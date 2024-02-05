尿失禁的原因包括：

膀胱内保存尿液的肌肉无力——可能发生于分娩后的女性或前列腺癌手术后的男性

膀胱堵塞，例如肾结石或前列腺增大，使您的膀胱保持充盈，从而使其溢出尿液

膀胱肌肉痉挛

控制膀胱的神经问题（神经源性膀胱）

有时患者只是因为存在妨碍他们上厕所的问题而失禁。出现过卒中或痴呆的患者可能自行上厕所有困难。

饮用大量液体或自行服用水丸（利尿剂）不会引起尿失禁。但如果您已经遇到了这种问题，它可能会加重失禁。