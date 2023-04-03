HPV通过接触在人与人之间传播。通过与感染者进行性接触（包括口交），可以获得导致生殖器疣的HPV类型。

人们可能不知道自己有 HPV感染，因此可能不知道与其发生性关系的人是否被感染。您可能不知道自己有HPV感染，因为：