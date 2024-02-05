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小知识
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神经源性膀胱

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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什么是神经源性膀胱？

您的膀胱是储存尿液直到您准备好排尿（小便）的地方。

神经源性膀胱是由于支配膀胱的神经问题导致膀胱的控制不足。

  • 膀胱可能充满溢出，使尿液滴出

  • 即使膀胱不满，您也可能会感到尿急

  • 医生经常每天数次使用导管排空膀胱

  • 有时候使用药物

  • 立即接受治疗有助于预防肾损伤

一些神经问题会使膀胱肌肉无法正常收缩。然后膀胱将充满尿液，并漏尿。排尿时，膀胱不会一下子排空。

其他神经问题会导致您的膀胱肌肉收缩过度或在错误的时间收缩。然后，您可能会过于频繁地排尿，有时会非自主地排尿。

什么原因会导致神经源性膀胱？

原因包括：

神经源性膀胱的症状是什么？

主要症状是不能控制排尿（失禁）。患上神经源性膀胱后，您可能会不断地排出少量尿液。

其他症状包括：

神经源性膀胱会增加您罹患下列疾病的风险：

医生如何判断我是否患有神经源性膀胱？

如果您出现排尿控制问题，医生会怀疑是否患有神经源性膀胱。他们将使用超声或导管测量在您排尿后膀胱内还有多少尿液。医生也可以做检查，例如：

  • 尿路超声检查，以寻找肾脏损伤

  • 血液检查，以检查肾功能

如果您看起来像是患有神经源性膀胱，医生可能会进行更多专业的膀胱检测。

医生如何治疗神经源性膀胱？

如果膀胱充满且不能正常排空，医生会让您：

  • 每天数次使用导管排空膀胱

导管可以让尿液全部排出。在您的膀胱足够充盈以致于会漏尿之前使用导管排尿。医生不建议一直留置导尿管。最好是在需要排尿时放入导尿管并在尿液排出后立即取出。

如果膀胱在错误的时间收缩，医生可能会使用：

  • 药物

  • 膀胱训练和放松技术

医生会让您在白天喝大量液体，这样您就不会出现肾结石

他们会检查您的肾脏是否能够正常工作。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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