膀胱感染是由细菌进入您的膀胱引起的。通常，细菌通过您的尿道进入。尿道是一条将尿液由膀胱引流到体外的管道。

女性比男性更容易出现膀胱感染。女性的尿道更短，更接近阴道和肛门，这使得细菌更容易进入膀胱。

对于女性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率也会增加：

患有其他膀胱感染，特别是在您年轻时就开始出现感染

妊娠

绝经，因为激素水平的变化和尿道周围的组织变薄

性交

使用避孕隔膜（放入阴道的橡胶节育装置）

使用杀精子剂（置入阴道内杀死精子的凝胶）

对于女性和男性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率会更高：