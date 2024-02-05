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小知识
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钝性眼伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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什么是钝性眼伤？

钝性眼伤是一种您的眼睛在受到重击（通常是某一物体，如球）时引起的损伤。

钝性眼伤可能会损伤眼睑、眼球以及眼球后面的薄骨。

眼睛的部分

钝性眼伤有哪些症状？

症状取决于哪些眼睛部位受伤。

很多钝性眼伤仅累及眼睑以及眼睛周围的组织。这可能导致：

  • 瘀伤和肿胀（熊猫眼）

  • 眼睑或眼睛周围的皮肤被割伤

  • 眼白发红

有时眼球会损伤。您可能有角膜（眼睛中心之上的透明层）划伤。晶状体可能被撞松。您的眼内可能会出血。形成图像的眼后部薄层（视网膜）可能会被扯松（视网膜脱离）。有时，眼球甚至会裂开。眼球损伤会导致疼痛和以下症状：

  • 视力模糊

  • 复视（所看的任何东西都是两个）

  • 失明

有时，钝性损伤会大力将您的眼球向内挤，致使眼窝后面的薄骨断裂。这被称为爆裂骨折，会导致疼痛，有时：

  • 您的眼睛会看起来内挤

  • 难以向上看

  • 紧邻眼睛下方的脸颊麻木

医生如何判断钝性眼伤造成了多大的伤害？

医生会检查您的视力，并做眼部检查。如果肿胀严重，医生可能难以检查您的眼睛。您可能需要立刻去看眼科医生（专门治疗眼部问题的医生）。眼科医生会使用专门的仪器检查您的眼睛，并让您做 CT 扫描以了解更多信息。

医生如何治疗钝性眼伤？

治疗将取决于您的具体眼伤，但通常包括：

  • 冰包

  • 止痛药

眼睛出血可能需要卧床休息，以使出血不会加重。

有些眼伤需要手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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