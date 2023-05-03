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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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死产

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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获得完整的细节

什么是死产？

  • 死产是指已经怀孕 20 周或以上，而胎儿（婴儿）未出生就已经死亡

  • 死产与流产一样，唯一的区别是流产发生在 20 周之前，死产发生在 20 周之后

什么原因会导致死产？

并非所有死产都是由同一问题引起的。医生会通过测试来找出死产的原因。但他们通常找不到任何原因。有时他们会发现胎盘（供养胎儿的器官）、胎儿或孕妇身体有问题。

胎盘问题

  • 当胎盘过早脱离子宫时（胎盘早剥

  • 胎盘及其附近的感染（羊膜腔感染

  • 导致胎儿供血量减少的问题（这意味着更少的氧气和营养）

  • 出血

胎儿异常

  • 异常基因或染色体

  • 先天缺陷

  • 感染

孕妇身体有问题

  • 糖尿病未进行治疗

  • 怀孕期间发生的高血压（先兆子痫

  • 使用可卡因、酒精或者烟草等物质

  • 损伤

  • 血液凝固问题

  • 孕妇的甲状腺存在问题

死产的症状是什么？

通常，在胎儿死后，孕妇会分娩。在分娩期间，医生会看到胎儿已经死亡。

有时胎儿已死亡，但孕妇不会分娩。可能暂时没有症状。但有时会有明显的症状：

  • 感觉不到胎儿活动或踢腿

  • 阴道出血

  • 绞痛

医生如何判断我是否有死产？

如果存在死产症状，请立即致电医生。 医生会通过测试来检查胎儿的健康状况，例如超声检查（子宫内部的动态图片）。

如果出现死产，医生会做什么？

如果已经娩出胎儿和胎盘，则不需要任何治疗。

如果胎儿或胎盘仍然在孕妇体内，需要将其取出。医生可能会：

  • 使用药物以发动分娩

  • 使用手术器械通过阴道（产道）进入子宫，取出胎儿和胎盘

如果医生需要做手术，他们会对孕妇进行麻醉（可让孕妇入睡的药物）。

发生死产后，孕妇感到悲伤、愤怒和内疚是正常现象。

  • 如果感到难过并且为失去孩子而悲伤，请考虑和其他人谈谈心

  • 如果孕妇担心再次出现死产，应与医生谈论此事，如果需要，医生可以讨论可能的检查

  • 请记住，许多曾出现死产的女性能再次怀孕并生下健康的婴儿

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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