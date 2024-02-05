您的膀胱是储存尿液直到您准备好排尿（小便）的地方。

神经源性膀胱是由于支配膀胱的神经问题导致膀胱的控制不足。

膀胱可能充满溢出，使尿液滴出

即使膀胱不满，您也可能会感到尿急

医生经常每天数次使用导管排空膀胱

有时候使用药物

立即接受治疗有助于预防肾损伤

一些神经问题会使膀胱肌肉无法正常收缩。然后膀胱将充满尿液，并漏尿。排尿时，膀胱不会一下子排空。

其他神经问题会导致您的膀胱肌肉收缩过度或在错误的时间收缩。然后，您可能会过于频繁地排尿，有时会非自主地排尿。