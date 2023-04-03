什么是梅毒？
梅毒是一种性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。
梅毒很容易通过与感染者的肛交、口交或阴道性交传播
孕妇可以将梅毒传播给她的孩子
梅毒可分为逐渐恶化的 3 期
医生用青霉素治疗梅毒
什么是梅毒的三个分期？
第一阶段： 梅毒始于暴露于性伴侣体液的身体部位。例如，如果有阴道性交，梅毒可能在阴茎上（如果是男性）或阴道内或附近（如果是女性）开始发病。
第二阶段： 梅毒蔓延到血液并感染皮肤。
第三阶段： 梅毒扩散到全身。任何身体部位都可能感染梅毒，尤其是心脏、血管、大脑和脊髓。
第二期和第三期之间经常存在时间间隔。这个间隔被称为潜伏期。在潜伏期期间，人们感觉良好，通常不会将梅毒传染给其他人。有时梅毒在第二期后停止。但是，约1/3的未经治疗的梅毒感染患者会继续进入第 3 期。
梅毒的症状有哪些？
梅毒每个阶段的症状都不同。
第一期（原发性）梅毒的症状
感染部位的小红色凸起区域，如阴茎、阴道、直肠（存放粪便的地方）或嘴唇
小红色区域变成无痛、开放性溃疡，很硬并且不会流血
您可能没有注意到溃疡，因为它不会导致很多症状
3 到 12 周后，溃疡愈合，您会感觉健康
如果不治疗，梅毒会进展到第 2 期，因为感染会在您的血液中传播。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
第二期（继发性）梅毒的症状
与大多数其它皮疹不同的是，身体无痛性皮疹不会发痒，梅毒皮疹通常会出现在手掌或脚掌上
在嘴角、腋窝、性部位和肛门（粪便排出的地方）周围的潮湿区域也会形成隆起、扁平、光滑的疣
发热
感到全身无力和疲倦
感觉不像往常那么饿
淋巴结肿大
疣充满了梅毒细菌。细菌可以传染给接触疣的人。
第二期症状最终消失。但是它们会导致身体和器官的其它部位出现问题，例如肝脏、肾脏和眼睛。如果不接受治疗，可能没有其它症状。然而，约三分之一的梅毒患者将转入第三期。
图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
第三期（第三期或晚期）梅毒的症状
症状可能会影响您的皮肤、血管、心脏、大脑或脊髓。
皮肤问题可包括：
在皮肤上有柔软而有弹性的疙瘩，比如头皮和脸（这些疙瘩也可以位于身体内部，比如肝脏或骨）
疙瘩变成开放性溃疡并杀死周围的组织
这些疙瘩缓慢愈合，并留下瘢痕。
血管问题通常涉及从心脏出来并将血液带到全身的大动脉（主动脉）。主动脉可能会受损并扩大。有时受损的主动脉会裂开（破裂），这可能是致命的。主动脉问题导致：
胸痛
心脏问题通常会导致心脏瓣膜泄漏，症状是：
胸痛
呼吸困难
心脏病发作
脑部问题通常在15到20年内不会出现。症状包括：
头痛
颈部僵硬
情绪或行为的变化
思维不清晰
脊髓感染使得患者难以控制肌肉。你可能有：
足部感觉丧失
行走困难
背部、腿部或手臂疼痛
手臂或腿部无力
医生如何知道我是否患有梅毒？
为了诊断梅毒，医生会进行血液检查。如果认为梅毒已经影响了脑或脊髓，医生可能会做脊椎穿刺。
医生如何治疗梅毒？
医生将会：
青霉素肌肉注射，通常在臀部
根据分期和症状使用额外剂量的青霉素
告诉患者在完成治疗之前避免性生活
测试和治疗性伴侣的梅毒
做血液测试和检查，以确保治疗有效
对青霉素过敏的患者可以服用其他抗生素。
有时候，当青霉素杀死梅毒细菌时，身体会对所有死亡和濒死的细菌产生反应。这种反应通常在最初的12小时内发生。可能会出现发热、头痛、肌肉疼痛和皮疹。这种反应是不舒服的，但并不危险。它在24小时内消失。这种反应不是由于对青霉素过敏引起的。