什么是梅毒的三个分期？

什么是梅毒的三个分期？

第一阶段： 梅毒始于暴露于性伴侣体液的身体部位。例如，如果有阴道性交，梅毒可能在阴茎上（如果是男性）或阴道内或附近（如果是女性）开始发病。

第二阶段： 梅毒蔓延到血液并感染皮肤。

第三阶段： 梅毒扩散到全身。任何身体部位都可能感染梅毒，尤其是心脏、血管、大脑和脊髓。

第二期和第三期之间经常存在时间间隔。这个间隔被称为潜伏期。在潜伏期期间，人们感觉良好，通常不会将梅毒传染给其他人。有时梅毒在第二期后停止。但是，约1/3的未经治疗的梅毒感染患者会继续进入第 3 期。