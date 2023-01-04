什么是主动脉瓣反流？
主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要动脉。
四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。
主动脉瓣将心脏与主动脉隔开。这个瓣膜的开口在主动脉内，以便血液从心脏流出。该瓣膜关闭可防止血液流回心脏。
主动脉瓣反流是指主动脉瓣内漏血。这种漏血导致左心室每次舒张时，有些从心脏泵出的血液会流回心脏。
主动脉瓣反流归因于主动脉瓣有问题（如出生缺陷或感染）
反流的血液越多，心脏就越需要努力工作才能泵出足够的血液
最终，心脏为弥补漏回的血液而长时间超负荷工作会导致心力衰竭
医生根据超声心动图诊断主动脉瓣反流
如果反流严重，则需要修补或置换主动脉瓣
（也可参见心脏瓣膜病概述。）
心脏瓣膜如何工作
是什么原因导致了主动脉瓣反流？
主动脉瓣反流的症状有哪些？
轻度主动脉瓣反流可能不引起症状。
重度主动脉瓣反流可心力衰竭的症状，例如：
运动时气短
平躺时呼吸困难
胸痛，尤其是夜间
血压下降
医生如何判断我是否有主动脉瓣反流？
医生如何治疗主动脉瓣反流？
医生可能用药降低血压，从而使推动血液回流心脏的力量减弱。主动脉瓣反流通常随时间推移而恶化。医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。主动脉瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。
医生可用以下瓣膜进行置换：
用塑料制成的机械瓣
猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）
如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。
瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：
接受牙科操作
接受某些医疗程序