什么是淋巴结肿大？
淋巴结是淋巴系统的一部分，可帮助抗击感染和癌症。淋巴结是豌豆大小的收集点，可将微生物和细胞从淋巴液中滤除。淋巴结遍布全身，但很多淋巴结聚集在颈部、手臂下方和腹股沟内。机体发生感染或癌症时，淋巴结会肿大。
肿大的原因通常是附近的皮肤或组织感染，或者由于一种可自然消退的无害病毒所致
有时病因是一种更严重的感染或者癌症
淋巴结肿大可能会疼痛，也可能无痛
有时医生可能会针对某些感染或癌症做一些检查
如果淋巴结肿大在三四周内不消退，医生可能会进行活检（切取部分组织以在显微镜下观察）
人们将淋巴结肿大称为“腺体肿大”，但事实上淋巴结并不是腺体。
是什么原因导致了淋巴结肿大？
淋巴结肿大有很多病因。最常见原因是：
肿大淋巴结附近的组织受到感染
全身感染
例如，喉咙痛或感冒可使颈部淋巴结肿大。或者，性传播感染 (STI) 可使腹股沟内的淋巴结肿大。
全身感染（如单核细胞增多症、HIV 感染或结核病）可使全身各处的淋巴结都肿大。
引起淋巴结肿大的更危险的原因包括：
淋巴结受感染
正常情况下，机体的免疫防御功能会杀灭进入淋巴结的任何活的微生物。但有时少数微生物会存活并引起感染。受感染的淋巴结会疼痛并使皮肤变红。
癌细胞通常会从恶性肿瘤中脱落，并通过淋巴管进入附近的淋巴结。例如，乳腺癌通常扩散到恶性肿瘤同侧腋窝内的淋巴结。有时，机体的免疫防御功能可杀死癌细胞。但有时癌细胞会在淋巴结中生长。癌症通常会使淋巴结变得很硬且粘连。
然而大约仅有低于 1% 的淋巴结肿大者罹患癌症。
应何时就医？
我去看医生时会发生什么？
医生将询问您有哪些症状和警示征象，并对您进行检查。如果可以确定您的淋巴结肿大问题无害，则医生会等待观察一段时间，看看淋巴结是否自然消肿。否则，医生将根据他们认为引起淋巴结肿大的原因做一些检查。检查可能包括：
血液化验
影像学检查，如X 线或 CT（计算机断层扫描）检查
淋巴结活检，如果肿大持续 3 周或 4 周以上
结核病皮试
白血病（白细胞癌症）骨髓检查
医生如何治疗淋巴结肿大？
医生会针对淋巴结肿大的原因治疗。