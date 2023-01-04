医生可能用药降低血压，从而使推动血液回流心脏的力量减弱。主动脉瓣反流通常随时间推移而恶化。医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。主动脉瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。

医生可用以下瓣膜进行置换：

用塑料制成的机械瓣

猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）

如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：