症状取决于哪些眼睛部位受伤。

很多钝性眼伤仅累及眼睑以及眼睛周围的组织。这可能导致：

瘀伤和肿胀（熊猫眼）

眼睑或眼睛周围的皮肤被割伤

眼白发红

熊猫眼 图片 SCOTT CAMAZINE/科学图片库

结膜下出血 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

有时眼球会损伤。您可能有角膜（眼睛中心之上的透明层）划伤。晶状体可能被撞松。您的眼内可能会出血。形成图像的眼后部薄层（视网膜）可能会被扯松（视网膜脱离）。有时，眼球甚至会裂开。眼球损伤会导致疼痛和以下症状：

视力模糊

复视（所看的任何东西都是两个）

失明

有时，钝性损伤会大力将您的眼球向内挤，致使眼窝后面的薄骨断裂。这被称为爆裂骨折，会导致疼痛，有时：