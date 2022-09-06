提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

阴茎癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。 

什么是阴茎癌？

阴茎癌是您的阴茎上的皮肤癌

  • 阴茎癌不常见，主要发生在未进行包皮环切（仍有包皮）的男性中

  • 感染人乳头状瘤病毒 (HPV) 会增加患阴茎癌的几率

  • 通常发生在阴茎尖（龟头）或包皮下

  • 阴茎癌通常通过手术治疗，但是很小的癌症可用激光或乳膏治疗

什么原因导致阴茎癌？

阴茎癌风险增加的原因如下：

  • HPV 感染（一种常见的性传播病毒，可能导致女性宫颈癌生殖器疣

  • 未进行包皮环切——包皮环切术是手术切除阴茎包皮

阴茎癌的症状是什么？

症状包括：

  • 起初，只有一个小红斑

  • 不愈合的溃疡

  • 难以触及的区域

  • 疣状生长

更晚期的阴茎癌可能会有较大的溃疡或肿块。

如果癌症已扩散，您可能会在腹股沟中发现硬肿块。

医生如何判断我是否患有阴茎癌？

医生将对您进行检查，并做以下事情：

  • 活检（医生取出您的部分组织在显微镜下观察）

如果您患有阴茎癌，医生可能会进行其他检查，如 CT 扫描MRI，以查看癌症是否已扩散。

医生如何治疗阴茎癌？

当首次发现时，大多数阴茎癌很小，并且没有扩散。对于这些小型癌症，医生将：

  • 嘱您使用特殊乳膏

  • 通过手术或使用激光切除癌症和周围部分组织

对于较大的癌症，医生会进行手术以切除癌症。医生会切除尽可能少的阴茎组织。然而，更大和更具侵袭性的癌症需要更广泛的切除。

我在接受阴茎癌治疗后是否能够小便（排尿）和性交？

它取决于您的阴茎上的癌症部位以及癌症的晚期进展程度。如果在尖端附近出现早期小癌症，您通常可以使用剩余的阴茎小便和性交。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。