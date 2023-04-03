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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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生殖器疣

（人乳头状瘤病毒感染，或称 HPV 感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是HPV（人乳头状瘤病毒）？

HPV是导致疣的病毒。HPV有很多类型。

  • 某些类型的HPV在皮肤上引起疣

  • 其它类型的HPV导致生殖器疣（尖锐湿疣）

某些导致生殖器疣的HPV病毒类型也可以导致癌症。

HPV所导致的癌症发生在身体的感染部位。因此，如果感染在子宫颈上（向阴道开口的子宫下部），可能会患上子宫颈癌。如果感染在咽喉内，可能会患上喉癌

如何获得HPV感染？

HPV通过接触在人与人之间传播。通过与感染者进行性接触（包括口交），可以获得导致生殖器疣的HPV类型。

人们可能不知道自己有 HPV感染，因此可能不知道与其发生性关系的人是否被感染。您可能不知道自己有HPV感染，因为：

  • 感染不会导致任何疣

  • 没有注意到疣（因为它们很小或者在阴道或直肠内）

什么是生殖器疣？

生殖器疣是生殖器区域或周围的小疙瘩。

  • 生殖器疣很常见——每10名女性中就有8名在50岁之前至少感染过一次。

  • 疣可能出现在胯部、肛门周围、阴茎上（男性）或阴道内（女性）

  • 大多数感染在1至2年内自愈

  • 不消失的感染会增加患癌症的几率

  • 疫苗可以防止大多数类型的可导致癌症的生殖器疣。

生殖器疣的症状是什么？

  • 胯部、肛门周围、阴茎上（男性）或阴道内（女性）的微小、柔软、潮湿的粉红色或灰色的疙瘩

  • 有时，疙瘩变得更大，变得粗糙不平，看起来像一个小菜花

  • 有时候疣会有烧灼感或发痒

医生如何知道我是否患有生殖器疣？

  • 医生通常通过疣的外观识别生殖器疣

  • 如果疣不像典型的生殖器疣，医生可能会做癌症和梅毒检测

为了检测癌症，医生可以将疣取出并送到实验室。如果宫颈上有疣，医生也可能做一次巴氏试验。通过巴氏检查，医生在盆腔检查期间从子宫颈收集细胞样本，以在显微镜下检查。

为了检测梅毒，医生会做血液检查。

医生如何治疗生殖器疣？

医生可能会：

  • 使用激光、用药物冷冻掉疣，或进行手术以消除体外的生殖器疣

  • 用软膏涂在身体外面的生殖器疣上

  • 做手术或给您注射治疗体内生殖器疣的药物

治疗可能会有疼痛或留下疤痕。如果身体健康，医生可能会让生殖器疣自行消失。

如何预防生殖器疣？

疫苗（通过注射给药）可以预防 HPV。

  • 女孩和男孩应该在11至12岁或在开始进行任何性行为（包括口交）之前接种疫苗

避孕套可以有帮助，但是它们不能完全预防生殖器疣，因为未被避孕套覆盖的皮肤可能被 HPV感染。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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