什么是神经源性膀胱？
您的膀胱是储存尿液直到您准备好排尿（小便）的地方。
神经源性膀胱是由于支配膀胱的神经问题导致膀胱的控制不足。
膀胱可能充满溢出，使尿液滴出
即使膀胱不满，您也可能会感到尿急
医生经常每天数次使用导管排空膀胱
有时候使用药物
立即接受治疗有助于预防肾损伤
一些神经问题会使膀胱肌肉无法正常收缩。然后膀胱将充满尿液，并漏尿。排尿时，膀胱不会一下子排空。
其他神经问题会导致您的膀胱肌肉收缩过度或在错误的时间收缩。然后，您可能会过于频繁地排尿，有时会非自主地排尿。
什么原因会导致神经源性膀胱？
神经源性膀胱的症状是什么？
医生如何判断我是否患有神经源性膀胱？
如果您出现排尿控制问题，医生会怀疑是否患有神经源性膀胱。他们将使用超声或导管测量在您排尿后膀胱内还有多少尿液。医生也可以做检查，例如：
尿路超声检查，以寻找肾脏损伤
血液检查，以检查肾功能
如果您看起来像是患有神经源性膀胱，医生可能会进行更多专业的膀胱检测。
医生如何治疗神经源性膀胱？
如果膀胱充满且不能正常排空，医生会让您：
每天数次使用导管排空膀胱
导管可以让尿液全部排出。在您的膀胱足够充盈以致于会漏尿之前使用导管排尿。医生不建议一直留置导尿管。最好是在需要排尿时放入导尿管并在尿液排出后立即取出。
如果膀胱在错误的时间收缩，医生可能会使用：
药物
膀胱训练和放松技术
医生会让您在白天喝大量液体，这样您就不会出现肾结石。
他们会检查您的肾脏是否能够正常工作。