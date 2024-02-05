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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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念珠菌病

（念珠菌病；念珠菌病；酵母菌感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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什么是念珠菌病？

念珠菌病是由念珠菌酵母菌（一种真菌）引起的感染。

念珠菌病可能发生在：

  • 身体表面，很少严重

  • 身体内广泛播散（称为侵袭性念珠菌病），可危及生命

身体表面的念珠菌病会影响任何人。通常发生在温暖潮湿的区域，例如：

  • 腋窝

  • 胯部

  • 脚趾之间或乳房下的皮肤

侵袭性念珠菌病通常发生于免疫系统受损或患重病的住院病人。它可通过血流运行并影响许多器官，包括：

  • 心脏瓣膜

  • 眼睛

  • 肾脏

对于两种念珠菌病，医生给予抗真菌药物。

什么会导致念珠菌病？

念珠菌通常存在于皮肤上以及肠道内，或女性的生殖器区域。通常不会引起问题。

如果出现以下情况，则很可能会在身体表面感染念珠菌：

广泛播散的侵袭性念珠菌病主要发生在以下情况下：

  • 因严重问题（例如大手术或艾滋病并发症）而住院

  • 体内有管子（例如，饲管）

  • 正在通过静脉使用某些抗生素

念珠菌病有哪些症状？

症状取决于念珠菌病类型。

口腔念珠菌病
鹅口疮（假牙下和舌上）
鹅口疮（假牙下和舌上）

如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。

图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。

鹅口疮（唇）
鹅口疮（唇）

如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。

© Springer Science+Business Media

鹅口疮（舌）
鹅口疮（舌）

如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。

© Springer Science+Business Media

食道念珠菌病
食道念珠菌病

这张照片显示由念珠菌导致的白色斑片。

图片由 Kristle Lynch 医学博士提供。

鹅口疮（假牙下和舌上）
鹅口疮（假牙下和舌上）

如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。

图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。

鹅口疮（唇）
鹅口疮（唇）

如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。

© Springer Science+Business Media

鹅口疮（舌）
鹅口疮（舌）

如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。

© Springer Science+Business Media

食道念珠菌病
食道念珠菌病

这张照片显示由念珠菌导致的白色斑片。

图片由 Kristle Lynch 医学博士提供。

皮肤念珠菌病可能出现脱屑样红色瘙痒性皮疹。有些类型的尿布疹系由念珠菌感染所致。

口腔念珠菌病症状包括：

  • 口腔内有白色奶油样斑块

  • 口角裂隙

阴道念珠菌病可能出现：

  • 阴道白色或黄色浓稠奶酪状分泌物

  • 阴道内或外部有白色斑块

  • 阴道内或外部瘙痒、刺激性红色区域

对于系统性念珠菌病，症状取决于身体的哪个部位受到累及。对于医生而言，很难分辨出哪些症状是由念珠菌病引起的，哪些是由同时存在的其他医学问题引起的。

医生如何判断是否存在念珠菌病？

医生通常可以通过观察来识别身体外部的念珠菌病。他们可以刮取皮肤样本，并在显微镜下观察。

对于侵袭性念珠菌病，医生通常会对血液或组织样本进行真菌检测。

医生如何治疗念珠菌病？

医生使用抗真菌药物治疗念珠菌病。根据感染的类型，可以采用乳膏、药丸或静脉注射给药。

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