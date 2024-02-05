什么是尿失禁？
尿失禁是指无意识的排尿（小便）。
失禁是指可能会有少量尿液滴漏或大量尿液泄漏
您可能一直存在尿失禁，或只在夜间出现，或者只在咳嗽或打喷嚏时才会出现失禁
尿失禁在老年人中更常见，尤其是老年女性，但是它并不是衰老的正常表现
我应该何时因尿失禁就诊？
立即就医，如果您有尿失禁和下列脊髓损伤的警示症状，例如：
腿部无力
您的腿部或生殖器或肛门周围失去知觉
如果在没有这些警示症状的情况下出现尿失禁，请致电医生进行咨询。医生可以根据您的其他症状决定何时就医。
有些人会对与医生谈论失禁感到尴尬或者他们认为这只是衰老的一个正常表现。其实不是这样。如果您的尿失禁让您感到困扰，妨碍您的日常活动，或导致您避免参与社交活动，您应该去看医生。
是什么原因导致成人尿失禁？
医生问诊时会发生什么？
医生会询问您的症状并对您进行检查（对于女性，他们会做盆腔检查）。他们会询问您正在服用的任何药物。他们可能会要求您记录一天或两天内的排尿情况。
医生也可以做测试，例如：
血液或尿液检测
在您感觉需要排尿之前，通过小管测量您的膀胱中可以加入的水量（膀胱测压）
让您排尿至一个特殊装置，用于测量排尿的速度和尿量（最大尿流速）
测量当膀胱被不同体积的水充盈时膀胱的压力（膀胱内压描记法）
医生如何治疗成人尿失禁？
医生将治疗您尿失禁的特定原因。如果您服用的药物导致尿失禁，医生会尝试让您换用另一种药物。
无论任何原因导致的尿失禁，下列措施都可能会有帮助：
睡前限制液体摄入，避免摄入咖啡因
按照固定排尿时间表训练膀胱
进行凯格尔锻炼以强化您的盆腔肌肉（紧紧挤压并松弛开始和停止排尿的肌肉）
其它治疗包括：
药物
女性雌激素乳膏
电刺激
有时需要手术、导管或其他装置