症状取决于念珠菌病类型。

口腔念珠菌病 鹅口疮（假牙下和舌上） 如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。 图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。 鹅口疮（唇） 如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 鹅口疮（舌） 如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 食道念珠菌病 这张照片显示由念珠菌导致的白色斑片。 图片由 Kristle Lynch 医学博士提供。 鹅口疮（假牙下和舌上） 如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。 图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。 鹅口疮（唇） 如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 鹅口疮（舌） 如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 食道念珠菌病 这张照片显示由念珠菌导致的白色斑片。 图片由 Kristle Lynch 医学博士提供。

皮肤念珠菌病可能出现脱屑样红色瘙痒性皮疹。有些类型的尿布疹系由念珠菌感染所致。

口腔念珠菌病症状包括：

口腔内有白色奶油样斑块

口角裂隙

阴道念珠菌病可能出现：

阴道白色或黄色浓稠奶酪状分泌物

阴道内或外部有白色斑块

阴道内或外部瘙痒、刺激性红色区域

对于系统性念珠菌病，症状取决于身体的哪个部位受到累及。对于医生而言，很难分辨出哪些症状是由念珠菌病引起的，哪些是由同时存在的其他医学问题引起的。