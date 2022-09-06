什么是麻风病？
麻风病是由麻风分枝杆菌导致的一种感染。
大多数麻风病病例发生在印度、巴西和印度尼西亚
症状通常在感染后5～7年缓慢开始
该疾病主要损害神经和皮肤
人们常常害怕麻风病，因为如果不治疗，它会造成可见的永久性身体损害。
但是，麻风病不会在人与人之间轻易传播，不会威胁生命，并且可以用抗生素治疗
什么会导致麻风病？
麻风病是由麻风分枝杆菌引起的。通过长期接触麻风病病人细菌得以传播。不会因为偶尔接触或者靠近患有该疾病的人而得麻风病。另外，犰狳也可以携带麻风病菌。有些人是通过与犰狳接触而感染的。
大多数被感染的人没有任何症状，因为他们的免疫系统可以抵抗感染。如果免疫系统受损，则会出现麻风病症状。有些人有使他们更容易患麻风病的基因。
大多数麻风病病例发生在印度、巴西和印度尼西亚。在美国，大多数麻风病患者来自感染率高的国家。
麻风病的症状有哪些？
症状开始缓慢。起初可能出现：
皮肤上有肿块和皮疹——皮疹不痒
皮疹周围麻木
后来，更严重的症状包括：
皮肤肿块肿胀、变红和疼痛，并开放形成溃疡
手指失去触觉，难以感觉到疼痛或冷热
肌肉无力——这可能导致手指弯曲或足部变得太脆弱，无法弯曲
脚底溃疡
鼻塞
视力丧失或失明
发热
医生如何诊断麻风病？
医生将采集皮肤样本，并在显微镜下观察。
医生如何治疗麻风病？
医生将会：
给患者服用2或3种抗生素，持续6至24个月，具体取决于症状
免疫系统受损的患者服用抗生素的时间可能更长。
抗生素可以阻止麻风病恶化，但是它们不能治愈已经发生的神经损伤。因此，提早开始治疗很重要。
如何预防麻风病？
为降低麻风病的发生机会：
不要触摸感染者的体液或皮疹
不要触摸犰狳
麻风病患者开始服用抗生素后，不能传播疾病。但医生会密切关注家庭中的人群，看他们是否开始出现麻风病的症状。