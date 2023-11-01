念珠菌病是由多种称为念珠菌的酵母菌引起的真菌感染，尤其是白色念珠菌。

最常见的念珠菌病是口腔、阴道或皮肤的浅表感染，症状包括白斑和/或红斑以及瘙痒和刺激症状。

免疫系统薄弱者可致食道和其它内脏器官严重感染。

感染物显微镜下检查和送痰培养确定诊断。

抗真菌药可在皮肤表面敷用或口服，严重感染需静脉给药。

念珠菌属于酵母菌，正常情况下存在于皮肤、肠道及生殖器区域。这些部位的念珠菌通常不致病。但是，真菌有时会引起皮肤感染、口腔感染（影响粘膜）或外阴和阴道感染。上述情况虽然免疫正常人群可发生，但糖尿病、肿瘤、艾滋病患者及孕妇更常见，感染也更持久。口腔和食道念珠菌病常见于艾滋病患者。念珠菌病在服用抗生素的人群中也很常见，因为抗生素会杀死通常存在于体内并与念珠菌竞争的细菌，从而使念珠菌不受控制地生长。

念珠菌病大都不舒服，但很少有生命危险。然而，某些形式的念珠菌病是严重的。它们包括

侵袭性念珠菌病

念珠菌血症（侵袭性念珠菌病的最常见形式）

（也请参见真菌感染概述、皮肤念珠菌病（酵母菌感染）和阴道酵母菌感染。）

在侵袭性念珠菌病中，感染扩散到身体的其它部位，如心脏瓣膜、脑部、脾脏、肾脏和眼睛。侵袭性念珠菌病主要发生于免疫系统功能低下的人和住院患者。念珠菌病是最常见的医院获得性感染之一。

食道念珠菌病是表明艾滋病病毒(HIV)感染已经发展成为艾滋病的疾病（称为艾滋病界定疾病）之一。

念珠菌血症是指念珠菌感染通过血流传播。这是一种严重感染。在美国，念珠菌是血流感染的常见原因。在下列情况下发生本感染的风险会增大：

大手术

静脉导管或导管的使用——特别是插入颈部、上胸部或腹股沟（中心静脉导管）的大静脉之一的导管或用于提供营养（静脉喂养）的导管

某些抗生素的使用

如果不及时治疗，念珠菌血症通常是致命的。

念珠菌病的症状 口腔感染（鹅口疮）引起以下症状： 奶油状、白色、疼痛的黏膜斑。

口角裂口（唇炎）。

发红、疼痛、光滑的舌体。 口腔念珠菌病 鹅口疮（假牙下和舌上） 如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。 图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。 鹅口疮（唇） 如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 鹅口疮（舌） 如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 鹅口疮（假牙下和舌上） 如患口腔念珠菌病，口腔中会形成引起疼痛的白色斑块——例如，假牙下（上图）或舌头上（下图）。 图片由 Jonathan Ship 医学博士惠赠。 鹅口疮（唇） 如患口腔念珠菌病，嘴唇内可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 鹅口疮（舌） 如患口腔念珠菌病，舌上可能会形成引起疼痛的白色斑块。 © Springer Science+Business Media 食道上斑块会引起吞咽疼痛或吞咽困难。 食道念珠菌病 隐藏详情 这张照片显示由念珠菌导致的白色斑片。 图片由 Kristle Lynch 医学博士提供。 皮肤感染可出现有烧灼感皮疹。有些类型的尿布疹系由念珠菌感染所致。 感染播散至机体其它部位时症状会加重。可出现发热、心脏杂音、脾大、危险的低血压（休克）和少尿。视网膜和眼内感染可致盲。 若感染进一步加重，可出现多脏衰或死亡。

念珠菌病的诊断 对血液或感染组织样本的检查，有时进行培养

有时做血液检查 许多念珠菌病单凭症状就很典型。 但要确定诊断，必须将皮肤标本于显微镜下进行检查确定真菌。血液或感染组织标本可送实验室培养或检查以确定真菌存在。 医生可能会进行称为 T2Candida 全套的血液化验，以快速、准确地检测血液中的念珠菌。可能会进行其它检测微生物中遗传物质的检验，包括聚合酶链反应 (PCR)。PCR 测试用于从微生物中产生基因的许多拷贝，从而使微生物更容易鉴定。 如果确诊念珠菌血症，医生可以检查眼睛以确定眼睛是否受到感染。