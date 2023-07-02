2021 年 10 月 6 日，世界卫生组织 (WHO) 建议对撒哈拉以南非洲地区和其他恶性疟原虫疟疾中高传播地区生活的儿童，广泛使用疟疾疫苗。

如果在出现疟疾的区域访问或生活，需要：

采取避免蚊子叮咬的措施

服用预防性药物杀死疟原虫

为了避免蚊虫叮咬：

在涂抹杀虫剂氯菊酯的蚊帐下睡眠

涂抹含有避蚊胺 (DEET) 的驱蚊剂

穿长裤和长袖衬衫，特别是在傍晚和黎明时。

如果要暴露于许多蚊子，穿已涂有氯菊酯的服装

居住在疟疾流行地区的人们经常在房屋和附属建筑物内喷洒杀虫剂，在门窗上安装纱窗，并清理所有死水（例如旧轮胎、花盆或水坑中的水），这是蚊子喜欢繁殖的地方。

可以服用药物预防疟疾。有几种不同的药物可供使用。医生可以根据旅行目的地和健康状况提供建议。在进入出现疟疾的区域之前，需要开始服药。