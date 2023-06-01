什么是膀胱感染？
您的膀胱是一个容纳尿液直到您准备好排尿（小便）的中空器官。膀胱感染通常是由细菌引起的。膀胱感染也被称为膀胱炎。
膀胱感染常见于女性，在男性中少见
膀胱感染会使您想要比平常更频繁地排尿，有时会在排尿时引起疼痛或烧灼感
医生通常通过检查尿液即可判断您是否患有膀胱感染
医生用抗生素治疗膀胱感染
泌尿道
什么原因会导致膀胱感染？
膀胱感染是由细菌进入您的膀胱引起的。通常，细菌通过您的尿道进入。尿道是一条将尿液由膀胱引流到体外的管道。
女性比男性更容易出现膀胱感染。女性的尿道更短，更接近阴道和肛门，这使得细菌更容易进入膀胱。
对于女性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率也会增加：
对于女性和男性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率会更高：
膀胱感染的症状是什么？
需要更频繁地排尿，包括在晚上
小便时有烧灼感或疼痛感
下腹部疼痛，有时下背部疼痛
尿液混浊，也许尿液中有一些血液
有时发热
有时您可能有膀胱感染，但没有症状。这在老年人、膀胱神经问题患者以及膀胱中有导尿管的人中更为常见。有时，老年人的意识模糊是膀胱感染的唯一症状。
医生如何判断我是否患有膀胱感染？
您的医生可以根据以下情况判断您是否患有膀胱感染：
您的症状
检测您的尿液
为了检测您的尿液，医生需要一个样本，里面没有您皮肤上的任何细菌。所以在您排尿前，您必须清洁您的排尿区域。您先在洗手间内排出少量尿液。然后将尿液排至容器中并收集样本。如果医生认为这种方法无法得到足够多的清洁样本，他们会在您的膀胱内放置一个导管来采集样本。
医生如何治疗膀胱感染？
我如何预防膀胱感染？
倾向于患膀胱感染的妇女可以：
喝大量的液体
经常小便
性交后排尿
在大便之后从前面向后擦拭
避免使用杀精子剂和避孕隔膜
有严重膀胱感染者可每天服用抗生素以预防感染。对于绝经后女性，医生可以开具含雌激素的乳膏。