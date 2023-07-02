什么是疟疾？
疟疾是一种被称为疟原虫的微小寄生虫引起的感染。
疟疾由蚊子传播
全世界每年有数百万人感染疟疾
每年将近50万人死于疟疾，其中大多数是儿童
疟疾引起发热和寒战
通过血液化验进行诊断
几种药物可治疗疟疾，但寄生虫正在对药物产生耐药性
疟疾在世界各地都会发生。现在，它主要是在世界上的温暖地区，例如：
南美洲
中美洲和加勒比海岛屿
非洲
印度和南亚其它地区
中东
什么会导致疟疾？
疟原虫有5个种属影响人类。
疟原虫寄生于感染者红细胞中
蚊子叮咬感染者时，吸取寄生虫
下一个蚊子叮咬的人可能会被感染
疟原虫首先进入肝脏成熟和繁殖。然后，寄生虫进入血液并在红细胞内繁殖。
最终，红细胞爆裂并释放寄生虫，从而感染更多红细胞
如果许多红细胞被破坏，可能会出现低血细胞计数（贫血）
最危险的疟疾形式被称为恶性疟。恶性疟尤其危险，因为感染的红细胞可以堵塞小血管并造成器官损伤。它们可能损害脑、肾、肺和其它器官。其它形式的疟疾不会导致这些损伤。
疟疾的症状是什么？
医生如何分辨我是否患有疟疾？
医师会做：
血液化验
血液化验有2种类型：(1)使用卡片上的血液快速检测，以及(2) 在显微镜下检查血液。医生通常进行两种类型的检查。
医生如何治疗疟疾？
疟疾的治疗药物取决于感染的物种和来源。在世界某些地区，疟原虫对许多疟疾药物耐药。
在疟疾常见的某些偏远地区，当地药房销售的疟疾药物可能是假冒药物。如果前往高风险区域，医生可能会要求携带抗疟疾药物，以防被感染。
如何预防疟疾？
2021 年 10 月 6 日，世界卫生组织 (WHO) 建议对撒哈拉以南非洲地区和其他恶性疟原虫疟疾中高传播地区生活的儿童，广泛使用疟疾疫苗。
如果在出现疟疾的区域访问或生活，需要：
采取避免蚊子叮咬的措施
服用预防性药物杀死疟原虫
为了避免蚊虫叮咬：
在涂抹杀虫剂氯菊酯的蚊帐下睡眠
涂抹含有避蚊胺 (DEET) 的驱蚊剂
穿长裤和长袖衬衫，特别是在傍晚和黎明时。
如果要暴露于许多蚊子，穿已涂有氯菊酯的服装
居住在疟疾流行地区的人们经常在房屋和附属建筑物内喷洒杀虫剂，在门窗上安装纱窗，并清理所有死水（例如旧轮胎、花盆或水坑中的水），这是蚊子喜欢繁殖的地方。
可以服用药物预防疟疾。有几种不同的药物可供使用。医生可以根据旅行目的地和健康状况提供建议。在进入出现疟疾的区域之前，需要开始服药。