链球菌感染是由任何一种链球菌引起的感染。这些革兰氏阳性，球形菌（球菌）（参见图）可引起许多疾病，包括链球菌性喉炎、肺炎和伤口、皮肤、心脏瓣膜和血流感染。

不同的细菌种类，通过不同的方式传播，通过咳嗽或打喷嚏飞沫传播，通过接触感染的伤口或溃疡传播，或通过阴道分娩时母婴传播（由母亲传染给孩子）。

这些感染可影响到机体的各个部位，包括喉咙，中耳，鼻窦，肺，皮肤，皮下组织，心脏瓣膜，和血液。

症状包括组织的红肿热痛，疮痂形成，疮（链球菌）喉，皮疹，这取决于受感染的区域。

医生可以根据感染的症状和感染组织样本中找到细菌来诊断此病，有时也辅以影像学检查可明确诊断。

口服抗生素治疗，严重感染时静脉注射抗生素。

（另见细菌概述。）

链球菌多种非致病性链球菌可见于正常人体体表和体内。有些致病性链球菌也存在于某些健康人体内，但不引起症状。这些人被称为携带者。

链球菌的种类 链球菌根据在实验室中生长时的外观和其不同的化学组分分为几组。各组链球菌感染分别有特征性的临床症状。最有可能引起人类疾病的组包括 A组链球菌

B组链球菌

D 组（肠球菌）

草绿色链球菌 一种种属——肺炎链球菌（肺炎球菌）——通常是单独考虑（参见肺炎球菌感染）。 表格 链球菌及其导致的某些疾病 表格

链球菌感染的传播 A 组链球菌通过以下方式传播： 当感染者咳嗽或打喷嚏时，吸入其散布的鼻或咽喉分泌物滴液

接触感染的伤口或皮肤溃疡 通常情况下，细菌不会通过日常接触传播，但在拥挤的环境中，如宿舍，学校，军营可以传播。抗生素治疗24小时后，患者不能再传播细菌给他人。 B 组链球菌可在阴道分娩过程中通过阴道分泌物传播给新生儿。 绿色链球菌常驻健康人的口腔，但可侵入血流导致感染，尤其是在牙周发炎时，可感染心脏瓣膜（导致心内膜炎）。

链球菌感染的症状 链球菌感染的症状各有不同，具体取决于感染的位置： 蜂窝织炎： 受感染的皮肤组织红肿热痛。

脓疱疮： 通常表现为带黄色痂皮的疮疡。

坏死性筋膜炎： 覆盖肌肉的结缔组织（筋膜）发生感染。患者可出现突然的寒战、发热以及受累部位的重度疼痛和压痛。在感染变重之前，皮肤看起来正常。

链球菌性喉炎（咽炎）： 这种感染通常发生在5～15岁的儿童。3岁以下的儿童很少患链球菌性喉炎。症状常常突然出现。咽喉发疼。儿童也可能有畏寒，发热，头痛，恶心，呕吐，和对疾病不适应的感觉（身体不适）。患者出现咽喉红肿，扁桃体肿大，伴或不伴化脓。颈部淋巴结可有肿大并有压痛。然而，3 岁以下的儿童可能没有这些症状。他们可能只出现流涕。如果患者表现为咽痛，咳嗽，眼睛发红，声音嘶哑，腹泻，或鼻塞，原因可能是病毒感染而并非是链球菌感染。

猩红热： 皮疹首先出现在脸上，然后扩散到躯干和四肢。皮疹感觉就像粗糙的砂纸。尤以胸腹部和皮肤皱褶处明显，如腿和躯干之间的皱褶处。随着皮疹消失，常有蜕皮。患者舌被黄白苔而乳头红肿并突出于白苔之外，数日后白苔脱落，舌转为肉红色呈现红草莓舌。数日后白苔脱落，舌转为肉红色（草莓舌）。 猩红热今天不常见，但是疫情仍会发生。当人们彼此密切接触时，如在学校或日间护理中心时，它往往会传播。猩红热主要发生在儿童中，通常在链球菌性喉炎后，有时在链球菌性皮肤感染后。 链球菌感染的并发症 如果不治疗，链球菌感染可导致并发症。有些并发症是因感染扩散至相邻组织引起。例如，耳感染可扩散至鼻窦导致鼻窦炎，或扩散至乳突骨（耳朵后的凸起骨骼）导致乳突炎。 其它并发症累及远处脏器。例如，有些患者出现肾炎（肾小球肾炎）或风湿热。 中毒性休克综合征可导致迅速进展的严重症状，其中包括发热、皮疹、危险的低血压和多器官功能衰竭。通常是由 A 组链球菌或金黄色葡萄球菌产生的毒素导致。

