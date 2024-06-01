大肠杆菌的某些菌株可产生毒素，会损伤结肠并引起重度炎症（结肠炎——另见大肠杆菌胃肠炎）。在北美，这类菌株以大肠杆菌O157:H7为最常见代表，其他菌株超过100种。这些菌株有时统称为肠出血性大肠杆菌（肠意味着肠道，出血意味着流血）。

人一般通过以下途径感染这些菌株：

食入欠熟的污染碎牛肉（最常见的原因之一）或喝未经高温消毒的奶

游览宠物动物园并触摸消化道内带菌的动物

食入用污染水源清洗过或畜肥污染的即时食物（如自助色拉柜台的食物）

吞入游泳池或浅水池中被患者粪便污染而未充分消毒的水

卫生条件不佳很容易造成细菌在人与人之间传播，尤其常见于穿纸尿裤的儿童。

大肠杆菌 O157:H7 感染可发生于所有年龄的人群中，但严重感染最常见于儿童和老年人。