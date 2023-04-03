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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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淋巴结肿大

（腺体肿大；淋巴结病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是淋巴结肿大？

淋巴结是淋巴系统的一部分，可帮助抗击感染和癌症。淋巴结是豌豆大小的收集点，可将微生物和细胞从淋巴液中滤除。淋巴结遍布全身，但很多淋巴结聚集在颈部、手臂下方和腹股沟内。机体发生感染或癌症时，淋巴结会肿大。

  • 肿大的原因通常是附近的皮肤或组织感染，或者由于一种可自然消退的无害病毒所致

  • 有时病因是一种更严重的感染或者癌症

  • 淋巴结肿大可能会疼痛，也可能无痛

  • 有时医生可能会针对某些感染或癌症做一些检查

  • 如果淋巴结肿大在三四周内不消退，医生可能会进行活检（切取部分组织以在显微镜下观察）

人们将淋巴结肿大称为“腺体肿大”，但事实上淋巴结并不是腺体。

是什么原因导致了淋巴结肿大？

淋巴结肿大有很多病因。最常见原因是：

  • 肿大淋巴结附近的组织受到感染

  • 全身感染

例如，喉咙痛感冒可使颈部淋巴结肿大。或者，性传播感染 (STI) 可使腹股沟内的淋巴结肿大。

全身感染（如单核细胞增多症HIV 感染结核病）可使全身各处的淋巴结都肿大。

引起淋巴结肿大的更危险的原因包括：

正常情况下，机体的免疫防御功能会杀灭进入淋巴结的任何活的微生物。但有时少数微生物会存活并引起感染。受感染的淋巴结会疼痛并使皮肤变红。

癌细胞通常会从恶性肿瘤中脱落，并通过淋巴管进入附近的淋巴结。例如，乳腺癌通常扩散到恶性肿瘤同侧腋窝内的淋巴结。有时，机体的免疫防御功能可杀死癌细胞。但有时癌细胞会在淋巴结中生长。癌症通常会使淋巴结变得很硬且粘连。

然而大约仅有低于 1% 的淋巴结肿大者罹患癌症。

应何时就医？

并非每个淋巴结肿大的人都需立即就医。

如果淋巴结出现以下情况，请立即就医：

  • 非常疼痛 

  • 排出脓液（白色或黄色的黏稠液体）

如果您有以下任何其他警示征象，请给医生打电话：

  • 淋巴结非常大（直径一英寸或更大）

  • 淋巴结摸起来坚硬，像石头

  • 存在 HIV 感染的风险因素（如被别人使用过的针头扎伤或参与高风险性行为）

  • 存在结核病的风险因素（如与结核病患者或近期从结核病流行区搬来者共同生活或工作）

  • 发热

  • 不明原因的体重下降

医生会根据警示征象和其他症状判断您何时需要就医。 

如果您没有警示征象且感觉良好，则可以先观察一周时间，看看淋巴结是否恢复正常，然后再决定是否需要给您的医生打电话。

我去看医生时会发生什么？

医生将询问您有哪些症状和警示征象，并对您进行检查。如果可以确定您的淋巴结肿大问题无害，则医生会等待观察一段时间，看看淋巴结是否自然消肿。否则，医生将根据他们认为引起淋巴结肿大的原因做一些检查。检查可能包括：

医生如何治疗淋巴结肿大？

医生会针对淋巴结肿大的原因治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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