链球菌感染的诊断 对于链球菌性喉炎，从咽喉取样进行快速检测和/或培养

对于蜂窝织炎和脓疱疮，常依据医生的检查

对于坏死性筋膜炎，影像学检查（如 CT）、培养，很多时候也需要手术探查 不同的链球菌感染采用不同的方法诊断。 脓毒性咽喉炎 医生怀疑链球菌性喉炎基于以下： 发热

颈部淋巴结肿痛

鼻孔内或鼻孔上有脓肿

无咳嗽 确诊链球菌性喉炎的主要原因是为了使用抗生素减少并发症（如风湿热）风险。因为A组链球菌性喉炎的症状经常类似于病毒性咽喉感染的症状（而病毒感染不应使用抗生素治疗），所以有必要进行咽喉取样培养或其它检测，以确定诊断并指导治疗。 一些诊断测试（快速测试）可以在几分钟内完成。这些测试的样本可用棉签从咽喉采集。如果这些结果表明存在感染（阳性结果），链球菌性喉炎的诊断可证实，这时需要较长的时间过程的咽拭子细菌培养就不再需要。然而，快速的测试结果表明无感染时实际上可能存在感染（称为假阴性结果）。若是儿童和青少年患者，行咽拭子细菌培养是必要的。用棉签从喉咙采取样品送到实验室，如果存在感染的话，隔夜后链球菌可以呈现在培养皿中（培养）。在成人中，阴性结果并不需要进一步行培养，因为成人链球菌感染几率和发生风湿热的风险很低。 如果证实为 A 组链球菌感染，可进一步测试哪些抗生素对其有效（称作药敏试验）。 如果链球菌感染的患者有症状或曾有链球菌感染引起的并发症，应检查链球菌感染者的密切接触者是否存在该细菌的感染。 你知道吗…… 蜂窝织炎和脓疱疮 蜂窝组织炎和脓疱病往往可以根据症状诊断，但脓疱病疮样本培养往往可以帮助医生确定有无其它可能的原因，如金黄色葡萄球菌等微生物感染。 坏死性筋膜炎 要诊断坏死性筋膜炎，医生经常使用的X射线、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）和培养。探查性手术往往需要来明确诊断。

链球菌感染的治疗 抗生素（通常选用青霉素）

对于坏死性筋膜炎，手术切除坏死组织 脓毒性咽喉炎 即使不治疗链球菌性喉炎通常在1〜2周内自愈。 抗生素可缩短幼童的症状持续时间，但对青少年和成人的症状效果有限。然而给予抗生素可防止出现严重并发症，防止感染蔓延到中耳，鼻窦，颞骨乳突部，以及防止传染给其他人。抗生素治疗也有助于预防风湿热发生，但并不能预防肾炎（肾小球肾炎）发生。一般来说不需要立即开始抗生素治疗。等一两天培养结果出来后再开始抗生素治疗不会增加风湿热的发生风险。唯一的例外是当一个家庭成员有或已经患有风湿热。这时，对任何一位家庭成员的链球菌感染都应尽快治疗。 一般情况下，经口给予青霉素或阿莫西林10天来治疗。亦可以给予注射一次长效青霉素（苄星青霉素）治疗。对青霉素过敏患者，可给予口服红霉素，克拉霉素、克林霉素10天或口服5天阿奇霉素。 导致链球菌性喉炎的细菌从未对青霉素产生过耐药。在美国，大约 5%～10% 的这些细菌对红霉素和相关抗生素（阿奇霉素和克拉霉素）耐药，但在某些国家中，耐药菌可达 10% 以上。 发热，头痛，咽喉疼痛是可以用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAIDs）来对症治疗，可以减少疼痛和发热的症状。不过，儿童不可使用阿司匹林，因为它可增加 Reye 综合征风险。 患者并不必要卧床休息和隔离。 其它链球菌感染 及时用抗生素治疗可以防止链球菌感染迅速扩散并到达血液和内脏器官。因此，蜂窝组织炎通常在没有进行培养来识别导致其的细菌的情况下进行治疗。在这种情况下，医生使用对链球菌和葡萄球菌均有效的抗生素（例如双氯青霉素或头孢氨苄）。 严重的链球菌感染（如坏死性筋膜炎、心内膜炎和重度蜂窝织炎）需要静脉注射青霉素治疗，有时需要联用其它抗生素。 坏死性筋膜炎患者需要在重症监护室 (ICU) 接受治疗。坏死性筋膜炎中，被感染的坏死组织，必须手术切除。