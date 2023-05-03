并非所有死产都是由同一问题引起的。医生会通过测试来找出死产的原因。但他们通常找不到任何原因。有时他们会发现胎盘（供养胎儿的器官）、胎儿或孕妇身体有问题。

胎盘问题 当胎盘过早脱离子宫时（胎盘早剥）

胎盘及其附近的感染（羊膜腔感染）

导致胎儿供血量减少的问题（这意味着更少的氧气和营养）

出血

胎儿异常 异常基因或染色体

先天缺陷

感染