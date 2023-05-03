什么是死产？
死产是指已经怀孕 20 周或以上，而胎儿（婴儿）未出生就已经死亡
死产与流产一样，唯一的区别是流产发生在 20 周之前，死产发生在 20 周之后
什么原因会导致死产？
死产的症状是什么？
通常，在胎儿死后，孕妇会分娩。在分娩期间，医生会看到胎儿已经死亡。
有时胎儿已死亡，但孕妇不会分娩。可能暂时没有症状。但有时会有明显的症状：
感觉不到胎儿活动或踢腿
阴道出血
绞痛
医生如何判断我是否有死产？
如果存在死产症状，请立即致电医生。 医生会通过测试来检查胎儿的健康状况，例如超声检查（子宫内部的动态图片）。
如果出现死产，医生会做什么？
如果已经娩出胎儿和胎盘，则不需要任何治疗。
如果胎儿或胎盘仍然在孕妇体内，需要将其取出。医生可能会：
使用药物以发动分娩
使用手术器械通过阴道（产道）进入子宫，取出胎儿和胎盘
如果医生需要做手术，他们会对孕妇进行麻醉（可让孕妇入睡的药物）。
发生死产后，孕妇感到悲伤、愤怒和内疚是正常现象。
如果感到难过并且为失去孩子而悲伤，请考虑和其他人谈谈心
如果孕妇担心再次出现死产，应与医生谈论此事，如果需要，医生可以讨论可能的检查
请记住，许多曾出现死产的女性能再次怀孕并生下健康的婴儿