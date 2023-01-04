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小知识
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主动脉瓣反流

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是主动脉瓣反流？

主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要动脉。

四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。 

主动脉瓣将心脏与主动脉隔开。这个瓣膜的开口在主动脉内，以便血液从心脏流出。该瓣膜关闭可防止血液流回心脏。

主动脉瓣反流是指主动脉瓣内漏血。这种漏血导致左心室每次舒张时，有些从心脏泵出的血液会流回心脏。

  • 主动脉瓣反流归因于主动脉瓣有问题（如出生缺陷或感染）

  • 反流的血液越多，心脏就越需要努力工作才能泵出足够的血液

  • 最终，心脏为弥补漏回的血液而长时间超负荷工作会导致心力衰竭

  • 医生根据超声心动图诊断主动脉瓣反流

  • 如果反流严重，则需要修补或置换主动脉瓣

（也可参见心脏瓣膜病概述。）

是什么原因导致了主动脉瓣反流？

主动脉瓣反流可突然发生或逐渐发展。

引起突然发生的主动脉瓣反流的原因包括：

引起逐渐发展的主动脉瓣反流的原因包括：

  • 瓣膜或主动脉第一段薄弱，例如由于出生缺陷所致

  • 未治疗的风湿热

主动脉瓣反流的症状有哪些？

轻度主动脉瓣反流可能不引起症状。

重度主动脉瓣反流可心力衰竭的症状，例如：

  • 运动时气短

  • 平躺时呼吸困难

  • 胸痛，尤其是夜间

  • 血压下降

医生如何判断我是否有主动脉瓣反流？

医生通过听诊器听诊心脏来疑诊主动脉瓣反流。医生借助超声心动图（心脏超声检查）明确主动脉瓣漏血的严重程度。

如果超声心动图显示您可能有主动脉夹层，医生通常会做 CT 扫描（计算机断层）或 MRI（磁共振成像）。

医生如何治疗主动脉瓣反流？

医生可能用药降低血压，从而使推动血液回流心脏的力量减弱。主动脉瓣反流通常随时间推移而恶化。医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。主动脉瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。

医生可用以下瓣膜进行置换：

  • 用塑料制成的机械瓣

  • 猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）

如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：

  • 接受牙科操作

  • 接受某些医疗程序

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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