样硬化，常称为动脉硬化。脂肪沉积物会积聚，并可缓慢阻塞动脉，使血流减慢或停止。心肌得不到充足供血时会疼痛。

心绞痛也可能由冠状动脉痉挛（动脉突然收紧）而引起。某些违禁药物（如可卡因）可能引发痉挛。

重度贫血（血细胞计数低）会增加发生心绞痛的风险。贫血时，体内能够携带氧气的红细胞会变少。