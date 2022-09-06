我在接受阴茎癌治疗后是否能够小便（排尿）和性交？

我在接受阴茎癌治疗后是否能够小便（排尿）和性交？

它取决于您的阴茎上的癌症部位以及癌症的晚期进展程度。如果在尖端附近出现早期小癌症，您通常可以使用剩余的阴茎小便和性交。