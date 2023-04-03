淋巴结肿大有很多病因。最常见原因是：

肿大淋巴结附近的组织受到感染

全身感染

例如，喉咙痛或感冒可使颈部淋巴结肿大。或者，性传播感染 (STI) 可使腹股沟内的淋巴结肿大。

全身感染（如单核细胞增多症、HIV 感染或结核病）可使全身各处的淋巴结都肿大。

引起淋巴结肿大的更危险的原因包括：

淋巴结受感染

癌症

正常情况下，机体的免疫防御功能会杀灭进入淋巴结的任何活的微生物。但有时少数微生物会存活并引起感染。受感染的淋巴结会疼痛并使皮肤变红。

癌细胞通常会从恶性肿瘤中脱落，并通过淋巴管进入附近的淋巴结。例如，乳腺癌通常扩散到恶性肿瘤同侧腋窝内的淋巴结。有时，机体的免疫防御功能可杀死癌细胞。但有时癌细胞会在淋巴结中生长。癌症通常会使淋巴结变得很硬且粘连。

然而大约仅有低于 1% 的淋巴结肿大者罹患癌症。