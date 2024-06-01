大肠埃希杆菌（大肠杆菌）属革兰氏阴性菌，通常寄生在健康人的肠道中，但一些菌株可导致消化道、泌尿道或很多身体其他部位的感染。
尿路感染是大肠杆菌引起的最常见的感染，人们也可能通过进食被污染的食物（如未煮熟的绞细牛肉）、接触受感染的动物或吞下被污染的水而发生肠道感染。
肠道感染可引起腹泻，有时症状严重或出现血性便和腹痛。
抗生素可有效治疗消化道外的大肠杆菌感染及大多数肠道感染，但不能治疗该细菌某一菌株引起的肠道感染。
（另见细菌概述。）
一些大肠杆菌菌株通常寄生在正常人的消化道。但是，一些大肠杆菌菌株已获得可使它们导致感染的基因。
大肠杆菌引起的最常见的感染是
在女性中，大肠杆菌是下列疾病的最常见病因
可能由大肠杆菌导致的其他感染包括：
许多大肠杆菌可以感染消化道外的部位，见于体弱者、居留在健康卫生机构者或应用抗生素的患者。
大肠杆菌可在肠道破裂或损伤时导致肠外感染——例如，因损伤或炎症性肠病等疾病。细菌可离开肠道，播散至对其没有防御能力的附近脏器，或进入血流。
一种大肠杆菌可分泌毒素引发短暂的水样腹泻。这种腹泻（称为旅游者腹泻）常见于食用了受污染的食物或饮用了未充分消毒的水的旅行者。
大肠杆菌 O157:H7 感染
大肠杆菌的某些菌株可产生毒素，会损伤结肠并引起重度炎症（结肠炎——另见大肠杆菌胃肠炎）。在北美，这类菌株以大肠杆菌O157:H7为最常见代表，其他菌株超过100种。这些菌株有时统称为肠出血性大肠杆菌（肠意味着肠道，出血意味着流血）。
人一般通过以下途径感染这些菌株：
食入欠熟的污染碎牛肉（最常见的原因之一）或喝未经高温消毒的奶
游览宠物动物园并触摸消化道内带菌的动物
食入用污染水源清洗过或畜肥污染的即时食物（如自助色拉柜台的食物）
吞入游泳池或浅水池中被患者粪便污染而未充分消毒的水
卫生条件不佳很容易造成细菌在人与人之间传播，尤其常见于穿纸尿裤的儿童。
大肠杆菌 O157:H7 感染可发生于所有年龄的人群中，但严重感染最常见于儿童和老年人。
大肠杆菌感染的症状
大肠杆菌感染的症状因感染部位和引起感染的大肠杆菌菌种而异。
你知道吗……
旅行者腹泻
旅行者腹泻表现为腹部痉挛和水样泻，有时伴恶心和呕吐。症状通常轻微，可在3〜5天后消退。
大肠杆菌O157:H7
大肠杆菌 O157:H7 和其他肠出血性大肠杆菌引起的感染通常以严重的腹部痉挛和水样泻开始，腹泻在 24 小时内可变为血性。（这种疾病有时被称为出血性结肠炎——另见大肠杆菌胃肠炎。） 患者常有严重腹痛，一天可出现许多次腹泻，常有里急后重的症状。他们还会出现里急后重感（急于排便，但又排不出去）。大多数患者无发热。
因为炎症易于传播，患者须住院并隔离。
腹泻可在 1 到 8 天内自行缓解，前提是未出现更多问题。但是，大肠杆菌 O157:H7 感染通常很严重，随着腹泻减轻，可能导致严重问题（如溶血性尿毒症综合征）。此外，症状消退后，细菌可能继续寄居在人的肠道内，并继续导致反复感染或传染给其他人。
溶血性尿毒症综合征是一种在症状开始后大约 1 周发生在约 22% 的患者（主要见于 5 岁以下儿童和 60 岁以上成人）中的并发症。此综合征可导致红细胞破坏（称作溶血）和肾衰竭，使得毒性物质在血液内积聚（称作尿毒症）。此并发症是儿童慢性肾脏疾病的常见病因。
大肠杆菌 O157:H7 感染可导致死亡，尤其是在老年人中，不管他们是否发生溶血性尿毒症综合征。
大肠杆菌感染的诊断
尿液、粪便或其他感染物质的样本培养
采集血液、大便、尿或其他感染物质标本送实验室进行细菌培养。在样本中检测到致病菌即可确诊。
如果医生怀疑存在大肠杆菌 O157:H7 感染，则会做粪便培养和检查以检测该细菌产生的志贺毒素。这些检查可快速提供结果。
如果查到细菌，可进一步测试哪种抗生素对其有效（称作药敏试验）。
如果查到大肠杆菌 O157:H7，必须反复行血液检查以监测溶血性尿毒症综合征。
大肠杆菌感染的治疗
对于许多感染，使用抗生素
对于旅行者腹泻，可使用洛哌丁胺，必要时使用抗生素
对于由大肠杆菌O157:H7引起的腹泻，补液
大肠杆菌感染的治疗各不相同，具体取决于
感染部位
有多严重
导致感染的大肠杆菌类型
例如，如果感染导致了脓肿，可能需要手术引流。
旅行者腹泻
旅行者腹泻患者应大量饮水。
可使用洛哌丁胺延长食物在肠道中的停留时间，帮助控制腹泻。对出现腹泻和发热、发生血性腹泻、近期用过抗生素、粪便中有量很少以至于肉眼不可见的血液，或 2 岁以下的患者，不应使用这种药物。2 至 18 岁儿童中限制使用这种药物。
如果腹泻为中度至重度，通常给予抗生素（如阿奇霉素、环丙沙星或利福昔明）以加快症状的缓解。轻度腹泻一般不需要使用抗生素。
如果腹泻伴随发热或血便，旅行者应看医生。
仅建议免疫系统受损的人使用预防性抗生素（预防治疗）。最常推荐使用的抗生素是利福昔明。一些旅行者可能考虑服用非抗生素水杨酸亚铋预防此种疾病。
由大肠杆菌 O157:H7引起的腹泻
其他的大肠杆菌感染
很多其他大肠杆菌感染（常为膀胱或其他泌尿道感染）需要使用抗生素治疗，如复方新诺明、呋喃妥英或氟喹诺酮类药物。然而，很多细菌，尤其是在医疗保健机构感染的细菌，经常对抗生素耐药。为增加抗生素治疗严重感染者的疗效，在获得药敏结果之前，医生通常会联合使用多种抗生素。获得结果后，他们会酌情更换抗生素。
对于严重感染，可应用对多种不同细菌均有效的抗生素（广谱抗生素）。
大肠杆菌感染的预防
大肠杆菌引起的尿路感染的预防包括饮用足够的液体，避免粪便污染尿道（尿液流出的开口）。例如，女性应在排尿或排便后从前向后擦拭。
大肠杆菌 O157:H7感染的预防措施包括
避免摄入未经高温消毒的奶和用未经高温消毒的奶制成的其他奶制品
牛肉彻底煮熟
在如厕、换尿布、接触动物或它们的环境和在做饭或吃东西前后用肥皂和流水彻底洗手
不在游泳时或在湖、池塘、溪流或游泳池或后院的“儿童”游泳池中玩耍时喝水
在美国，肉类加工过程的改善有助于减少肉类的污染率。
为了防止日托中心的感染播散，工作人员可将未感染的儿童与已知感染的儿童分开。或者，他们可要求相关人员在允许被感染儿童回来之前提供感染已消退的证据（两次粪便培养的阴性结果）。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：大肠杆菌：提供大肠杆菌相关信息的资源，包括暴发和预防