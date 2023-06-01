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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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膀胱感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是膀胱感染？

您的膀胱是一个容纳尿液直到您准备好排尿（小便）的中空器官。膀胱感染通常是由细菌引起的。膀胱感染也被称为膀胱炎。

  • 膀胱感染常见于女性，在男性中少见

  • 膀胱感染会使您想要比平常更频繁地排尿，有时会在排尿时引起疼痛或烧灼感

  • 医生通常通过检查尿液即可判断您是否患有膀胱感染

  • 医生用抗生素治疗膀胱感染

泌尿道

什么原因会导致膀胱感染？

膀胱感染是由细菌进入您的膀胱引起的。通常，细菌通过您的尿道进入。尿道是一条将尿液由膀胱引流到体外的管道。

女性比男性更容易出现膀胱感染。女性的尿道更短，更接近阴道和肛门，这使得细菌更容易进入膀胱。

对于女性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率也会增加：

  • 患有其他膀胱感染，特别是在您年轻时就开始出现感染

  • 妊娠

  • 绝经，因为激素水平的变化和尿道周围的组织变薄

  • 性交

  • 使用避孕隔膜（放入阴道的橡胶节育装置）

  • 使用杀精子剂（置入阴道内杀死精子的凝胶）

对于女性和男性来说，如果您有以下情况，患上膀胱感染的几率会更高：

  • 糖尿病

  • 免疫功能低下

  • 尿路堵塞，例如膀胱结石或尿道狭窄

  • 导尿管（一根细而柔软的塑料管，可放入尿道排出尿液）

  • 医生将手术器械放入尿道的程序

膀胱感染的症状是什么？

  • 需要更频繁地排尿，包括在晚上

  • 小便时有烧灼感或疼痛感

  • 下腹部疼痛，有时下背部疼痛

  • 尿液混浊，也许尿液中有一些血液

  • 有时发热

有时您可能有膀胱感染，但没有症状。这在老年人、膀胱神经问题患者以及膀胱中有导尿管的人中更为常见。有时，老年人的意识模糊是膀胱感染的唯一症状。

医生如何判断我是否患有膀胱感染？

您的医生可以根据以下情况判断您是否患有膀胱感染：

  • 您的症状

  • 检测您的尿液

为了检测您的尿液，医生需要一个样本，里面没有您皮肤上的任何细菌。所以在您排尿前，您必须清洁您的排尿区域。您先在洗手间内排出少量尿液。然后将尿液排至容器中并收集样本。如果医生认为这种方法无法得到足够多的清洁样本，他们会在您的膀胱内放置一个导管来采集样本。

医生如何治疗膀胱感染？

您的医生会给您：

  • 抗生素

如果您的尿流部分阻塞，您可能需要手术。如果您患有糖尿病免疫系统功能受损，那么治疗这些疾病会更容易治疗膀胱感染。

如果您在小便时感到有明显的烧灼感，医生可能会给您一片药丸，以帮助缓解烧灼感，直到抗生素开始工作。

我如何预防膀胱感染？

倾向于患膀胱感染的妇女可以：

  • 喝大量的液体

  • 经常小便

  • 性交后排尿

  • 在大便之后从前面向后擦拭

  • 避免使用杀精子剂和避孕隔膜

有严重膀胱感染者可每天服用抗生素以预防感染。对于绝经后女性，医生可以开具含雌激素的乳膏。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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