麻风病是由麻风分枝杆菌引起的。通过长期接触麻风病病人细菌得以传播。不会因为偶尔接触或者靠近患有该疾病的人而得麻风病。另外，犰狳也可以携带麻风病菌。有些人是通过与犰狳接触而感染的。

大多数被感染的人没有任何症状，因为他们的免疫系统可以抵抗感染。如果免疫系统受损，则会出现麻风病症状。有些人有使他们更容易患麻风病的基因。

大多数麻风病病例发生在印度、巴西和印度尼西亚。在美国，大多数麻风病患者来自感染率高的国家。