癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。
什么是阴茎癌？
阴茎癌是您的阴茎上的皮肤癌。
阴茎癌不常见，主要发生在未进行包皮环切（仍有包皮）的男性中
感染人乳头状瘤病毒 (HPV) 会增加患阴茎癌的几率
通常发生在阴茎尖（龟头）或包皮下
阴茎癌通常通过手术治疗，但是很小的癌症可用激光或乳膏治疗
什么原因导致阴茎癌？
阴茎癌的症状是什么？
症状包括：
起初，只有一个小红斑
不愈合的溃疡
难以触及的区域
疣状生长
更晚期的阴茎癌可能会有较大的溃疡或肿块。
如果癌症已扩散，您可能会在腹股沟中发现硬肿块。
医生如何判断我是否患有阴茎癌？
医生如何治疗阴茎癌？
当首次发现时，大多数阴茎癌很小，并且没有扩散。对于这些小型癌症，医生将：
嘱您使用特殊乳膏
通过手术或使用激光切除癌症和周围部分组织
对于较大的癌症，医生会进行手术以切除癌症。医生会切除尽可能少的阴茎组织。然而，更大和更具侵袭性的癌症需要更广泛的切除。
我在接受阴茎癌治疗后是否能够小便（排尿）和性交？
它取决于您的阴茎上的癌症部位以及癌症的晚期进展程度。如果在尖端附近出现早期小癌症，您通常可以使用剩余的阴茎小便和性交。