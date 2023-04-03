什么是HPV（人乳头状瘤病毒）？
如何获得HPV感染？
HPV通过接触在人与人之间传播。通过与感染者进行性接触（包括口交），可以获得导致生殖器疣的HPV类型。
人们可能不知道自己有 HPV感染，因此可能不知道与其发生性关系的人是否被感染。您可能不知道自己有HPV感染，因为：
感染不会导致任何疣
没有注意到疣（因为它们很小或者在阴道或直肠内）
什么是生殖器疣？
生殖器疣是生殖器区域或周围的小疙瘩。
生殖器疣很常见——每10名女性中就有8名在50岁之前至少感染过一次。
疣可能出现在胯部、肛门周围、阴茎上（男性）或阴道内（女性）
大多数感染在1至2年内自愈
不消失的感染会增加患癌症的几率
疫苗可以防止大多数类型的可导致癌症的生殖器疣。
生殖器疣的症状是什么？
胯部、肛门周围、阴茎上（男性）或阴道内（女性）的微小、柔软、潮湿的粉红色或灰色的疙瘩
有时，疙瘩变得更大，变得粗糙不平，看起来像一个小菜花
有时候疣会有烧灼感或发痒
医生如何知道我是否患有生殖器疣？
医生如何治疗生殖器疣？
医生可能会：
使用激光、用药物冷冻掉疣，或进行手术以消除体外的生殖器疣
用软膏涂在身体外面的生殖器疣上
做手术或给您注射治疗体内生殖器疣的药物
治疗可能会有疼痛或留下疤痕。如果身体健康，医生可能会让生殖器疣自行消失。
如何预防生殖器疣？
疫苗（通过注射给药）可以预防 HPV。
女孩和男孩应该在11至12岁或在开始进行任何性行为（包括口交）之前接种疫苗
避孕套可以有帮助，但是它们不能完全预防生殖器疣，因为未被避孕套覆盖的皮肤可能被 HPV感染。